H&M聯乘Glenn Martens 以Y/Project理念將H&M經典單品解構重生

比利時設計師Glenn Martens於2024年9月，結束其長達11年的Y/Project創意總監角色後，應邀與瑞典的跨國時裝公司H&M合作，推出一個兼具實驗和致敬意涵的聯乘系列。今次合作不僅標誌著Martens個人職業生涯的轉捩點，更為Y/Project畫下具象徵意義的圓滿句點。



+ 5

是次聯乘系列以H&M經典款式為基礎，例如外套、扣鈕恤衫及針織單品，由Martens為每一樣單品注入獨特「解構折變」設計。例如系列標誌性元素「鋁箔內層」，不僅外觀富於科幻感，更大幅提升服飾的可塑性，用家可隨時將襯衫扭摺成crop top或作其他多變造型，應對不同生活場景。Martens說：「我們一天之內可能有多重身分，需要一個能隨情境變化的衣櫥。」這種可塑性來源於他過往Y/Project的立體剪裁實驗，只是在H&M的工業體系下首次得以量產。​

此外，系列亦引入Y/Project未能量產的設計，例如於2024春夏款出現過的可調節鈕扣長靴，以帶有前衛精神的細節向Martens的設計旅程致敬。​

英倫幽默與普世時尚的交錯

H&M x Y/Project 聯乘系列 （H&M）

Martens與H&M將本系列包裝成一場「英倫家族合照」。背景靈感來自維多利亞時代王室畫作，英國演員Joanna Lumley及Richard E. Grant化身為當今的「虛構皇族」，配搭格紋裙、鋁箔T恤與變形丹寧，呈現幽默而反諷的獨有英式幽默。​

H&M x Karl Lagerfeld 於2004年推出聯乘系列 （H&M）

Martens強調，解構與重塑應走入大眾日常，而非流於戲劇化的時裝秀伸展台之上。他直言：「H&M讓我的設計實驗進入更多家庭的衣櫥。」縱然系列主打前衛外型，各單品在設計上仍照顧一般消費者日常穿搭與價格可及性，又表示「也許我們該為Y/Project留下一曲天鵝之歌，藉H&M為其增加一絲舞台光彩，而非讓它黯然無聲地消失。」

值得一提的是，這是繼Karl Lagerfeld 2004年合作後，H&M第二次以設計師個人名義發表膠囊聯乘，顯示品牌對其設計影響力之高度認可。​H&M x Glenn Martens系列將於2025年10月30日全球上市，有興趣的讀者要密切留意了。