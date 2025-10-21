BAPE聯乘Stray Kids最新限定系列 以K‑Pop 熱潮激活街頭潮流

日本街頭潮流代表品牌 BAPE 近日宣佈，與韓國人氣男團 STRAY KIDS 攜手推出限量聯乘系列，重新以經典角色 BABY MILO 為靈感，化身為該團八名成員的擬人化形象 SKZOO，全新詮釋街頭文化與音樂態度的交匯美學。



作為 BAPE 經典設計，品牌標誌性的鯊魚帽衫在是次系列中注入 STRAY KIDS 成員個性化的細節演繹，由每位成員親自挑選專屬迷彩配色，並以獨特刺繡字母點綴，貫徹團員間差異化與團體精神並存的核心概念。另有 BAPE COLLEGE TEE 及 BABY MILO TEE 兩款單品，以 SKZOO 家族角色作為設計主軸，延伸品牌年輕趣味與團體形象之融合。

鞋履部分，限定版 BAPE STA 運動鞋同樣以粉絲文化為出發點，在鞋帶扣上飾以 BABY MILO 與 SKZOO 元素，營造粉絲專屬的客製化體驗。配飾系列則包括金屬針扣、鑰匙圈及髮圈等單品，每一款均以 SKZOO 與 BABY MILO 主題色彩呈現，兼具收藏與潮流價值。

BAPE × STRAY KIDS 限量系列將於 10 月 29 日起於 STRAY KIDS 官網及 BAPE 全球門市同步發售，並將分別於首爾及上海舉行專屬發售活動。部分重點單品如 SHARK FULL ZIP HOODIE 及 BAPE STA 鞋款，將於 12 月登場。對於 STAY 與猿人迷而言，這場跨界合作無疑是一場結合音樂、潮流與偶像文化的視覺盛宴。