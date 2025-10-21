一物開箱｜ASICS攜手TOGA焦點之作 最新GEL-CUMULUS 16聯乘鞋款

一物與你細賞 ASICS 聯乘由古田泰子主理的TOGA 推出 GEL-CUMULUS 16的種種細節。



這款最新聯乘版GEL-CUMULUS 16絕對是近期波鞋界最焦點的鞋款之一，鞋面設計誠意十足，配備TOGA標誌性的美國西部風格金屬鍋釘，同時參考西部牛仔靴設計裁片，以異材質拼接出層次感；加上花紋幼鞋帶及純白圓身運動型鞋帶的雙重鞋帶交織設計，配備快速索帶扣，展現TOGA 視角中的「洋風和魂」的同時，亦不失機能感。

你又知道嗎？GEL-CUMULUS 16 TG 以 2014 年首次亮相的長距離跑鞋 GEL-CUMULUS 16 為設計藍本，融入 TOGA 經典元素，如標誌性的金屬質感裝飾，彰顯其獨特美學風格。鞋款搭載 ASICS GEL 緩震科技 與 雙層中底結構，進一步強化緩衝與回彈表現，帶來極致舒適的穿著體驗。

TOGA 由日本設計師 Yasuko Furuta（古田泰子） 於 1997 年創立，以前衛獨特的設計語言、解構式剪裁與細膩工藝聞名。品牌善於將解構主義、層次感與異材質拼接巧妙融合，並將和服的結構美學結合西方剪裁，打造出兼具未來感與摩登氣息的時裝作品，深受全球時尚界推崇。