KEF 推出全新 Coda W 音響 融匯黑膠儀式感及高保真音效

英國高級音響品牌 KEF 近日宣布，以現代技術重新詮釋品牌經典的 Coda 系列，推出全新一體式揚聲器 Coda W，致力實現唱盤與無線串流之間無縫連接。



藉逾六十年的聲學專業，Coda W 是為了那些珍視黑膠儀式感的樂迷而打造，延續了 KEF 對「高保真」音響的堅持，亦是品牌將讓唱片細膩的聲紋與數碼串流的自由無縫結合的最新成果

今次Coda W 的核心搭載第 12 代 Uni-Q® 同軸共點單元，整合高、低音單元的聲學中心設計，能在整個空間內均勻擴散音場，呈現自然流暢的層次感與臨場感。配合 KEF 獨有的 Music Integrity Engine® DSP 演算法，聲音細節、純淨度及準確性均顯著提升，全面展現品牌一貫的聲學精準度。

Coda W 系統輸出功率達 200 瓦，主副揚聲器內置高、低頻專屬擴音機，音場表現澎湃而細膩。支援 藍牙 5.4 aptX Adaptive™ 與 aptX Lossless™，提供高達 16-bit/44.1kHz 的 CD 級音質，確保無線播放仍保留每一分原貌細節。

在連接層面，Coda W 設計兼顧現代與傳統音源，其內置唱頭放大器可直接連接黑膠唱盤，亦支援 RCA (LINE)、USB Type-C、HDMI ARC、光纖與超低音輸出，靈活匹配各類音響系統。對於追求更強低頻能量的音樂愛好者，Coda W 更支援外接 KEF 超重低音揚聲器與 KW1 無線連接模組，實現整潔與高效兼顧的音訊配置。

美學與工程的協奏

KEF 推出全新 Coda W 音響 (KEF)

除聲音表現外，Coda W 亦彰顯 KEF 一貫的設計哲學。機身以俐落線條與極簡比例呈現低調優雅的現代美感，復古紅、鎳灰、森綠、午夜藍與深鈦五款配色皆精心調製，以融入不同空間氛圍並展現個人品味。

產品具備直觀的頂部控制按鍵與 KEF Connect App 控制系統，用家可透過應用程式自訂 EQ 預設、調整聲學設定及更新軟件，於單一介面中完成所有操作。原裝附送 3 米連接線，另可選購 8 米 C-Link 版本以因應不同佈局需要，並配合 SQ1 腳架 提升穩定性與理想音場高度。