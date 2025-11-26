專訪Patagonia古著收藏家 從3件珍罕古著回溯品牌歷史與單品演變

古著種類五花百門，有人愛儲軍品、有人專攻工裝，亦有人熱愛收藏各種經年著用的牛仔服。說到山系服裝品牌古著的代表，就不得不提Patagonia。2000年代初，木村拓哉在經典日劇《美麗人生》著用Patagonia Fleece Snap-T後，就已令品牌一度走紅，成為當時潮人必備的經典單品。



廿多年過去，當日的潮物已轉化成一代經典，Patagonia的古著至今依然備受熱捧。適逢早前Patagonia 於其尖沙咀店舉行了一場別具意義的復古戶外文化展覽，《一物》藉此機會特意專訪了專門分享Patagonia古著小知識的「Everthing about Patagonia」主理人、古著收藏家Michael，一同從他收藏的珍品中，回溯品牌背後歷史及設計哲學。

與Patagonia結緣，與Michael本身熱愛登山運動不無關係。未收藏Patagonia的古著前，他一直有著用品牌單品，說得上是半個忠粉。直至疫情期間，他移居台灣並在當地的 Patagonia 專門店工作，每日長時間與這些單品「相處」，令他逐漸感受到 Patagonia 的魅力不在於新舊，而在於設計與品質的恆久價值，結果「入坑」漸深，愈買愈多，從最初的零星入手，發展成系統性的收藏。如今，他的Patagonia 收藏已逾七十件，他不僅是品牌講座的常客，更開設IG 「Everything About Patagonia」，不時與全球愛好者交流，分享他對品牌設計的觀察及單品細節背後的小故事。

三件珍藏，三個時代的寫照

走進 Michael 的「收藏間」，宛如飽覽 Patagonia 半世紀的縮影。芸芸藏品中，最令他印象深刻的，是一塊看起來毫不起眼，畫上「Pataloha」字眼的木牌。「Pataloha」這個名字結合了Patagonia 及 Aloha的元素，靈感來自創辦人Yvon Chouinard 對夏威夷與衝浪文化的熱愛，而這塊木牌更是經人手繪圖及上漆製成，估計是2000年代的設計，以簡潔線條與自然紋理展現品牌文化美學；牌後方有一小破洞，估計是鑽孔過深而造成，留下了缺陷美。

但人手製作亦一度令Michael懷疑物品真偽，因為無從證實物品來源，「其實當初入手時，我不知道是不是真的，因為見到木牌是人手畫出來的。」後來他在IG不斷尋找下，終於在一張攝於 Ventura 總部的照片找到這塊木塊的身影，才證實出自官方員工之手。這段尋根究底的過程，亦令木塊的價值增添多一層意義。

而另一件珍品是80件代後期推出的「Patagonia Hawaii Five-Ten Shirt」，這件夏威夷襯衫上的圖案則以攀登器材為靈感，承襲當時品牌Catalog 中的手繪風格，將戶外物品轉化為日常服飾上的細節，別有巧思；更特別的是，襯衫屬Made in Hong Kong，只推出過一次後就未曾再復刻過，因此更加難能可貴。

另外大家可能未曾聽過，原來Patagonia亦曾推出過登山眼鏡！這款Michael珍藏的登山眼鏡，是品牌於70年代的出品，採用輕盈結構與皮革側盾設計，搭配能有效阻隔陽光的硬樹脂鏡片，重量僅三盎司，完美結合功能與工藝，至今仍令人驚嘆。

90年代的單品最值得收藏

除了這些非常罕見的珍品外，Michael 亦有不少其他珍藏，例如被Patagonia粉絲奉為「夢幻逸品的 Patagonia Retro Pile Cardigan 。這款Pile Cardigan是現時不少紅星例如G-Dragon等著用的 Retro-X 系列之前身，其中90年推出的綠色口袋版本，在拍賣網上更標價萬5至近3萬港元，其價值可見一斑。

事實上，Micheal亦分享指，90年代Patagonia 推出的單品，可能最具代表性及炒賣潛力，「當時創辦人希望將登山變得大眾化及家庭化，因為以前登山可說是比較嚴肅的，主要都是男士去玩，但其實女士甚至小朋友都一樣可以登山。」所以，Patagonia 90年代隨著自家新物料研發外，亦加入很多色彩繽紛的元素及大膽創意，設計上打破性別與年齡界限，單品亦變得更有趣及更具收藏價值。

對古著收藏家而言，單品上的標籤其實亦同樣令人著迷，原因是它們不僅記錄了物料革新的歷史，也反映了品牌文化的轉折。Michael分享其中一個小故事，80年代末美國波士頓門市的員工相繼出現不適，後來發現是衣物上含有甲醛所致。此事令Patagonia下定決心，重新檢視產品用料，其後更全面改用有機棉，否則停產。「不要小看有機這兩字，對於那個年代來說，大部份產品都屬無機（Inorganic）的，始終有機產品本身成本較高。」

Patagonia資深古著收藏家Michael （黃寶瑩攝）

Michael認為，Patagonia 最吸引人的地方，不只是產品本身，而是它背後的理念及責任感。「 我看到 Patagonia 不僅推動公平貿易，支持小農生產，還開始研發再生物料，例如把膠樽轉化為纖維。對很多人來說，純有機棉和再生纖維的觸感完全不同；但對我而言，它們背後都代表著同一件事，就是Patagonia 對環境與社會責任的堅持。」