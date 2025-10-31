秋冬香水推薦｜2025必買10款「男香」 有一款連G-Dragon都愛用！

秋冬香水選擇眾多，應該如何選擇？現代男士的魅力不只展現在外型與自信，更體現在獨特的氣質與品味，而一款合適的香水正是打造迷人氛圍的祕密武器。《一物》精選「10大男生秋冬必備氣質香水」，從木質、辛香到花果香氣，每一款都有其故事與獨特風格，不論是日常或重要場合，都能輕鬆展現屬於你的個人魅力。



香水的組成

香水主要由香精、酒精與水組成，香精比例決定濃度與層次。香氣通常分為前調、中調與後調，會隨時間逐步釋放，營造完整的嗅覺體驗。

常見香調（可大致歸類為七種）

花香調（Floral）：以玫瑰、茉莉等花卉為主，柔和浪漫。

柑橘調（Citrus）：清新明亮，適合日常生活運動場合。

東方調（Oriental）：琥珀、麝香、肉桂等辛香料，成熟濃郁，留香持久，適合正式場合。

柑苔調（Chypre）：果香中加入木質元素，降低甜感，適合新手。

木質調（Woody）：沉穩內斂，與其他香調結合能展現多樣變化。

馥奇調（Fougère）：常見於男香，帶有自然、野性氣息。

清新調（Fresh）：乾淨輕盈，男女皆宜。

10大男生必備氣質香水推薦 輕鬆打造迷人獨有魅力

香水推薦1. Frederic Malle Musc Ravageur Eau de Parfum （HK$3,580/100ml）

想要散發令人難以抗拒的魅力？G-Dragon 鍾愛的 Musc Ravageur 以獨特而層次豐富的香氛結構著稱，將麝香的性感與溫暖香料的撩人氣息巧妙融合，同時摒棄傳統的花香調。以薰衣草、蜜橘與香檸檬編織的清新前調；中調以肉桂與丁香帶出溫柔甜調；最後以香草、麝香、琥珀、檀木等多重基調，展現成熟而穩固的辛香。自 2000 年首次問世以來，這款香氛便引發熱烈討論；他曾在綜藝《Good Day》中表示日常生活只噴這款香水，非常專一。

香水推薦2. Diptyque Orphéon Eau de Parfum（HK$1,550/75ml）

最近在Threads上被熱議的Diptyque Orphéon Eau de Parfum ，可能是其中一款最受歡迎的秋冬香水。Orphéon是品牌向 1960 年代巴黎聖日耳曼夜生活與創作精神的致敬之作，靈感源自創辦人常駐的傳奇爵士酒吧 Orphéon。香氛以零陵香豆、雪松、杜松子與茉莉為主調，交織出木質的深沉、花香的優雅與辛香的活力。杜松子的清新辛辣與雪松的沉穩相互呼應，零陵香豆帶來溫潤甜感，茉莉則添上柔和花韻，營造出粉質、清新而帶懷舊氛圍的香調。

香水推薦3. Maison Margiela Replica Autumn Vibes eau de toilette （HK$1,320/100ml）

Maison Margiela Replica Autumn Vibes Eau de Toilette 是一款充滿秋日氛圍的辛香木質香氛，靈感來自林間散步時落葉的清爽氣息與樹木的芬芳。前調以粉紅胡椒、豆蔻和芫荽帶來細膩辛香；中調融合胡蘿蔔籽、肉豆蔻與乳香，散發溫暖而富層次的氣息；基調則由雪松、苔蘚、冷杉和勞丹脂構築，營造出自然深沉的木質韻味，宛如秋風拂過森林。不僅展現優雅的秋季氣息，亦擁有適度的擴散度，無論日常或特別場合都能駕馭。

香水推薦4. ACQUA DI PARMA OUD & SPICE Eau de Parfum Signatures of the Sun（HK$1,260/100ml）

ACQUA DI PARMA OUD & SPICE Eau de Parfum 是一款精緻而奢華的辛香木質香氛，以珍貴沉香木（Oud）與溫暖香料交織出獨特氣息。前調以明亮的佛手柑、甜美的覆盆子與高雅玫瑰揭開序幕，清新而富有層次；中調由肉桂、粉紅胡椒與丁香構成，散發溫暖辛香的活力；基調則融合來自寮國的稀有沉香油、廣藿香與勞丹脂，營造出深沉濃郁的木質底蘊，特別適合偏愛成熟深沉香氣的男士，在秋冬或夜晚場合中更能彰顯獨特品味與自信。

香水推薦5. Tom Ford Oud Wood Eau de Parfum（HK$3,480/100ml）

Tom Ford Oud Wood Eau de Parfum 100ml （Tom Ford）

Tom Ford Oud Wood 由著名調香師Richard Herpin調製，以珍貴稀有的沉香木（Oud）為靈魂，配以異國情調的玫瑰木和小豆蔻，帶出豐富的辛香與木質層次。香氣猶如煙霧繚繞的神秘寺廟，糅合溫暖的琥珀與香根草，使整體香味深沉且性感而不失優雅，給人瀟灑自信、充滿故事感的男士形象。

香水推薦6. Kilian Angels' Share Paradis（HK$3,580/100ml）

由Kilian與調香師Benoist Lapouza共同創作的Kilian Angels' Share Paradis， 以覆盆子酒香交織著高雅的保加利亞玫瑰、濃郁的檀香與零陵香豆製成。瓶身以近乎珠寶工藝的精緻手法雕琢而成，瓶蓋則選用橡木材質，彷彿象徵白蘭地橡木桶的封存意象，將每一縷香氣深藏於玻璃之中。輕輕一噴，便釋放出感官全面綻放的微醺時刻。

香水推薦7. Maison Francis Kurkdjian Paris Grand Soir Eau de parfum（HK$1,850/70ml）

Maison Francis Kurkdjian Paris Grand Soir Eau de parfum 專為追求卓越品味之人士而設，講述一段繁華巴黎夜晚的奢華詩意，融合多種經典調香元素，綻放溫暖且馥郁的芳香，完美呈現晚宴及重要場合所需的高貴氛圍。由琥珀、香草與焚香等基調組成，散發出迷人且持久的魅力，象徵都市夜生活的絢爛光輝與浪漫情懷。Maison Francis Kurkdjian 精妙調配，以其卓越工藝和藝術精神，使 Grand Soir 成為現代氣息與經典優雅並存的典範之作，深受愛好香氛文化者的高度推崇。

香水推薦8. YSL Tuxedo Eau de parfum （HK$2,750/125ml）

這款秋冬男士香水以格拉斯廣藿香為核心，由調香師 Juliette Karagueuzoglou 精心調製，呈現出深沉且木質的氣息，呼應燕尾服的典雅與格調。黑胡椒與芫荽的辛辣清新猶如緞面翻領點綴啞光面料，層次分明。輕柔龍涎香則增添隱約性感，香氛銳利卻誘人，非常適合秋冬季節，為追求品味與自信的男士量身打造。

香水推薦9. Dior Tobacolor Unisex Eau de Parfum（HK$2,650/125ml）

Dior Tobacolor Unisex Eau de Parfum 125ml （DIOR）

Dior Tobacolor Unisex Eau de Parfum﻿ 是一款以煙草為香氛輪廓的中性淡香精，展現出豐富且層次分明的嗅覺藝術。靈感源自Christian Dior於異國市集漫步，於煙霧瀰漫的環境中捕捉光影繽紛的意象。整體香調以琥珀與美食香調為主，煙草香氣穿插在果香和蜂蜜的細膩交織中，營造出一種若隱若現的金屬絲光澤感。其香氛結構複雜，融合了李子、桃子與蜂蜜的甜美果香，並以透明琥珀與焚香底蘊作為基調，散發出感性且優雅的氣息。

香水推薦10. GUERLAIN PARIS L’HOMME IDÉAL Eau de Parfum （HK$1,150/100ml）

GUERLAIN PARIS L’HOMME IDÉAL Eau de Parfum是一款專為現代男性設計的香氛傑作，展現出自信與優雅的獨特魅力。這款香水融合了經典與創新的香調組合，透過木質、杏仁及香草的完美平衡，傳達男性堅毅且溫潤的特質。無論是日常職場抑或重要場合，L’HOMME IDÉAL Eau de Parfum均能襯托出男士的理想形象，猶如其名，象徵著理想男士的風範與品味。

無論你偏好復古懷舊、沉穩深邃，還是優雅細膩，以上的香氛推薦將為你解鎖自信與品味兼具的男士形象，引領你遇見最理想的自己。