Nike聯乘Martine Rose大玩電競元素 推出服飾系列及專屬電競椅

Nike 攜手英國前衛設計師 Martine Rose，推出全新「Nike x Martine Rose Sport」系列，以電競為核心，推出服飾、鞋履、配件及專屬電競椅，並成功邀請 Ana、Billy Mitchell、Scarlett、SonicFox 以及TenZ 等多位國際頂尖電競選手參與形象拍攝，令聯乘系列跨越傳統運動與電競疆界，彰顯新世代競技文化的多元意涵。



聯乘系列靈感源自1990年代 LAN Party 風潮，並以「技能勝於地位、個性高於從眾、表達凌駕一切」為主題理念，向當代電競運動員致敬。產品設計線條俐落，細節講究，包括足球套裝、連帽衛衣、短褲、抓毛長褲，以及具備防水與排汗性能的滑雪外套。滑雪外套以 Nike 90年代經典 ACG 元素為藍本，以嶄新視角詮釋經典運動語言。設計全面涵蓋舒適機能與流行風格，切合潮流及電競運動愛好者的需求。

鞋履部分，Martine Rose 繼續以方形鞋頭及加高鞋踭演繹Nike 經典 Shox R4鞋款，呈現近似正裝鞋的俐落質感。系列亦配備百搭斜揹袋，兼具實用性與美感，方便攜帶每日必需品。而專屬電競椅設計則進一步體現品牌對數碼運動員的致敬與創意探索。

「Nike x Martine Rose Sport」系列將於10月30日正式登陸 nike.com 及指定零售商。