秋冬穿搭技巧大解構 ！跟洪嘉豪學習最佳男友日系穿搭風格

被稱為「港版木村」、「院長」的 洪嘉豪 （Kaho），除了憑藉音樂才華嶄露頭角，他的日系穿搭風格亦成為一眾「院友」粉絲焦點之一。Kaho 對造型美學有著敏銳觸覺，善於透過穿搭展現個人態度；無論是在舞台上還是私服穿搭中，總能以充滿個性的配襯，演繹出簡約日系與街頭潮流元素的巧妙融合。《一物》為您精選了Kaho的五套造型，各位「院友」們一起來欣賞Kaho的精心搭配吧！



Kaho 以全套Converse Tokyo配搭示範日系秋冬穿搭，他穿上深藍色燈芯絨Type-1外套，及同色的燈芯絨闊腳褲，營造簡約有致的造型感；而內襯的淺色恤衫及黑色厚底版All Star Cityhike OX，則令造型加添多一分斯文而優雅的感覺。

Kaho於早前生日見面會的玩味穿搭 （IG: hungkaho）

Kaho 在生日見面會與一眾「院友」見面當日，選穿 Charles Jeffrey Loverboy 標誌性的兔耳連帽外套，並搭配 GU 白色重磅闊腳棉褲；其誇張的帽耳設計為造型注入玩味元素，而寬鬆俐落的棉褲則以剪裁及材質營造輕鬆趣味的氛圍，展現出Kaho兼具趣味與潮流的魅力。

Kaho示範最新 GU x UNDERCOVER 系列的穿搭，以今年大熱的Crew Neck Cardigan 配襯Twisted Pants，簡約中見細節，將 UNDERCOVER 的「Silent/Noise」設計概念與 GU 的實穿特質巧妙結合。而熊仔造型Knitted Cap的點綴，則為造型畫龍點睛，，令Kaho的簡約日系造型注入俏皮趣味。

不時以眼鏡Look示人的Kaho，今次佩戴上 Converse Tokyo的眼鏡，上下身服飾選自Maison Kitsune 及WE11DONE，以簡約塗鴉圖案搭配洗水造舊帶啡色的牛仔褲及Puma 厚底運動鞋，充滿街頭感；而面對乍寒還暖的天氣，Kaho選擇在腰間繫上Sandro 外套，亦為造型增添層次。

Kaho早前拍攝GU秋冬企劃形象照（IG: hungkaho）

Kaho亦示範了 GU 的秋冬穿搭，外搭灰色外套，內襯深藍冷衫與白色襯衫，上身以冷色調營造俐落分明的層次感；下身搭配的啡色燈芯絨工裝長褲及黑白運動鞋，則中和了整體色調，令造型「男友感」滿滿。