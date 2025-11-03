11月波鞋新品速報｜Bad Bunny賽車鞋+Asics再攜手Unaffected新作

11 月波鞋界再度迎來多款矚目聯乘企劃，無論是 adidas、ASICS、Nike、Jordan Brand、以至New Balance 等品牌均有焦點力作，設計皆蘊含鮮明理念與獨特細節，無論是收藏價值還是穿搭亮點，都值得球鞋愛好者關注。《一物》特別為您精選 11 月登場的多款焦點之作。



1. Bad Bunny x Mercedes AMG Petronas F1 x adidas Adiracer GT

+ 4

Bad Bunny x Mercedes AMG Petronas F1 x adidas Adiracer GT融合賽車運動與街頭時尚元素的高端運動鞋款，以2000年代初期的賽車鞋為設計靈感，採用現代技術進行全面升級，外觀低調而流暢，突出空氣動力學輪廓。鞋面結合合成材質、細緻絨面皮與網布，特色在於側邊的TPU外框結構，以三條標誌性 adidas 斜紋呈現，增強鞋身穩定性，並帶來未來感的視覺效果。鞋頭細節飾有 AMG-PETRONAS 標誌、Bad Bunny 全名及其出生年份，象徵三方品牌與個人形象的緊密聯繫。鞋底橡膠採用仿賽車胎紋設計，結合碳纖維元素，提升耐用性與抓地力，兼具功能性與美學。

Bad Bunny x Mercedes AMG Petronas F1 x adidas Adiracer GT 將於11月7日登錄adidas及Mercedes AMG官網，定價為160美元。

2. ASICS X Unaffected ‘GEL-NIMBUS™ 10.1

ASICS與韓國品牌Unaffected多次聯乘均有迴響極佳，今次雙方再次合作，以最近存力推的‘GEL-NIMBUS™ 10.1 。鞋面採用左右不對稱配置，旨在貼合足部自然骨骼結構，提升穿著舒適度。鞋底結合GEL-KAYANO 14的雙層EVA泡棉中底及GEL™緩震技術插入，搭配TRUSSTIC™系統，營造出可靠緩震與支撐效果，配置快速綁帶系統，方便調整貼合度。

配色方面，此次共推出黑色、銀色及灰色三種配色，兼具都市機能性與時尚感。預計於11月7日登錄韓國ASICS及UNAFFECTED官網，定價仍有待官方公佈。

3.Nike SB Air Max 95 x Eric Koston“Obsidian and Speed Yellow”

+ 1

Air Max 95 三十週年，Nike SB 攜手傳奇滑板手 Eric Koston 推出聯名 Koston Nike SB Air Max 95，以其標誌性的配色與細節設計喚起懷舊情懷。

鞋款以黑曜石黑與黃色為主調，對比鮮明，展現活力與運動感。鞋面採用皮革與麂皮拼接，鞋頭特別加入以泰文字體呈現的「Nike」Logo，既致敬 Koston 的泰國血統，亦呼應其早期 SB 設計風格，增添文化內涵與獨特性。

目前此鞋已於香港 Nike 官網發售，定價 190 美元。

4. Kith x New Balance 993 "Madison Square Garden"

+ 9

Kith 與「老朋友」New Balance再次合作， 今次就以美國著名球館麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）為設計靈感，為993鞋款注入濃厚紐約人元素及城市精神。鞋款採用精選麂皮與網布拼接鞋面，結合經典 New Balance 993 流線造型，於配色方面融入深藍、鮮橙等紐約尼克隊主題色調，象徵場館與球隊的歷史聯繫。鞋踭繡有「KITH」字樣，鞋墊則印上 KITH / Madison Square Garden 聯名Logo，彰顯獨特身份。

Kith x New Balance 993「Madison Square Garden」將於11月4日登錄Kith官網，定仍有待官方公佈。

5. Kobe Air Force 1 Low

+ 4

這款特別版 Air Force 1 Low 融入「Mamba」精神，除了鞋身大面積應用曼巴蛇紋印花，更於鞋跟位置則分別繡有「8」及「24」，兩個傳奇球衣號碼，以致敬Kobe的偉大生涯。而鞋舌與外跟位置飾有標誌性 Sheath Logo，凸顯專屬身份，並配備獨特「Mamba Forever」鞋帶扣。鞋面選用合成皮革搭配透氣鞋頭，穿著舒適；中底置有 Nike Air 氣墊，帶來輕盈緩震感受；鞋款融合文化象徵與可靠功能，獨具收藏價值。

此鞋款現已於Nike美國官網有售，定價為120美元。

6. Air Jordan 11 H-Town/285/Mojave

Air Jordan 11「H-Town」、「285」及「Mojave」三款鞋款均屬於Jordan Brand為慶祝Air Jordan 11誕生30週年而推出的特別系列，分別以美國三個具代表性的城市及獨特元素作為設計靈感，各具特色，體現品牌在經典之上創新及致敬文化的理念。

Air Jordan 11「H-Town」以休斯頓（Houston）城市文化為設計本源，全鞋採用棕褐色麂皮材質，向當地著名的汽車文化致敬。鞋身細節融入以休斯頓車輪「swangas」為靈感的金屬硬件，彰顯城市街頭風格不羈與獨特性。此設計不僅延續AJ11流暢線條，更結合地域元素，塑造出鮮明的地方符號「H-Town」﻿，寓意鮮明且奪目。

Air Jordan 11「285」則向亞特蘭大（Atlanta）環城高速公路Interstate 285致敬，鞋款特色包括以白色卵石紋皮革製作鞋面，且沿鞋身泥擋部位壓印有象徵高速公路路線的細節線條。鞋領及內裡以多彩的漸變結合塗鴉藝術，呼應亞特蘭大充滿活力與多元藝術氣息的街頭文化。該款摒棄經典漆皮，改以帆布等材質突顯非傳統AJ11風格，呈現出別具一格的城市象徵「285」﻿，充滿創新與活力。

+ 1

至於Air Jordan 11「Mojave」，靈感來自拉斯維加斯（Las Vegas）周邊莫哈韋沙漠（Mojave Desert）的黃昏日落色調。全鞋以帶有做舊感的磨砂紫色麂皮打造，配以反光材質點綴，象徵夜晚不夜城的霓虹燈光。鞋底融入金色碳纖維穩定板，隱約顯示維加斯大道（Vegas Strip）的華麗氛圍。

此鞋款將於11月22日在SNKRS App、Nike官網、及指定Nike 和 Jordan Brand 門市發售，定價為250美元。

7. Undefeated x Nike Air Max 95

鞋款設計靈感源自 Undefeated 與 Nike 於 2017 年合作的 Air Max 97 系列，延續品牌標誌性的多層次包覆與重複字樣設計，營造鮮明的識別風格。散發高端奢華氣息，細節包括紅綠Logo標籤、金屬銀色 Swoosh 及金屬鞋帶扣；鞋面結合毛料與合成革材質，突顯層次與質感。

Undefeated x Nike Air Max 95 定價為 200 美元，預計將於今年年底正式發售，詳情有待進一步公佈。

8. Oli Fasone-Lancaster’s Nike Air Force 1 Low

+ 3

Nike與OHSU Doernbecher Children’s Hospital合作，為鼓勵患病兒童而設的 Doernbecher Freestyle 系列之中，由Oli Fasone-Lancaster 所設計的 Nike Air Force 1 Low ，設計理念融合其對烹飪的熱愛與個人抗癌經歷。鞋款配色多元，設計靈感取材自食材元素：鞋側底部飾以多種食材圖紋，鞋跟細節則源自橄欖樹意象；經典星形鞋帶扣以金屬色調呈現，兼具美學與實用功能。鞋舌上印有「572」字樣，象徵 Oli 在接受癌症治療期間，曾穿着 Nike Air Force 1 於腫瘤科病房完成 572 圈步行，寓意堅毅與勇氣。發售詳情有待Nike公佈。