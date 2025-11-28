專訪Leather Healer及FULLCOUNT主理人 解構十周年聯乘設計巧思

十年磨一劍，匠心依舊熾熱。主打手工皮鞋及經典日系美式休閒風格的Leather Healer（LH） ，早前迎來品牌十週年，更攜手「大阪五虎」之一、日本牛仔品牌 FULLCOUNT（FC） 推出別具意義的十週年 Crossover 系列，包括刺繡了龍鳳圖案的Souvenir Jacket、牛仔褲及Cap帽等，既延續美式復刻精神，同時亦彰顯工藝傳承的價值。一物專訪了 Leather Healer的主理人Wayne Lau ，及專程來港到賀的 FULLCOUNT主理人辻田幹晴，深入探討香港穿搭文化的演變，以及跨界合作背後的心路歷程。



初心如一 推廣穿搭文化

Leather Healer 主理人Wayne （黃寶瑩攝）

Wayne憶述，品牌最初誕生時，只為推廣牛仔褲配皮鞋的經典造型。從觀塘小店起步，一度轉戰中環並擴充業務，其後再進軍尖沙咀及銅鑼灣，並逐漸引入更多元單品，讓美式復刻、休閒軍事風、皮鞋穿搭進一步接觸社會不同階層。Wayne坦言：「香港人對這種風格的接受度，是逐步提升的。從我們十年前的小店起步，到今天落戶尖沙咀及銅鑼灣，其實每次引進新產品、推廣新理念，都見證著大家渴望在日常造型融入更多經典元素。」

LH可謂見證著港人對經典穿搭由旁觀到投入、由懷疑到鍾愛的過程。而這份執著與願景，正源於日本「Amekaji」美式休閒風格的深厚影響。Wayne表示：「他們的雜誌很推動這種風格，可以很休閒、可以很軍事、亦可以很Workwear（工裝）；另外他們的造型亦主要運用了皮靴做穿搭，感覺很特別。覺得香港少了這種文化重鎮，所以我想推動這個風格。」由此理念延伸，LH不再只是販賣服裝的店舖，而成為推廣穿搭美學的「中心」；每雙皮鞋、每款牛仔褲，皆是城市日常下美式復刻風格的載體。

聯乘設計融合不同文化元素

而Leather Healer其中一個合作夥伴FULLCOUNT，就是其中一個完美示範美式復刻風格的日本品牌。Wayne對品牌的最初印象，自然是其最招牌、採用津巴布韋棉的長絨棉製成的牛仔褲：「當很多品牌在想如何復刻舊時代的元素時，Full Count在想這件事之餘，也想到很多人第一次穿牛仔褲很注重舒適度，要舒適、要合身、才能真正享受這條牛仔褲，才能長時間有動力去穿。」

牛仔褲在經年著用下，往往會因應用家身型、著用習慣、牛仔布本身物料等因素，出現專屬的色落變化，這種「養牛」的過程換來的，是步月洗禮下獨一無二的美。FULLCOUNT主理人辻田幹晴先生表示，希望每個人都能在日常中，養成獨特痕跡，保存故事。「對我來說，工裝也可以很有型格。與LH合作，就是希望把復古Amekaji風格昇華，融入現代視角，以更好的模樣呈現於大家眼前。」

今次聯乘合作正是其中一個體現。辻田幹晴先生提到：「我和LH合作已超過五年，今年聯乘的設計結合了東西文化符號，例如將中式龍鳳圖案與英文字母的跨界結合。」

說的正是今次聯乘的焦點之作，繡上香港紀念碟圖案的Souvenir Jacket，設計上參考了「横須賀」外套，象徵中日文化交融。「FULLCOUNT是我們引進的第一個美式復刻品牌。十年合作下來，雙方都希望今次合作並不只是簡單推出產品，而是藉著這個契機去融入日本和香港的元素。所以使用了日本紀念品的代表——一件Souvenir Jacket的同時，亦引入香港一些舊年代的元素，把一些文化信息帶出來。這件事是我很想做的事。」Wayne補充說。

為此，他們除了推出聯乘服飾外，更找來香港歷史最悠久的傳統手繪瓷器廠——粵東磁廠，跨界聯乘推出全新香港紀念碟，碟上的龍鳳圖案與外套的主題刺繡相互呼應，用上浮雕效果，呈現手繪味道。這一系列嘗試，不僅展現中西合璧的多元精神，也彰顯香港獨特的工藝底蘊，道出一個屬於香港的文化故事。

而十週年紀念系列另一亮點作品 —— LH 聯乘 FC 推出特別版牛仔褲 “Vintage Washed Distressed Double Knee Selvedge Denim”。由日本製造，以經典雙膝工作褲為基調，採用長青的中腰直筒版型，並以仿舊洗水工藝處理，呈現歷經多年著用的自然狀態：污漬、油漆痕跡，以及膝蓋與下擺的破損，皆展現真實的色落與磨損質感。兩側口袋則以堅固耐用的棕色 HBT 布料製成，增添工裝韻味。

褲款同時保留復刻牛仔褲的兩大經典元素：Redline 赤耳包邊與山羊皮標。皮標更採用全新設計，印有 LH 與 FC Logo，象徵本次十週年聯乘合作的獨特意義。

展望未來 跨界合作深化本地精神

回顧十年變遷，Wayne強調品牌由高質皮鞋起家，堅守推廣美式復刻造型美學、產品維修、穿搭保養三大核心。即使市道波動，仍以多元配搭、趣味造型應對客戶喜好，務求打破傳統界限，注入多元風格。不論本地或海外，Leather Healer 亦一直積極連結多元夥伴，推動本土職人工藝，傳承匠人精神。

對於未來的發展，Wayne表示：「今次合作其實只是開始，未來亦會繼續與FULLCOUNT開發更多跨界合作企劃。今次展覽我們亦找來本地布藝改造達人林偉強為 Leather Healer先後製作了兩件展覽藝術品和一件限量發售單品，其中一件便是古着再造牛仔褲，是林偉強以古着舊牛仔褲改造而成；透過重重複複的步驟，拼接、補爛、磨爛、洗水，將如龍虎等具香港特色的傳統圖案融入其中。未來我們也希望推出更多這類remake產品。」