男士護膚推薦2025｜12款男士護膚品 針對不同膚質輕鬆保養肌膚！

男士護膚，應該從何入手？臨近冬季，肌膚容易乾燥，而隨著現代男性愈加重視個人形象，護膚已成為維持自信與健康膚質的關鍵。各大品牌亦相繼推出專屬男士的保養系列，一物特別為你精選 12 款必試男士護膚品，幫助你快速找到最合適的選擇！



為何不能用女士護膚品？

男士不宜隨意使用女士護膚品，原因在於兩性皮膚結構與生理特性存在差異。男性肌膚通常比女性更厚，皮脂分泌更旺盛、毛孔較粗大，因此更容易出油及長痘；而女士護膚品多針對較薄肌膚及保濕、美白需求設計，配方偏滋潤，對男性而言可能造成毛孔堵塞與痘痘問題。另外，受雄激素影響，男性肌膚在敏感度與屏障功能上亦有所不同，更需要專為控油與深層清潔而設的產品。

如何分辨自身膚質類型？

洗臉後不使用任何保養品，保持皮膚原始狀態約30分鐘至1小時，觀察皮膚狀況或使用吸油面紙輕壓臉上不同部位（額頭、鼻子、臉頰、下巴），觀察油脂分泌情況，大致可區分為以下幾種膚質：

乾性膚質：皮膚緊繃、乾燥，吸油面紙上幾乎無油脂。

油性膚質：全臉或多數部位油脂分泌旺盛，毛孔粗大，吸油面紙上油脂明顯。

混合性膚質：T字部位（額頭、鼻）出油，臉頰較乾爽或乾燥，吸油面紙在T字部位有油，但臉頰少油。

中性膚質：皮膚不油不乾，吸油面紙油脂少且均勻，皮膚感覺舒適柔嫩。

敏感性膚質：若感覺紅腫、刺痛、發癢，則可能屬於敏感肌。

男士正確護膚步驟

第一步：潔面

男士潔面步驟是護膚的基礎，正確的洗臉方式可去除污垢與多餘油脂，避免毛孔阻塞和皮膚問題。建議選用溫和且不含硫酸鹽的潔面產品，以避免帶走肌膚所需油脂。乾性膚質可將清潔頻率減至每日一次，或僅以清水潔面。徹底去除雜質是後續護膚的關鍵步驟，能有效提升後續產品的吸收與功效。

第二步：去角質

護膚新手可先選擇低濃度果酸或水楊酸產品，並於每週 1–2 次搭配溫和磨砂膏。油性肌膚若粉刺較多，可逐步嘗試 5%、10% 或 20% 的高濃度果酸，待膚況穩定後再加入水楊酸。混合性肌膚則可針對 T 字位使用物理性去角質（如磨砂膏、洗臉機），並視情況搭配果酸或水楊酸。乾性肌膚則建議選用低劑量 A 醇或果酸，每週磨砂不超過 1–2 次，並立即補上保濕乳液，以維持水潤與光滑。

第三步：精華液

精華液屬於高濃度護理產品，可針對暗沉、細紋與色斑等問題。維生素 C 是理想的通用精華，能提亮膚色、抵禦環境壓力並中和自由基，長期使用可減少曬斑、促進膠原蛋白生成，改善皺紋與彈性。視黃醇同樣具備抗老功效；而油性或易長痘肌膚則適合選擇煙酰胺精華，以縮小毛孔、減輕炎症並調節油脂分泌。

第四步：保濕霜

保濕是維持肌膚水潤與屏障健康的關鍵。建議在塗抹精華液後再塗保濕霜以鎖住活性成分；即使未使用精華，亦應於早晚塗抹乳霜，防止乾燥並延緩老化。油性肌膚同樣需要保濕，只要選擇輕盈、無油、不致粉刺的配方，即可保持清爽不悶痘。

第五步：防曬

小編相信很多男士都忽略防曬！紫外線對肌膚的傷害不僅會引致色素沉澱、膚色加深與色斑生成，長期曝曬更會加速肌膚老化，並導致泛紅與曬傷。要達到有效防曬，關鍵在於每天、全年持續使用防曬產品，而不僅僅是外出或度假時才塗抹；選擇 SPF30 以上的廣譜防曬，才能同時抵禦 UVA 與 UVB；塗抹時需確保用量充足，並每隔約兩小時補塗一次，以維持防護效果。

男士護膚推薦1. SHISEIDO MEN 煥能肌活免疫再生精華（50ml）$950（適合中乾性膚質的男士）

新升級 SHISEIDO MEN ULTIMUNE Power Infusing Serum，其獨有PEPTIDE AA+^成分，能於3日顯著減淡歲月痕跡，配合日本山茶花精華和三重專利技術，有效提升肌膚免疫力、抗氧化能力及紫外線防禦。用後肌膚水潤緊緻，回復年輕彈性。適合潔面及剃鬚後使用，每日早晚取兩泵份量按摩全面，達致最佳效果。療癒香氣融合佛手柑及檀香，提升使用體驗。

男士護膚推薦2. Lancôme GÉNIFIQUE 煥活修護精華 （30ml）$800 （適合中性及敏感膚質的男士）

Lancôme GÉNIFIQUE 煥活修護精華融合突破性科研成果，以高純度「免疫黃金」Beta-Glucan-CM為核心，結合純甘草根萃取、7種益生元及益生菌萃取物與透明質酸，激活肌膚修復力。質地清爽柔滑，零酒精及色素。

男士護膚推薦3. SK-II 男士活能神仙水 （230ml）$1,692 （適合偏乾敏感膚質的男士）

SK-II 男士活能神仙水 （SK-II）

SK-II 男士活能神仙水的核心成分 PITERA™ 蘊含逾 50 種微量養分，能調理肌膚機能。質地輕盈速吸，均勻膚色、收細毛孔並減少暗瘡粉刺。持續使用可提升亮澤與彈性，令肌膚澄澈緊緻，展現健康活力。建議早晚潔面後使用，為後續護膚奠定基礎。

男士護膚推薦4. Cetaphil 透亮抗敏爽膚水 （50ml）$215 （適合敏感肌及乾性肌膚的男士）

Cetaphil 透亮抗敏爽膚水 （Cetaphil）

Cetaphil 透亮抗敏爽膚水 獲消委會 5 星總評，專為暗啞、膚色不均及敏感肌而設。配方採用專利 GentleBright Technology，蘊含 2% Niacinamide（維他命 B3）及海百合萃取，能淡化色斑、均勻膚色，同時強效保濕並舒緩乾燥、泛紅與粗糙。質地清爽易吸收，無香料、低敏配方，經臨床實證適合每日使用，重煥健康亮白膚質，為後續護膚奠定基礎。

男士護膚推薦5. Dior Homme 淨膚潔面啫喱 （125ml）$420 （適合油性及混合肌膚的男士）

Dior Homme 淨膚潔面啫喱 （Dior）

Dior Homme 淨膚潔面啫喱的質地清爽溫和，蘊含天然磨砂微粒，可深層去除油脂與污垢，令肌膚潔淨透亮。配方加入高效甘油，洗後即時補水鎖濕，避免乾燥緊繃，讓膚質保持柔軟細緻。輕盈不刺激的啫喱質地適合日常使用。

男士護膚推薦6. JAAAM清爽控油組合 $449 （適合油性肌膚的男士）

JAAAM清爽控油組合 （Cheung Leung Kee）

JAAAM 清爽控油組合專為男士及敏感膚質設計，包含臉部潔膚露、潤膚透肌爽膚水及深層潔面刷，提供完整潔面護膚方案。潔膚露以 100% 純素溫和配方結合益生菌成分，能深層清潔並改善肌膚微生態，減少細菌滋生；爽膚水加入洋甘菊萃取，有效舒緩敏感、補水鎮靜，同時提升後續護膚品吸收力；搭配深層潔面刷則進一步加強潔淨效果，幫助肌膚徹底清新，持久控油並減少泛紅不適，全面預防油脂失衡與敏感問題，令肌膚保持穩定健康狀態。

男士護膚推薦7. Laneige牛奶水嫩柔滑細膚水 （170ml）$245（適合中乾性及中性肌膚的男士）

Laneige牛奶水嫩柔滑細膚水融合了豐富的牛奶蛋白與多重保濕成分，專為提供肌膚深層滋潤與細緻柔滑的觸感而設。這款細膚水質地輕盈，易於吸收，能迅速改善肌膚乾燥及粗糙問題，讓肌膚倍感水潤舒適，展現自然透亮的健康光澤。適合所有膚質，尤其是乾燥及敏感肌膚，為日常護膚打下理想基礎。

男士護膚推薦8. Clinique For Men 深層保濕凝膠 （48ml）$420 （適合乾性及敏感膚質的男士）

Clinique For Men 深層保濕凝膠的質地輕盈如水凝啫喱，能即時為乾燥缺水的肌膚注入水分，並提供長達 72 小時的深層保濕。產品搭載革命性 Liquid-Sphere™ 智能水循環科技，結合「吸水磁石」成分與抗氧微球膠囊，有效鎖水同時抵禦外界環境刺激。清爽速吸收、不黏膩、零油感，能迅速舒緩乾燥緊繃，讓男士肌膚時刻保持水潤舒適。

男士護膚推薦9. sisley Paris 升級版全能乳液 125ml (60ml) $1,150 （適合各類膚質的男士）

sisley Paris 升級版全能乳液適合任何年齡、性別及膚質，在四季都能為肌膚提供全面營養。其獨特配方融合積雪草、人蔘、蛇麻草、木賊及迷迭香等五大植物萃取精華，同時加入牛蒡和繡線菊萃取，協助調節肌膚微生態，並強化天然免疫力。升級版全能乳液適合作為日常護膚最後步驟，亦可單獨使用，幫助肌膚維持理想水油平衡及最佳狀態，重塑健康、亮麗美肌。

男士護膚推薦10. SHISEIDO MEN Total Revitalizer Light Fluid 全效煥能補濕乳液 (70ml) $620 （適合各類膚質的男士）

SHISEIDO MEN Total Revitalizer Light Fluid 全效煥能補濕乳液 （SHISEIDO）

SHISEIDO MEN Total Revitalizer Light Fluid 全效煥能補濕乳液的質感清爽不黏膩，蘊含細胞能量激活科技，有助提升肌膚能量代謝，高效對抗五大老化跡象，同時提供長效保濕。配方中特別加入矢車菊精華，促進膠原蛋白增生，令肌膚更顯緊緻年輕。

男士護膚推薦11. Anessa極防水美肌UV乳液 SPF50+ PA++++(60ml) $219

ANESSA極防水美肌UV乳液 SPF50+ PA++++採用「自動防護膜技術」，能隨著臉部動作自動修復並緊貼肌膚，持續形成均勻防護層。具備世界首創的「自動增強技術」，在陽光、汗水和濕氣環境中自動加強防曬效果，特別適合香港潮濕炎熱氣候，更包含50%護膚成分，如紫茶、青茶萃取物及膠原蛋白，能有效防止光老化、乾燥及色斑，同時提供長達8小時的持久保濕。通過80分鐘超強防水測試，無致粉刺配方，亦可作為妝前乳使用，並能輕鬆用洗面乳卸除。

男士護膚推薦12. FANCL 高效防曬露 Sunguard 50+ Protect UV (60ml) $198

FANCL 高效防曬露採用純物理性防曬配方，擁有SPF50+及PA++++最高防曬指數，有效阻隔UVA、UVB及藍光，預防曬黑、曬老及光老化。產品中特別添加雙透明質酸，提供深層保濕，令肌膚水潤不泛白。配方溫和，適合敏感肌使用，並通過日本標準80分鐘抗水測試，無論日常外出或戶外活動均能持久保護肌膚。