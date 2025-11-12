一物開箱｜細賞Clot以「百家布」工藝重塑Patchwork Superstar

CLOT 再度攜手 adidas Originals，推出 Clot Patchwork Superstar 別注鞋款，將中式傳統「百家布」工藝與現代街頭美學相融，通過材質與色彩的解構與重組，將一雙經典球鞋昇華為藝術載體。



鞋款巧妙地將本年度聯名系列中未曾曝光的剩餘布料回收再用，透過精心的拼湊，承載陳冠希與 Adidas 的合作精髓。「百家布」匯聚不同家庭的布料，縫製成衣，象徵著集百家之福。針織的細膩、燈芯絨的溫潤、麂皮的粗獷與皮革的典雅，這些看似無關的材質被解構與重組，共同構築出一種「不完美即完美」的拼布美學。

+ 2

設計在視覺上採用了「鴛鴦」的不對稱色調：左腳以柔和的象牙白與沙色為主，右腳則採用沉穩的深棕與墨綠。這一深一淺的對比，源自東方哲學中「陰陽互補」的智慧，詮釋了差異之中見平衡、對立之中見統一的美學觀念。而鞋身點綴的金色「SUPERSTAR」與「凝結集團」字樣，則為這份古樸的哲思，注入了現代街頭感。

Clot Patchwork Superstar鞋款已於 JUICE 官網、專門店正式發售，定價為港幣1,199元，有興趣的讀者要把握機會了。