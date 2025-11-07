一物開箱｜Carhartt WIP限定Active Jacket 致敬褸款50年傳奇歷史

Carhartt WIP今年為慶祝其最標誌性的單品之一，Active Jacket誕生50週年，特別推出四款紀念限定版，每款設計都承載著不同歷史、身份與演化，向品牌經典的原點致敬。一物開箱與你一同細賞 Carhartt WIP 50週年誌慶限定款Active Jacket。



除了最常見的Detroit Jacket，及近年市場熱捧的Santa Fe Jacket 外，Active Jacket亦是另一最具代表性的Carhartt WIP經典外套。說回Active Jacket的歷史，其實亦是源於美國，當時Carhartt為滿足追求日常穿著需求的消費者，以當時備受歡迎的Hooded Zip Sweatshirt為版型基礎，但換上更為堅韌物料和保暖內襯重製。 結果Active Jacket終於在1975年，以牛仔布版本面世，並搭載大膽的紅色法蘭絨為內襯，推出後備受熱捧。及後它再推出帆布材質版本，成為現今標誌性工裝款式的雛型。

後來到了1997年，Carhartt WIP以更貼近潮流風格的理念重新詮釋Active Jacket，秉承經典的工裝設計，配合更寬鬆版型，並採用連帽飛行員外套的版型輪廓，完美融入三針車縫線和金色配件等細節，令這款經典的OG Active Jacket更富街頭感，由美國工人日常穿著的工裝外套，搖身一變成為潮流界殿堂級經典單品。

今次Carhartt WIP 的50周年紀念限定版合共4款，包括最高級的皮革版本、洗水牛仔布版、Carhartt WIP標誌性「Camo Trebark」迷彩的版本，以及最OG的黑紅配色，全部雙面穿著設計，並配備50周年專屬紀念標籤，向這款經典男裝單品的深厚歷史與標誌性設計致敬。

定價破萬的黑色牛皮款為經典Active Jacket進行了更高級格調的詮釋，以土耳其牛皮帶來高端型格；另一面使用Carhartt代表性的Hamilton Brown啡色Dearborn帆布，象徵連接過去與現在，延續人們對其物料的熟悉感。

牛仔布版本則經過石磨洗水處理，呈現穿著磨損的舊化外觀；另一面則將原本的注目紅色內襯以菱格棉緞（diamond-quilted）重新演繹，綴以週年誌慶方標、圖形布章和刺繡的精緻細節。

至於致敬昔日第一款Active Jacket的黑紅配色，及經Carhartt今年特意重新設計的「Camo Trebark」圖案版本，兩款外套亦同樣採用Dearborn Canvas的帆布，忠實致敬Active Jacket的傳奇歷史。

50 年來，Active Jacket持續活躍於音樂、滑板、電影及次文化中，一直保持其獨特而不可取代的文化地位。今次50周年紀念版在日本官網推出後，已幾乎旋即售罄，香港方面目前在銅鑼灣白沙道門市有售，各位Carhartt 粉絲萬勿錯過。