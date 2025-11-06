與愛寵一起潮！CLOT 進攻毛孩市場 融合東西文化推出首個寵物系列

clot 推出全新寵物服飾系列，拓展東西文化交融的設計理念至毛孩日常，讓你與身邊的愛寵分享一致的審美美學及情感共鳴。系列以 CLOT 代表性 #荊棘圖案 及絲綢元素為設計核心，將經典文化符號「微型化」融入服飾與配件，深化主人與寵物間的情感聯繫。



單品包括藍色與粉色調的絲綢外套、T-Shirt、荊棘印花衛衣、圍巾及食物碗，兼顧實用與時尚。系列強調延伸主人的潮流視覺，採用合身剪裁將經典文化符號呈現於寵物身上，瞬間拉近主人和毛孩之間的街頭默契。

此外，CLOT 亦首次與知名饒舌歌手 #馬思唯主理的中國街頭品牌 A FEW GOOD KIDS 攜手合作，推出「A FEW GOOD DOGS 」兩款限量寵物及人類服飾系列，利用圓形品牌Logo與狗腳印元素融合絲綢圖案，彰顯雙方對寵物文化的深度探索及街頭態度的共鳴，同為街頭文化愛好者及其寵物打造了專屬的身份認同。

CLOT 全新寵物服飾系列將率先於美國拉斯維加斯 ComplexCon 2025 展出，並自 11 月 8 日（星期六）起陸續於指定 JUICE 銷售渠道、JUICE ONLINE 微信小程序及 JUICESTORE.COM 正式發售。更多發售詳情與相關活動資訊，請關注 CLOT 與 JUICE 官方社群媒體平台。