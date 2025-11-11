陳冠希CLOT再聯手adidas大玩常春藤美學 重塑Superstar成秋冬靴款

Adidas Originals 再次攜手陳冠希主理品牌的 CLOT 推出聯乘系列， 以常春藤運動美學為靈感，將學院風格與精緻剪裁融合，以「東西合璧」的視角重新詮釋學院制服。



系列延續對傳統的顛覆與重構，陳冠希在本次合作中打破傳統學院服裝規範，以全球化視野重塑復古運動輪廓。整個系列將復古大學文化與當代街頭風格以及跨文化敘事相結合，呈現出一種兼具層次感與故事性的設計語言。

系列的核心單品 CLOT Pro Model 以 adidas 經典 Superstar 為藍本，呈現為適合冬季穿著的中筒靴款。鞋款提供海軍藍與棕色兩種配色，採用上乘皮革材質搭配繩狀鞋帶打造，輔以厚實鋸齒外底以增強實用性。金色鞋孔與鞋舌上的 CLOT 品牌標誌為細節增色，使整體在工藝質感與文化敘事間取得平衡，展現出運動美學的煥新演化 ─── 兼具粗獷與精緻的現代氣質。

服裝部分以多元文化視角詮釋常春藤學院運動服，透過創新工藝延續傳統經典。棒球外套採用人字紋布料和小羊毛內襯打造，飾以雙方聯名刺繡徽章，致敬傳統夾克文化的同時，也像徵彼此之間的緊密合作。夾克胸前以毛呢熨章與學院風印花生動呈現具有 20 世紀 60 年代風格的北極熊吉祥物 ─── 這也是陳冠希最喜歡的動物之一。

本次聯名系列亦包含一件針織毛衣，採用仿馬海毛材質織就的三葉草標識，在柔軟質感與硬挺版型間構築精妙平衡。燈芯絨西裝外套與長褲套裝，將傳統西裝輪廓融入運動元素，採用 CLOT 標誌性的包裹式設計與繫帶結構，輔以低調的三條紋細節，展現出精緻且富有運動感的廓形。

其他單品包括印有 「Universitaire adidas CLOT」 圖案的刺繡長袖 T-Shirt，徽章設計靈感源自大學校徽傳統；法式毛圈布半拉鍊衛衣與運動褲則以舒適與質感兼備的面料打造，延續系列的學院精神。

adidas Originals and CLOT Pro Model by Edison Chen 聯名系列將於11月15日起陸續登錄 JUICE專門店及官網，有興趣的讀者要密切留意了。