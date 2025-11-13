SEIKO Prospex以自然奇觀為靈感 打造Tiffany Blue色限量腕錶

SEIKO推出三款來自SEIKO Prospex系列的限量版腕錶，3款分別捕捉了亞洲及大洋洲令人驚嘆的自然奇觀，將大自然最壯麗的景致轉化為佩戴於腕間的藝術作品，巧妙呈現地球壯觀景色的精髓。



將亞太自然景致化為腕上珍品

SEIKO Prospex 系列作為品牌運動腕錶的代表，誕生以來始終致力於將精密技術與極地探索精神相結合。今年SEIKO 推出的 「Prospex 亞太區限量版腕錶」，以自然景觀為設計靈感，專為日本以外的亞太區市場打造，彰顯品牌與地域文化之間的深厚連結。限量系列共推三款，全數以亞洲及大洋洲獨特風光為設計核心：

SEIKO Prospex系列的SPB539錶款 （SEIKO）

SPB539腕錶以馬爾代夫沙洲為靈感，錶盤為Tiffany Blue藍綠色，以透過漸層設計呈現出寧靜的海洋色調與沙灘日間的微妙變化，猶如瞬息即逝之島嶼如夢似幻的感覺。（限量發行1,700枚）

SEIKO Prospex系列的SPB541錶款 （SEIKO）

另外SPB541款的粉紅色亦同樣夢幻，取材自澳洲粉紅湖，自然鮮艷的粉紅色轉化為錶盤設計，彰顯大自然色彩美學。（限量發行1,600枚）

SEIKO Prospex系列的SPB543錶款 （SEIKO）

SPB543則聚焦印尼伊真火山口夜間藍焰奇景，深邃藍色調錶盤捕捉其神秘與磅礴能量。（限量發行2,200枚）

每款腕錶均配以專屬主題錶盒，標誌其獨特自然美學，為時計收藏增添故事性與文化深度。

三款腕錶均搭載 6R35 自動上鍊機芯，配備 24 顆寶石，振頻達每小時 21,600 次，並擁有長達 70 小時動力儲存，確保走時穩定而可靠。錶殼以堅固不鏽鋼打造，結合系列首度採用的 直線型矽膠錶帶，柔韌貼合手腕之餘，更展現俐落的現代時尚感。

而錶面則選用藍寶石水晶，大幅提升耐刮性與光學清晰度；而旋入式背蓋設計則進一步強化防護性能，兼具功能與美學，為用家帶來全方位的安心體驗。

規格詳情如下：

直徑：45.5毫米

厚度：12.9毫米

防水深度：20巴（200米）

抗磁性能：4,800 A/m

SEIKO Prospex 亞太區限量版腕錶將於 12 月起陸續登陸 SEIKO 專門店及指定零售店，全球僅限量 5,500 枚：其中 SPB539 限量 1,700 枚、SPB541 限量 1,600 枚、SPB543 限量 2,200 枚。香港零售價約$6,580 港元。