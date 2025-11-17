Heron Preston宣布全面回歸！Hype文化即將捲土從來？

Heron Preston 於其同名品牌社交平台宣布，即將全面回歸！Heron Preston多年來為守護自身願景不斷奮戰，今年 7 月終正式重獲以自己姓名為名的一切法律與商業權利。這次回歸不僅象徵設計師的獨立與創作自由的勝利，也讓人聯想到以Kanye West（Ye）、Virgil Abloh、Heron Preston、Samuel Ross等人為代表的「Hype文化」，是否即將暌違十年，再次捲土重來。



畢業於美國紐約知名學府 Parsons School of Design 的Heron，於2017年在紐約創立了自己的同名品牌，本身為 New Guards Group（NGG）旗下品牌。但隨著 NGG 於 2019 年被 Farfetch 收購，並在 2023 年再度納入 Coupang，集團陷入持續動盪，最終於 2024 年底申請破產。事實上，Ambush、Palm Angels、Off-White 及 County of Milan 等品牌，亦已於今年初相繼離開 New Guards Group 。

早前重新掌握同名品牌的完整所有權利與創意主導權後，Heron Preston終於在近日於品牌社交平台發表感言，表示由現在開始，將由他主導品牌願景，「 再沒有穿西裝的男人控制我的創意了（No men in suits controlling my creativity）」；而下一步將展開品牌重塑的第一階段『Foundation, The Blue Line Edit』」，詳情將再作公佈，令外界及一眾Hype文代信徒大感期待。

大膽詮釋工作服打響名堂

Heron Preston (Getty Image)

回溯Heron的成名之路，他憑著對服裝創意與概念展現出大膽而新穎的詮釋，作品充滿前衛輪廓與豐富設計語彙，成就了品牌的獨特魅力，並為時尚界注入革新精神。品牌成立不到四年，他便榮獲有「時尚界奧斯卡」之稱的 CFDA 美國時尚設計師協會年度新銳設計師獎，迅速打響知名度。

Heron Preston 的設計不僅融入學院派的創作思維，也深受成長背景影響。由於父親是警察，他自小對制服與工作服充滿想像。創立品牌後，便以工人階級服飾為靈感，推出多個系列，甚至曾與紐約市公共衛生局（DSNY）合作推出以清潔工制服為基礎的 「Uniform」系列。

Heron Preston 的作品結合設計師對社會與環境議題的省思，形成鮮明的品牌語言。標誌性元素之一是 蒼鷺，因其英文「Heron」與設計師名字相同，品牌常在 T 恤、外套及單品中大量運用蒼鷺圖案，並搭配高彩度的橘色色塊，營造活潑氛圍。另一個常見元素是 「СТИЛЬ」文字，源自西里爾字母「Style」，經過改造成為 Heron Preston 專屬符號，象徵品牌希望傳播理念、引導受眾的意象。

與Calvin Klein、NASA聯乘

Heron Preston 不時與不同品牌攜手聯乘，亦成功增加品牌熱度。他於2021年與 Calvin Klein 合作推出名為「Drop 02」的春季新系列，由Jennie 上身演繹限量單品。系列不僅展現了 Calvin Klein 的經典牛仔與運動休閒風格，也延續了 Heron Preston x Calvin Klein 首個系列的設計風格。設計上融入拉鍊連帽外套、羅紋背心、運動內衣、單車短褲等單品，將日常造型演繹出慵懶性感的氛圍，不論男女都能感受到其中的獨特魅力。

除此之外，對科技、太空元素懷抱熱忱的 Heron Preston 也在美國太空總署（NASA） 60 週年推出聯乘系列，甚至將合作服裝送上外太空，如此新鮮的宣傳方式亦曾造成一波搶購旋風，而 Heron Preston 也希望藉由與政府機構合作形式來喚醒公眾對理想生活的反思。

受Jungkook、G-Dragon 及美國R&B天后Tinashe 熱捧

Heron Preston 的街頭美學跨越文化與風格界限，深受全球潮流人物喜愛。從 Jungkook、G-Dragon 到 Tinashe，皆曾演繹其標誌性設計，展現品牌獨有的態度與視覺語言。無論是日常或登台穿搭，Heron Preston 都能自然融入，以大膽剪裁與慵懶性感的風格，彰顯其在全球潮流文化中的影響力。

己故設計師 Virgil Abloh與Heron Preston的合照（Getty Images）

今次Heron Preston的全面回歸，令外界期待盛極一時的 Hype 文化是否即將再度掘起。Hype 文化這種潮流現象，由媒體與社群推動，十年前曾一度爆紅，當時由Kanye West（Ye）、Virgil Abloh及Heron帶起，品牌或產品透過限量發售、明星效應與社群話題，營造出「非擁不可」的氛圍。Hype 文化的盛世甚至改寫了對時尚名牌版圖產生重大影響，例如Louis Vuitton就請來了Virgil Abloh掌舵、而Givenchy亦請來了Matthew Williams掛帥，進一步推動了街頭潮流與奢華時尚的融合。如今Heron Preston強勢回歸，令人拭目以待其對時尚界帶來的衝擊。