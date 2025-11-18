C朗受訪腕上鑽石名錶極搶鏡！拆解限量18枚 Jacob & Co.天價名錶

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo） 日前再度接受英國名嘴 Piers Morgan 專訪，除了訪問內容本身引起廣泛關注外，他腕上所佩戴的一枚價值逾110萬英鎊 （約1127萬港元） 的 Jacob & Co. 高級腕錶，亦意外搶鏡成為外界熱議焦點。



C朗受訪時佩戴的 Jacob & Co. Twin Turbo Furious Baguette 腕錶，全球僅限量 18 枚，價值約 110 萬英鎊（折合約 1127 萬港元）。天價的一大原因莫過於其奢華而搶眼的外觀，錶殼以18K白金打造，並鑲嵌 362 顆長方形切割鑽石（Baguette-cut Diamond），加上鱷魚皮錶帶及鑽石鑲嵌的 18K 金折疊式錶扣，搭配盡顯極致奢華。

整枚腕錶的設計靈感源自賽車機械美學，錶殼直徑達 57 毫米，外形宏大而具張力，線條流暢且層次分明，充分展現力量與速度的美感。錶盤亦採用煙燻藍寶石材質，透視效果令機芯結構一覽無遺，突顯高級製錶工藝的細膩與深度。

機芯結構與複雜功能

除了奢華外觀外，Twin Turbo Furious Baguette 的功能性亦不容忽視。其核心為雙重三軸陀飛輪（twin triple-axis tourbillons），分別於 24、48 及 180 秒完成旋轉。由於僅由底端固定，因此營造出輕盈浮動的視覺效果，並提升走時精度與穩定性。

此外，腕錶配備單按鈕計時（Monopusher Chronograph），並設有 Pit Board 參考時間系統，可即時顯示單圈與前一圈的時差，專為賽車文化而設。更配備十進制三問報時（Decimal Minute Repeater） 及教堂音簧報時功能，發出更持久且深沉莊嚴的共鳴。

名錶以外亦愛收藏名車

雖然這款名錶所費不菲，但對C朗而言，要購入難度其實不大。現年 40 歲的C朗拿度現效力於沙特球隊 Al Nassr FC（艾納斯） ，日薪高達 48.8 萬英鎊（約499萬港元），換言之兩日日薪就足以令他買到這腕名錶。另外，今年夏天，他與沙特職業聯賽俱樂部簽下體壇史上最高薪的合同，可獲得 2450 萬英鎊（約2億5千萬港元）簽約獎金；若觸發第二年合約，獎金更將提升至 3800 萬英鎊（約3億8千萬港元）。

Bugatti Centodieci（Bugatti）

除了名錶外，C朗亦擁有多架名貴超跑，包括全球僅十架的 Bugatti Centodieci，從不掩飾他對奢華生活的熱愛。而這次專訪中，他所佩戴的 Jacob & Co. Twin Turbo Furious Baguette 腕錶，正好展現了這份不凡品味與身份象徵。