Montblanc向凡爾賽宮及路易十四致敬 推出定價逾7百萬限定筆款

Montblanc 推出 High Artistry「凡爾賽宮之旅」限量系列，靈感源自凡爾賽宮的歷史及其巴洛克式建築之美，以超凡工藝與精緻設計手工打造的限定筆款，向世界文化瑰寶凡爾賽宮所代表的法國傳奇歷史致敬，同時展現工匠技藝的巔峰與創意的極致。系列共五款限量作品，由德國漢堡（Hamburg）的Montblanc工匠坊以稀有精湛技術匠心打造，展現凡爾賽宮豐富歷史與獨特工藝，其中最貴一款定價更高達7百萬港元。



1668年凡爾賽宮的外觀 （Getty Images）

凡爾賽宮初建於1623年，由法國國王路易十三作為狩獵行宮興建；其後，太陽王路易十四於1661年起展開大規模擴建工程，經過數十年完善，最終於1682年成為法國皇室的權力象徵。宮殿以其宏偉壯觀的鏡廳、約2300間裝潢華麗的廳房，以及景致優雅的園林著稱，並於後世被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，象徵法國獨特的文化底蘊及尊貴氣度。

今次Montblanc的筆款設計，特意向有「太陽王」之稱的路易十四致敬，筆身造型參考1707年尼古拉斯·比翁（Nicolas Bion）發明的「無盡之筆」，筆夾頂端飾以太陽圖案，呼應路易十四的權力徽章及希臘神話太陽神阿波羅形象，筆尾底座則靈感取自路易十四私人印鑑「皇家徽號」，展現皇家禮儀與內斂尊貴。

Montblanc High Artistry 凡爾賽宮之旅限量版（3枝）

五款限量作品之中定價最貴的，是這款全球限定3枝的華麗筆款，定價破7百萬港元。以Au 750 純金﻿和多刻面琺瑯鑲嵌﻿，更由Van Cleef & Arpels大師繪製微型彩繪，呈現鏡廳壯觀鏡面映照的花園景色。筆尖鑲嵌明亮式切割鑽石，模擬水晶吊燈層層光影，並刻有華麗裝飾與皇家符號，筆蓋設有暗格可刻個人密碼，整體展現奢華藝術價值。

Montblanc High Artistry 凡爾賽宮之旅限量版（7枝）

這款定價近3百萬的筆款，以純黃金﻿為材，融合鍍銀水晶鑲嵌與鑽石點綴，精細展現鏡廳鏡面及吊燈光影；筆尾扭索紋取自精美拼花地板，筆尖雕有吊燈圖案；筆夾及筆蓋均鑲鑽，並藏有微型畫作，彰顯皇家氣派。

Montblanc High Artistry 凡爾賽宮之旅限量版（18枝）

而限量18枝款呈現凡爾賽宮大理石裝飾，筆身筆蓋鑲嵌精緻大理石馬賽克，邊框以純金鑲鑽，筆蓋暗格鐫刻國王密碼「070」與「479」，筆夾飾以太陽光芒阿波羅圖案，筆尖刻有「VV」字母與皇冠，彰顯尊貴傳承。

Montblanc High Artistry 凡爾賽宮之旅限量版（195枝）

此筆款向著名的凡爾賽橘園（Orangeri）﻿致敬，筆身覆以純金鏤空結合綠色砂金石，中央鑲紅寶石並環繞花卉紋飾；筆尾刻橘園花瓶，筆尖雕刻柑橘花盆；筆夾以阿波羅頭像點綴，限量數字195象徵皇室榮譽與威望。

Montblanc High Artistry 凡爾賽宮之旅限量版（479枝）

借鑒路易十四國王寢宮風格，筆款採用白色半透明亮漆，搭配純金與鍍鉑金細節，筆蓋頂飾珍珠母貝Montblanc標誌。筆尖手工雕刻「VV」字和皇冠，數字479象徵國王本人，融合「偉大密碼」與「小密碼」加密系統，彰顯神秘與皇家威儀。

Montblanc High Artistry 凡爾賽宮之旅系列於10 月起在全球 Montblanc 專門店與官網發售。