Cortis成員MV驚喜著用港牌牛仔褲！解構香港品牌KARMUEL YOUNG

CORTIS成員Keonho及James近日在大熱單曲〈GO!〉的 MV 中，身穿香港品牌 KARMUEL YOUNG 的牛仔單品，配襯出一身鮮明而搶眼的造型，將本地設計推向國際舞台，與 K-pop 的全球影響力形成呼應。讓我們一起看看KARMUEL YOUNG的品牌設計及歷史吧！



「忙內」Keonho於〈GO!〉MV的造型

團中的「忙內」Keonho 在 CORTIS《GO!》MV中，身穿KARMUEL YOUNG “P11 Raw Denim Cuboid “牛仔短褲，獨特的立體方形剪裁強化了造型不同角度的視覺效果，營造出粗獷街頭風格，與其整體穿搭不謀而合。

「大哥」James於〈GO!〉專輯印象照的造型

而「大哥」James 則於拍攝專輯印象照中着用KARMUEL YOUNG的 “RE-edited Blue Overcoating Washed 501”牛仔褲，褲身覆有特殊塗層，在光線映照下呈現獨特光澤，極具個人特色。

CORTIS是誰？

CORTIS（코르티스）由 James（趙雨凡）、Juhoon（金主訓）、Martin（朴宇宙）、Seonghyeon（嚴成玹）與 Keonho（安乾鎬）五位成員組成，是韓國 HYBE 旗下 BigHit Music 的新晉男子音樂組合。平均年齡僅 17 歲的他們，憑藉出色的唱功與舞台表現迅速崛起，更親身參與作曲、編舞及製作，展現出超越年齡的創作實力與原創視野。

CORTIS 首張專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》（BigHit）

首張專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》連續七週登上 Billboard World Albums 榜單，刷新 2025 年度新人組合紀錄，因而被譽為「怪物新人男團」。

CORTIS 的人氣火速攀升，席捲全球舞台之餘，連成員的個人穿搭亦成為時尚圈熱議話題。他們的造型風格鮮明，巧妙融合街頭感、機能元素與前衛美學，從表演造型到印象照皆展現出獨特個性與造型態度，成功吸引年輕粉絲與時尚觀察者的目光。從影片中，CORTIS 成員以青春姿態演繹撞色單品與破爛元素，並搭配俐落皮褸、拼接外套及洗水牛仔褲，營造出充滿活力與叛逆氣息的街頭少年形象，展現出GenZ偶像的鮮明時尚風格。

Keshi及Tyson Yoshi 亦先後着用！

越南裔美籍唱作歌手 Keshi 近日演繹了由 Karmuel Young 與倫敦獨立藝術家兼設計師 Tomy Ng 合作推出的作品 —— AT-INF Black Inflatable Latex Gilet。這款充氣乳膠背心突破傳統材質界限，以機器人變形的流暢性為靈感，內建充氣裝置令衣身能夠自由伸縮，展現前衛且充滿未來感的造型語言，完美呼應 Keshi 一向的搖滾風格。

而 Tyson Yoshi 身穿的 RE-Edited Racing Tank Top，以復古圖案為造型注入懷舊元素，同時勾勒出鮮明的肌肉線條，展現型格魅力。

KARMUEL YOUNG的品牌故事

早於 2014 年創立的 KARMUEL YOUNG 以男裝時尚為根基，並從當代藝術與性別美學汲取靈感，塑造出獨特的男裝視覺語言。品牌主理人 Karmuel Young 畢業於香港理工大學，曾於 Damir Doma、Ute Ploier 等歐洲品牌實習，深受當地藝術與時尚文化薰陶。回港後，他以個人名字創立同名品牌，憑藉鮮明風格獲得 Lane Crawford 賞識，並在其創意企劃中奪得獎項，成功奠定品牌的發展基礎。

近期，KARMUEL YOUNG 更入圍由上海服裝設計協會與 yehyehyeh 創新社主辦的 2025 永續創新亞洲時尚大獎 SUSTASIA FASHION PRIZE 八強，進一步彰顯品牌在亞洲時尚界的影響力與潛力。

KARMUEL YOUNG 近年展現出更成熟的設計語言，回歸男裝本質，著重於面料選擇、剪裁結構與質感細節的處理，重新演繹男裝的永恆魅力。其作品亦成功獲得國際精品電商 SSENSE 的青睞，足見品牌在全球市場的影響力與認受度。