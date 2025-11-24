BTS J-Hope MV著用！拆解融合東西方文化元素的新晉品牌LỰU ĐẠN

BTS 成員 J-Hope 近日在 LE SSERAFIM 大熱單曲〈Spaghetti〉MV 中以全黑造型亮相，展現了「號錫」專屬的韓流時尚張力，當中他所穿著的 LỰU ĐẠN 2024 秋冬系列皮褲成為了一大焦點。對於熟悉新興設計力量的讀者而言，LỰU ĐẠN 絕非陌生名字——接下來，讓我們一起探索其獨特的設計理念與品牌歷史。



J-Hope於〈Spaghetti〉MV的造型

BTS 成員 J-Hope 早前驚喜亮相 LE SSERAFIM的〈Spaghetti〉MV ，以穿上 LỰU ĐẠN 2024 秋冬系列的「ZIPPED RIOT 5-POCKET」仿皮褲的造型型格登場。褲身佈滿拉鏈細節，營造強烈的高級街頭氛圍；仿皮材質散發冷冽質感，搭配修身剪裁，充分展現出 J-Hope 的舞台魅力。

各界名人不時親身著用！

熱愛LỰU ĐẠN的其實亦不止J-Hope，「黃金忙內」Jung Kook及 IVE YuJin亦曾穿上LỰU ĐẠN的單品登場。在早前的BTS全員「回歸照」 中，「忙內」Jung Kook 着用LỰU ĐẠN2025 春夏系列 「Washed Zip-Up」 連帽衛衣亮相。單品以仿舊水洗質感打造，結合寬鬆剪裁，營造出隨性不羈的街頭氛圍，完美呼應 Jung Kook 一貫率性鮮明的時尚態度。

雖然LỰU ĐẠN是男裝品牌，但IVE YuJin 亦曾在〈Rebel Heart〉MV 中身穿 LỰU ĐẠN 的 「L-D」 外套登場。外套滿佈品牌 Logo 與中英文名稱，內搭藍色間條襯衫及黑色領帶，為其造型增添叛逆氣息。

除了韓星外，LỰU ĐẠN的單品亦備受潮流圈認同，例如LU'U DAN 2025 秋冬男裝系列就由 Acronym 主理人 Errolson Hugh 以全黑造型擔綱開場，從乳膠連帽衫、皮革手套、橡膠圍裙到闊腳牛仔褲，層層堆疊出強烈的視覺衝擊；而內外搭配之間亦營造出冷冽而張力十足的氛圍，展現其獨到的舞台氣場。

而另一個造型則以一件橙色長版派克大衣融入「怪獸」印花，這幅原創藝術作品汲取日本神話與復古電子遊戲的視覺元素，怪獸的生物特徵、都市毀滅場景以及像素化的預言在精細卻略帶混亂的細節中交織碰撞，彰顯品牌一貫的混融美學。

越南裔主理人融合亞洲街頭風格

為何2021年才成立的LỰU ĐẠN，在短短數年間，就受到一眾紅星青睞？品牌主理人Hung La是越南裔美國人，如同其他移民的下一代一樣，Hung La 成長時同樣深受兩種截然不同的文化衝擊：在西方國家長大，但卻有著傳統的亞洲家庭背景，兩種頗為對立的文化在他的成長過程不斷衝突，加深他對身份認同的反思。而這段成長經歷亦都成為了他往後是時裝設計的一大靈感來源。

對時裝深感興趣的他，亦有幸得到不同名師的薰陶。他畢業於安特衛普皇家美術學院（Royal Academy of Fine Arts Antwerp），其後更曾在Nicolas Ghèsquiere領導下的Balenciaga，及Phoebe Philo旗下的Céline任職，累積紮實的設計經驗。終於，他在2021年成立了男裝品牌LỰU ĐẠN ，品牌名稱源自越南語「石榴」與「子彈」之結合，寓意「危險的男人」，反映品牌突破傳統、拒絕刻板印象的精神。

從LỰU ĐẠN的設計可以看到，他的獨特風格明顯深受亞洲文化根源及身份認同啟發，融匯越南、日本等地的傳統元素，並結合包括闊腳褲、兩頭蛇等神話圖騰於現代男士服裝之中。品牌善用鮮明色彩與衝突材質拼接，如仿皮洗水、造舊以及破爛元素，帶來出層次分明且不羈的單品。

服裝上常見醒目的「榴彈」字樣，帶有濃厚的亞洲「江湖味」，在 Hung La 的巧妙拿捏下展現出張力卻不顯粗俗。西裝皮革外套、機車外套、牛仔工裝褲與貼身 Bodysuit 等單品，皆透過誇張的廓形與鮮明的撞色細節，釋放出強烈的反叛能量。

剪裁方面，LỰU ĐẠN偏好寬鬆廓形與流暢線條，突破亞洲男性傳統刻板形象，為其塑造更複雜、多元且具備故事性的風格。每季系列均關注「危險男人」的多面性，融合街頭文化與亞流派精神，展現品牌獨特的美學和文化自覺。