一物開箱｜Devialet Mania酒紅限定版 將歌劇院特色化作設計細節

法國聲學品牌 Devialet 向來以極致工藝及音響領域的表現享譽國際，自 2017 年起便與巴黎歌劇院（Opéra de Paris） 展開合作，致力將聲音藝術推向更高境界。Devialet 繼今年九月推出全球僅 150 部的 Mania 巴黎歌劇院 150 週年限量版後，品牌再度從巴黎歌劇院汲取靈感，呈獻全新限量版 Devialet Mania Opéra Rouge——為節日氛圍增添一抹華麗亮色。一物為你開箱今次Devialet的歌劇院酒紅色限定版，一同細賞這項藝術設計、頂尖音質與精緻工藝結合的音響傑作的種種細節。



融入巴黎歌劇院的藝術特色

Devialet 一向致力以跨界精神突破設計界限，亦曾與高級時裝品牌 Fendi 合作，推出備受矚目的「音響手袋」，成功引發時尚與音響界的熱烈話題。今次Devialet Mania Opéra Rouge 則揉合了巴黎歌劇院標誌性設計語言，機身以酒紅色為主調，正好呼應巴黎歌劇院內部裝潢，與掛簾及座椅沿用的酒紅色，而提手及低音單元同樣亦用上深沉酒紅點綴。音箱邊緣的鍍金邊框則以 24K 金合金製成，並特別經過拉絲處理，呈現法式華麗，展現了巴黎歌劇院標誌性的華麗精緻。

Devialet 的「法式聲學」

作為便攜式高保真立體聲喇叭，Mania Opéra Rouge內置了2個38W的低音揚聲器，4個 25W 的全頻揚聲器，頻率響應由 30Hz 至 20kHz，最高音量輸出可達 95dB SPL。同時配備 ASC（Active Stereo Calibration）主動式立體聲調校，以及專利 SAM® 技術，能即時辨識音訊並依單體特性優化聲壓曲線，提升渾厚低音並確保極低失真。至於其360°全方位交錯立體聲結構設計，使用家無論身處何地，均能體驗均勻細緻的聲場。

支援多個平台

在功能性方面，裝置兼容 Wi-Fi 與 Bluetooth 5.0，並支援 AirPlay 與 Spotify Connect，同時整合語音助理，提供更智慧的使用體驗。產品具備 IPX4 防水等級，續航力最長可達 10 小時播放時間。

用戶體驗與日常應用

產品支援 IPX4 防潑水，便利戶外或旅程使用，並搭配 Devialet App（iOS/Android），用家可輕鬆設定與管理設備；而隨機附送 Devialet Mania Station（無線充電座），更可滿足移動生活的靈活需求，節日時甚至可帶同Mania Opéra Rouge到朋友家中歡聚，以絕妙音質增添節日氣氛。