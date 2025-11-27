日本Gen Z 愛牌9090聯乘UMBRO 復古演繹90年代街頭運動風格

深受日本Gen Z喜愛的街頭品牌 9090 再度攜手英國經典運動品牌 UMBRO，以「Revival of Culture 文化復興」為主題，推出全新聯名系列。雙方融合 90 年代古著美學與當代街頭視角，重塑具極高辨識度的復古運動風格，展現跨世代文化的時尚演繹。



系列主線「9090 × UMBRO」聚焦運動服的機能結構，Gradation Nylon 套裝以輕量尼龍製成，採⽤漸層拼色並加入反光細節，無論於日間或晚上穿着皆提升辨識度。胸前繡有雙方品牌的徽章、抽繩設計及 Raglan 連肩袖剪裁，兼顧造型美感與功能性需求。而Crewneck 衛衣延續系列的平衡美學，透過 Raglan 剪裁與 NinetyCrew Logo構築秋冬街頭造型的層次感。

另外，副線9090 GIRL × UMBRO亦為女裝注入濃厚 Y2K 元素。系列短版拉鍊衛衣採用 speckled 噴點處理，結合撞色設計，營造層次豐富的視覺質感。胸前的 UMBRO 刺繡與側身 9090 標誌性圖像（翅膀、鎖鏈、十字架）構成鮮明視覺陣列，象徵自由精神與個體意識。相應的 Sweat Pants 延續噴點與翅膀細節，於動態中展現 Ninety Girl 專屬態度，彰顯街頭美學與女性力量的融合。

發售詳情方面，9090 × UMBRO 聯名系列將於明天11月28日（星期五）登陸旺角朗豪坊 umbro 概念店。

9090（NINETY NINETY）是來自日本原宿的新銳街頭品牌（Yutori 旗下），致力於復刻並重塑1990年代至2000年代的街頭文化與視覺風格。品牌以寬鬆剪裁、復古印花和仿舊色調，打造出兼具懷舊感與現代時尚的造型，深受日本Gen Z喜愛。

日本人氣音樂團體 YOASOBI 的成員 Ayase穿著 9090的外套（IG yoasobi_staff_）

9090 深受眾多知名藝人青睞，其中包括日本人氣音樂團體 YOASOBI 成員 Ayase 及演員 小松菜奈。在他們的加持下，品牌形象愈加鮮明，並於潮流界持續引發熱話。熟悉潮流文化的讀者或許仍記得兩年前推出的「9090 × Pokémon Scarlet & Violet」限量服裝系列，當時一經開售便迅速售罄，足見其在年輕世代間的強大號召力。