CLOT 再度聯乘NEIGHBORHOOD 復刻21年前經典「牛王」洗水設計

由陳冠希主理的潮流品牌 CLOT 再度攜手日本街頭服飾品牌 NEIGHBORHOOD，推出全新合作系列。系列以機車文化、叛逆精神及軍事美學為靈感，將 CLOT 的東方敘事與 NEIGHBORHOOD 的日式剛毅風格交織，呈現強烈而突出的視覺融合。



+ 1

今次系列核心圍繞 NEIGHBORHOOD 經典的 TYPE-1 丹寧外套及丹寧長褲展開，整體工藝更是特意呼應了 2004 年 NEIGHBORHOOD 推出的經典 「METAL FTW SAVAGE DENIM 」設計，致敬當年的街頭文化精神。選用 14 盎司赤耳丹寧布料為基底，輔以重度水洗、破損、強化縫線與漸層褪色等復古工藝，構成一種時間沉澱的質感。細節中不乏巧思——如被巧妙嵌入結構的「FTW」繡章，延續品牌叛逆基因。

除丹寧單品外，系列中的雙面功夫外套印有專屬的腰果花圖紋，並透過特殊印花技術融入舊化效果，呈現自然陳舊的形態，而外層則以尼龍 Typewriter 機能布料打造，並融入中式盤扣與隱藏雙面拉鍊設計，延續 CLOT 的東方美學傳統。

+ 3

CLOT x NEIGHBORHOOD 聯名系列亦包括針織上衣、連帽衛衣、T-Shirt及配飾，並已於今日（11 月 28 日）在指定 JUICE 門市及官網發售，單品售價介乎190港元至 3,990港元不等，潮流愛好者不容錯過。