MAMA 2025丨回顧群星的黑白低調舞台造型 以時尚語言支持香港

2025 MAMA闊別七年，日前再度來港舉行，但典禮前夕大埔宏福苑發生嚴重火災事故，主辦方隨即取消紅地毯並調整舞台設計，將頒獎禮定調以莊重肅穆的形式舉行。典禮上，幾乎每位主持人、頒獎嘉賓與得獎者皆以素色調服裝登場，不少人更配戴黑絲帶，藝人的舞台造型亦以黑白色調取代繽紛色彩的裝扮，以服飾傳達『支持香港』之意。



MAMA 主持人朴寶劍 (Mnet)

主持人朴寶劍身穿黑色西裝亮相，開場便帶領全場默哀並向受難者家屬致意。幾乎每位得獎者上台前都先就事故表達慰問，部分團體更以中文、英文致意，真摯言語之中，傳遞着支持與慰問。

今屆MAMA再度由G-Dragon榮膺年度藝人（大賞），以一襲波點BALMAIN西裝外套登場，全黑基底上綴以細緻白色圓點，除了搭配Pomellato Nudo的坦桑石戒指及Iconica鑽石戒指，展示不凡品味，衣領上亦繫上黑絲帶，向早前大埔宏福苑火災事故致意。

Stray Kids首度奪得「VISA Album of the Year」殊榮，以全黑皮革造型出場，柳釘皮外套、皮褲與皮鞋的搭配，勾勒出硬朗俐落的輪廓，盡顯自信與舞台魅力。

而ENHYPEN榮獲「VISA Fan’s Choice Of The Year」，造型由韓國品牌LEJE訂製，以虎為主題，致敬韓國文化中的精神象徵。服裝融合百年虎爪織錦、古董銀刀與蝙蝠造型飾品，由工匠歷時數百小時打造，呈現傳統與現代交融的視覺美學。

Jennie於巡演時曾多次著用

BLACKPINK Jennie 世界巡演 Solo 舞台的賽車造型是來自韓國設計品牌 LEJE ，靈感源自演唱會預告中的賽車氛圍，並採用蘋果皮、韓紙皮革是以傳統韓紙（由構樹樹皮製成）等永續材質，實現真正的「可持續時尚」。

LEJE 由設計師 Je Yangmo 與 Kang Juhyeong 於 2017 年在巴黎創立，品牌名稱取自法語「自我」，象徵探索與個人表達。其設計融合東西方元素，兼具法式優雅與韓式詼諧，在傳統工藝與現代結構之間取得平衡。

而TOMORROW X TOGETHER則奪得「VISA Super Stage Artist」殊榮，五位成員身穿灰色拿破崙外套，內配白襯衫，下身混搭洗水牛仔褲與皮鞋，巧妙融合正式裝與街頭風格，展現華麗魅力。

至於出道僅百日的「怪物級新人」Cortis，橫掃「最佳新人」獎項，造型選自JUUN.J、latui.atelier、FENG以及Remagine等品牌，混搭厚底鞋、撞色單品與洗水元素，營造復古街頭氛圍，展現新世代的活力與叛逆。

連Rosé 也在穿的Latui.atelier是何方神聖？

提到潮流品牌，大家往往第一時間會想到日本、韓國、美國等指標地區。 不過，越南品牌 Latui Atelier 亦值得留意──自從 Blackpink 的 ROSÉ 在 Coachella 音樂節穿上其服飾後，瞬間吸引全球潮人目光。 喜歡「廢土風」的讀者絕對不能錯過！

創立於 2018 年的LATUI ATELIER ，並以「不完美的浪漫」為核心理念。品牌旗下分為三大系列：X-Treme 專注高端訂製與獨特設計、X-Otic則聚焦女性情感，以更細膩的結構與輪廓處理，映照當代女性多元身分、而X-Object 則以前衛街頭風格，融入街頭美學與實穿元素。