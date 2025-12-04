12月波鞋新品速報｜CLOT三方聯乘作，Mattias Gollin貴氣版Vans

《一物》特別為您精選 12 月推出的多款最新球鞋，設計橫跨奢華、街頭與機能美學，當中多款聯乘之作均值得Sneakerheads 密切關注。



1. BAPE x CLOT x adidas Superstar

adidas Originals再一次以跨界合作展現無限可能，品牌攜手CLOT與BAPE®共同打造三方聯乘版本的Superstar鞋款，將陳冠希的創意視野與BAPE®的標誌性設計語言巧妙融會，為經典輪廓注入全新生命。

鞋款以優質米白色的高質皮革構築，鞋面細膩的壓縫紋理與Olive Cargo色調細節相互映襯，呈現精緻工藝與實用氣質間的平衡。BAPE®標誌性的1ST CAMO圖案結合CLOT的壓紋Silk Royale花紋，貫穿3-Stripes、BAPE® STA星星標誌及鞋跟設計，營造極具衝擊力的視覺層次。獨特的沙色波紋鋸齒鞋底重新定義了Superstar的經典線條，而刻有“CLOT”與“BAPE®”字樣的金屬鞋飾則彰顯專屬細節與身份。

CLOT x BAPE® Superstar by Edison Chen全新鞋款將於明天（12月5日）在指定JUICE門店及官網正式發售。

2. Action Bronson x New Balance 1890「Baklava」

Action Bronson 再度與 New Balance 攜手，打造全新聯乘鞋款 1890「Baklava」，以嶄新跑鞋輪廓結合機能細節，展現鮮明個性之餘，同時兼顧日常實穿需要。​鞋身採用多層次網布與合成物料結構，配合立體覆片與後跟穩定設計，帶來良好包覆及透氣表現。中底搭載全掌 ABZORB 緩震系統與幾何切割厚實造型，提供穩定承托及舒適腳感。​

配色方面，以灰藍與淺灰為基調，點綴墨綠「N」字及橙紅細節，在低調與張揚之間取得平衡，易於搭配街頭與機能風穿搭。舌標與細節上的「Baklava」識別，進一步突顯聯乘身份與收藏價值。Action Bronson x New Balance 1890「Baklava」的發售日期預計於2026 年春季，定價仍有待官方公佈。

3. MATTIASGOLLIN x Vans “Authentiche”

Mattias Gollin 攜手 Vans 推出全新奢華版本「Authentiche」，以經典 Authentic 鞋型為藍本，透過高級珠飾工藝，將滑板鞋升華為近乎藝術品的收藏之作。​鞋款保留 Vans 標誌性的棋盤格佈局，白色方格以不同大小的珍珠及金色珠飾密集鋪陳，黑色區域則以深色珠粒加強質感與層次，整體約鑲嵌近 2,000 顆飾石，視覺效果極為高貴華麗。每一雙均於意大利以純手工製作，單對製作時間約需 8 小時，鞋舌及鞋墊上則以襯線字體印上「Gollin」標記，突顯聯乘身份與工藝定位。​

MATTIASGOLLIN x Vans “Authentiche”售價為 750 美元，並將於 12 月 5 日起，有興趣的讀者可預先於官方平台登記購買。

4. the Andrew x Salomon XT-6

Andrew x Salomon XT-6 以經典越野跑鞋輪廓結合邁阿密在地飲食文化靈感，把備受追捧的 XT-6 打造成具強烈故事性的限量聯乘之作。鞋款以當地名物 Florida stone crab（佛羅里達石蟹）為設計核心，將海鮮餐桌場景轉化為細緻的用色與物料鋪陳。​鞋身採橙色至奶油米色漸變配色，呼應石蟹外殼與蟹肉質感，並以黑色線條及細節勾畫蟹殼斑點質感。局部加入柑橘綠色點綴，象徵傳統配搭的青檸與檸檬角，而具金屬光澤的細節則呼應海鮮餐廳中常見的銀色托盤。鞋墊印上冰塊圖案，暗示盛載蟹鉗時的碎冰場景，令整體概念更為完整。​

配置方面，Andrew x Salomon XT-6 保留原作的越野機能規格，包括輕量結構、穩定中底及抓地外底，適合城市穿搭與戶外使用。鞋款售價 190 美元，將於 12 月 4 日率先於 Andrew Miami 官方平台發售，其後於 12 月 8 日在 Salomon 官網及指定零售商作全球上架。

5. Y-3 STAN LOW PRO

Y-3 Stan Smith Lo Pro 鞋款以現代視角重新演繹 adidas 經典設計，糅合標誌性網球鞋輪廓與當代細節，透過低調修長的中底比例，營造從容而具街頭氣質的造型表現。​

鞋身以優質絨面物料製作，質感細膩，高雅內斂，上腳輪廓俐落；鞋領位置採用帶彈性的設計，靈感源自芭蕾舞鞋結構，貼合腳踝，提供穩固而舒適的包覆感，同時保持簡潔流麗線條。 橡膠外底帶來可靠抓地力，而絨面內裡則提升穿著時的柔軟觸感與整體舒適度，兼顧日常步行功能與時裝配襯需要。​鞋跟位置鐳射雕刻 Yohji Yamamoto 親筆簽名，鞋舌飾以低調 Y-3 logo，呼應品牌一貫重視的設計工藝與藝術性，於細節處體現聯乘系列的獨特格調。

Y-3 Stan Smith Lo Pro 鞋款及整個2026 春夏系列現已於adidas官網、Y-3專門店發售。

6. Converse x Stranger Things Chuck 70

Converse x 《Stranger Things》Chuck 70 將經典帆布鞋帶入「顛倒世界」，以細緻圖案與做舊處理重現 Hawkins 小鎮的超自然氣氛與 80 年代懷舊美學。​鞋身採用做舊灰調帆布，全面印上 WSQK 廣播電台圖案與刺繡聲波，呼應劇中電台場景與聲音意象。鞋舌內襯印有電台標誌與呼應 Robin 經典 T -Shirt 的標語圖案，而鞋側 Chuck 圓形標誌外圈加入 Demogorgon 星形元素與麥田圈式線條細節，營造詭秘氛圍。​

鞋帶則配備 Hawkins Hawk 鞋帶扣及橡膠「橡膠雞」吊飾，致敬角色間的玩味互動與校隊身份。鞋舌內側印上 Hellfire Club 團員名字細節，鞋盒與隨鞋配件則加入 Upside Down 車牌與額外鞋帶，讓粉絲由裡到外都能感受劇集彩蛋。​

Converse x Stranger Things Chuck 70 為限量發售，售價約為 110美金，將於12 月 4 日起於 Nike、Converse 官網及指定零售點同場上架系列其他鞋款與服飾。同時熱愛經典球鞋與劇集的你有必要入手了。

7. Air Jordan 11 “China”

+ 5

Air Jordan 11 “China” 為 Air Jordan 11 誕生 30 週年企劃中、專為大中華地區打造的限定配色，以高級質材與細緻工藝講述籃球文化在中國紮根及延伸的故事。​鞋身以帆布與麂皮結合構成，上方覆以串珠與刺繡圖案，呈現帶有傳統工藝感的菱形與幾何紋理，替經典球鞋加入濃厚手作氣息。標誌性的漆皮泥 Guard 改以深棕近紅色皮革取代，配合米色麂皮中底、淺啡膠底及金屬金色細節點綴，營造帶有奢華感的層次表現。內裡選用絲質襯裡，提升包覆腳感之餘，亦進一步突顯特別版身份。​

Air Jordan 11 “China” 採用 Gym Red/Soft Pearl/Gum Medium Brown/Metallic Gold 配色，現已於在中國地區限定發售，透過 Nike 及 Jordan Brand 指定零售商與官網上架，售價尚待公佈。

8. Size? x Nike Air Max 90

+ 5

英國球鞋名店 size? 再度攜手 Nike，以 Air Max 95 經典輪廓為藍本打造專屬聯乘版本，延續該型號標誌性的解剖式分層設計，同時加入店舖標誌性細節與主題用色，專為 Air Max 擁躉及收藏玩家而設。​整體仍保留 Air Max 95 由深至淺的漸層側身結構與前後可視氣墊配置，透過麂皮、網布及合成物料混搭堆疊，加強層次與着腳支撐。配色主題圍繞「Safari」元素，於部分層條及鞋跟位置加入不規則斑點圖案，營造出經典越野風格質感；同時輔以低調中性主調，方便日常搭配。​

作為 size? 獨家發售款式，是次聯乘 Air Max 95 將於12月6日期在 size? 手機應用程式獨家發售。

9. ASICS NOVALIS GEL-TEREMOA (Graphite Grey/Ink Teal)

ASICS NOVALIS 由倫敦設計師 Kiko Kostadinov 與 Asics 共同打造，以中性簡約為核心，日前最新配色 Graphite Grey/Ink Teal 正式登場。鞋面採用防撕裂尼龍與具裂紋質感的合成麂皮拼接，展現層次美感；中底搭載全新 GEL 科技，前後足提供優化避震，並結合調校後的 FF BLAST PLUS 緩震物料，令腳感更輕盈彈性，提升長時間著用舒適度。

Asics GEL-TEREMOA Graphite Grey/Ink Teal 現已於 Kiko Kostadinov 與 Asics 官網發售，定價 325 美元。

10. A Ma Maniere x Air Jordan 4

+ 8

A Ma Maniére 再度攜手 Jordan Brand，為 Air Jordan 4 帶來高端奢華演繹，透過精緻物料選用與低飽和色調，延續品牌一貫「優雅復古」美學，同時向經典籃球文化致敬。​A Ma Maniére x Air Jordan 4 最大特色是選用帶「Dark Mocha」作為鞋身主色，搭配高級質感皮革鞋面與做舊奶油色中底，營造出仿古、卻不失現代感的視覺效果。鞋身細節如鞋帶孔金屬件、鞋跟 TPU 片及側身支架則以深色與霧面處理收尾，突出層次同時保留 Air Jordan 4 經典結構。​

延續系列一貫設定，鞋墊與鞋領內襯採用菱格絎縫軟墊設計，提升腳感之餘亦增添服裝式高級感。鞋跟保留「Nike Air」標誌，鞋側金屬徽章及鞋舌聯乘標籤點明 A Ma Maniére 身份，而鞋跟內藏「It’s about where you’re going」等字句，呼應品牌關於成長與社群力量的敘事主題。​

早於2022年時，A Ma Maniére x Air Jordan 4的「Violet Ore」配色限量發售，當時備受追捧；如今 A Ma Maniére 再以相近色調的「Dark Mocha」新作延伸預計於 12 月 12 日登場，售價為 225 美元，將透過 A Ma Maniére 官網發售。

11. Swarovski x Nike Pegasus Premium/Swarovski x Nike Vomero Plus

+ 1

Swarovski與Nike聯乘推出兩款鞋款，分別為Pegasus Premium及Vomero Plus。

前者採用「Blue Force」深藍調單色設計，鞋面以不同層次的藍、青色營造近乎海洋般的漸變效果，配合流線型跑鞋輪廓，突出速度感與未來感。鞋側 Swoosh 以密集 Swarovski 水晶鋪滿，形成帶有砂感質地的反光效果，在光線折射下呈現低調而華麗的閃爍。中底配置 ReactX 泡棉、全掌可視 Zoom Air 氣墊及前掌 ZoomX 三重緩震系統，兼顧長距離訓練時的回彈表現與穩定承托。此款將於 2025 年假日檔期以女子尺碼發售，貨號 IM7384-499，定價約 310 美元，透過 Nike SNKRS 等指定渠道限量上架。​​

+ 1

至於Vomero Plus 同樣以藍色系為主調，結合深淺不一的「Blue Force／Blue Void」藍色構成單色層次，營造夜空與深海般沉穩氛圍。水晶裝飾集中於鞋外側 Swoosh，採用細碎排布方式減低重量與硬度，呈現如細沙般的微光質感，既保留跑鞋靈活性，亦具足夠辨識度。中底配備全掌 ZoomX 緩震與厚實泡棉結構，並於表面加入細微亮粉處理，在藍色背景襯托下營造星空意象，適合由訓練跑步無縫過渡至日常造型場合。Swarovski x Nike Vomero Plus 將於 2025 年 12 月 5 日假日季正式登場，同樣僅提供女子尺碼，定價約 230 美元。