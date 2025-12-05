CORTIS成員香水大揭秘！四位成員竟不約而同選擇同一品牌出品？

Cortis 出道百日就奪下MAMA新人，絕對無愧「怪物新人男團」的美名。Cortis近日受訪時公開幾位成員於私下所偏好的香水選擇，其中4人竟不約而同選上同一品牌的出品！各位 COER 們又會入手與偶像的同款香水嗎？



Martin的同款香水：Jo Malone「Blackberry & Bay Cologne」100ml

作為隊長的Martin最愛用的Jo Malone「Blackberry & Bay Cologne」，酸甜黑莓結合月桂葉清新與木質基調，營造英倫鄉間氛圍；而乾淨而有層次的中性香氣，呼應他外冷內暖的性格特質。立即購買

「忙內」Keonho 則鍾愛 Jo Malone「Earl Grey & Cucumber Cologne」，以佛手柑與伯爵茶交織出清爽紳士的柑橘茶香，搭配小黃瓜的脆爽綠意與蜂蠟、香草、麝香的柔和甜度，這款中性香調給人一種清新的氛圍，喜歡低調香味的您值得入手！立即購買

Juhoon 私下愛用的 Jo Malone「English Pear & Freesia Cologne」，以英國梨交織白小蒼蘭花香，並以琥珀與木質調收結，營造秋季果園的通透暖意。明亮卻細膩的果香花香調，顯得清甜柔和，亦契合他乾淨斯文而具親和力的氣質。立即購買

Seonghyeon 偏愛 Jo Malone「Silver Birch & Lavender Cologne」，以西柚的清冽柑橘氣息展開，交織薰衣草的柔和芳香，再由銀樺與烤橡木勾勒冷調卻溫暖的木質底蘊，仿如清晨漫步銀樺林間。喜歡Seonghyeon的COER不妨一試！立即購買

CORTIS James (IG cortis)

至於 James 偏愛的香水則暫時未有公佈，COER 們仍需拭目以待，您覺得哪款香氛最能契合他「大哥」般的氣質呢？