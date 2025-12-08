CORTIS 搶眼現身高雄AAA舞台！全套服飾竟來自同一台灣品牌？

恭喜 CORTIS榮獲「最佳表演獎」！這支被譽為「怪物新人男團」的團體，日前於高雄 AAA 舞台演唱《GO!》與《What You Want》時，全員身穿由台灣時裝品牌 NAMESAKE與CORTIS 造型總監Actoy攜手打造的專屬舞台造型矚目登場。



CORTIS 演出的造型融合 NAMESAKE 2025 秋冬標誌單品、尚未公開的 2026 春夏新品，以及專為舞台訂製的特別款式。整體設計以短版背心、外套疊搭淺色打底上衣及闊腳褲，配合皮鞋與手套等配件，透過丹寧做舊、水洗絨布、格紋拼接與不對稱剪裁，營造出極具視覺衝擊力的立體層次感。朴宇宙 Martin 今次表演的造型別具亮點，以短版連帽上衣層疊球衣與粉色上衣，營造出兼具帥氣與率性的街頭美學。

事實上，在 AAA 之前，CORTIS 已多次於練習室私服、KFA 足球賽中場演出及〈JoyRide〉MV 中著用 NAMESAKE 單品。作為以「叛逆少年」形象示人的團體，CORTIS 擅長駕馭從 Ann Demeulemeester、Raf Simons、Rick Owens 到小眾獨立品牌與古著的多元風格，而 NAMESAKE 的設計語彙融合街頭、運動與正裝元素，正好契合 CORTIS 青春活力的形象。

為何Namesake能「闖出名堂」？

NAMESAKE 由 Richard、Michael 與 Steve 三兄弟於2020年創立，以「家」為品牌核心，品牌名稱有著「以父之名」的意思、承載父親未竟的設計夢。品牌將家庭記憶、亞洲成長經驗、籃球與漁業元素融入設計之中，自 2021 年登上巴黎男裝週後，NAMESAKE逐步打入國際市場，曾入圍 LVMH Prize 準決賽，其單品常見於 Dover Street Market、加拿大 SSENSE、英國 Browns 等知名買手店，可見其實力已被受一定程度的認同。

今年 4 月，Namesake更首度攜手 NBA 球星 Jaylen Brown 個人品牌 7uice ，推出聯名系列《 INTELLECTUAL CLUB 》，靈感源自他場外熱衷的西洋棋。設計以「黑與白、攻與守、力量與耐性」為核心，將棋局的哲思轉化為服裝語彙。系列以格紋圖騰象徵棋盤，並透過縝密剪裁與紋理佈局，構築形式美感。亞洲文化的細緻與波士頓街頭的率性在廓形與材質中交融，展現傳統工藝與街頭風格並行的特質。單品包括立體打褶的水手外套、摺紙靈感的拉鍊外套，以及籃球短褲、棒球外套與Oversized長袖上衣，演繹全新運動美學，亦令品牌成功打入NBA市場，在海外進一步增加知名度。

事實上，歐亞的紅星如 Travis Scott、Justin Bieber、以至Minji@New Jeans、Jackson Wang、許光漢；甚至NBA球星Jaylen Brown、Russell Westbrook 等均不時著用，絕對是台灣不可忽視的新銳設計品牌。