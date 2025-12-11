一張Pokémon卡可買豪宅？專訪收藏家與PokeFest搞手拆解炒價祕密

你可曾想過，一張Pokémon 遊戲卡牌的價值，竟可買到一個豪宅單位？著名美國Youtube網紅Logan Paul於2022年時，就曾以 527萬美元（約4103萬港元）購入一張「比卡超插畫家」Pokémon卡，創下Pokémon遊戲卡價格的健力士世界紀錄。到底一張看似平凡的 Pokémon 卡片，背後為何隱藏如此龐大的價值？《一物》訪問了專門售賣Pokémon 卡的卡店Collector’s Dream TCG負責人 Kenneth，以及香港首屆《Pokefest Show》主辦人 Leslie，拆解這些卡牌為何能在市場上屢創驚人價值。



先簡單介紹Pokémon 卡牌的背景，於1996年推出的Pokémon 卡牌是一種交換卡片遊戲（Trading Card Game，簡稱 TCG），由玩家以持有的60張卡牌組合進行一對一對戰。但時至今日，Pokémon遊戲卡牌不再只是玩家對戰的工具，更演變成全球收藏界的熱門目標。這股熱潮不是單單懷舊情懷作祟，而是在多種因素交織下，令卡牌炒價高踞不下。

第一版「噴火龍」卡牌價值30萬美元（約230萬港元）（Heritage Auctions）

一）愈稀有炒價愈高

正所謂物以罕為貴，Pokémon 卡的價值，亦與該卡的稀有程度不無關係。首先，Pokemon卡每一代系列都會推出稀有卡牌或閃卡，這些稀有卡中不少更屬於人氣精靈或訓練員角色，例如皮卡超、噴火龍或人氣訓練員如莉莉艾。人氣高企，自然惹來粉絲瘋搶，炒價愈升愈高。

黃昏莉莉艾源自 2019 年線下比賽的冠軍獎品，抽中機率約三成。近年有位台灣收藏家開價以500萬元臺幣（約127萬港元）收購。收購者更要求 PSA 10 的完美卡況，加上角色人氣，造就其天價。（日本Yahoo!）

除了市面販售的卡牌外，Pokemon卡亦不時推出一些會場或活動限定的聯乘卡牌，全球可能只得數十張，自然有價有市。以23年推出的「梵高 x 比卡超」的聯乘卡牌為例，原意是免費贈送予荷蘭梵高博物館《Pokemon x 梵高》的展覽參觀者作為紀念，如今卻意外在Ebay炒至過萬港元，足見其熱度。

梵高 x 比卡超的聯乘卡牌，現時炒價逾15,000港元 （簡皓賢攝）

再者，Pokemon卡自96年推出以來畢竟已30年，很多年代久遠的稀有卡牌早已絕版，市面上流通數量極為稀少，難免令炒價高昂。例如第一版卡牌中的初代「御三家」水箭龜、噴火龍、奇異花的稀有卡，由於數量極少，這些卡牌在拍賣市場上屢創高價，成交金額甚至高達數十萬美元。

二）專業評級制度衡量卡牌狀況

卡牌狀況（condition）亦非常重要。目前全球具公信力的主要鑑定公司包括 PSA、BGS 和 CGC，會根據卡牌的四個範疇，即置中（Centering）、角落（Corners）、邊緣（Edges） 與 表面（Surface）進行評分，檢查其是否有刮痕、污漬、卡片圖案與邊框的對齊程度等等。

PSA的Pokémon卡片評級標準 （PSA）

以最具代表性的 PSA （Professional Sports Authenticator）為例，會為 Pokémon 卡牌狀況評 1 至 10 分不等，而PSA10 （Gem Mint）就代表卡的狀態最為理想。分數愈高的卡牌，不僅收藏價值更高，也在市場上更容易被認可和流通。因此，兩張同樣的卡，其價值可能因卡的狀況評級不同而相差數十倍。

三、投資者入市推動市場升溫

Pokemon這個IP在全球各地人氣一直歷久不衰，加上Pokemon卡本身亦有價有市，自然亦吸引了收藏家和投資者的目光。不少人已經將Pokemon卡視為等同黃金、股票、高級鐘錶般的一種投資工具，收購稀有或具潛力的卡片以待將來升。

加上疫情以來，日圓持續走弱，吸引不少炒家專程赴日大量採購。這股國際購買潮亦推高了日本市場的卡價，並進一步帶動亞洲其他地區如香港的行情。隨着市場不再局限於本地玩家，而是演變為全球收藏者共同參與的網絡，價格自然水漲船高。

PSA 10 Pokemon Promo XY 294/XY-P Mario Pikachu Special 2016 Japanese GEM MT （公關提供）

今次一物訪問了本港專門售賣Pokémon 卡的卡店Collector’s Dream TCG負責人Kenneth，他現時持有最貴的卡牌正是其中一款稀有的聯乘卡牌「Mario Pikachu（瑪利歐聯乘比卡超系列）」，卡面上印有身穿Mario着服裝的Pikachu，設計獨特，目前市值約12萬港元。 這張卡除了數量限定外，推出至今亦已有10年歷史，當時只限於在日本寶可夢中心發售，隨「Mario & Luigi Pikachu」特別卡片套裝附送。Kenneth持有的這張卡更獲得 PSA GEM MT 10 的最高評級，因此估值自然更高。

除了這張Mario與比卡超的聯乘卡外，他收集2019 年推出，「Tag Team」系列的「拉帝歐斯與拉帝亞斯兄妹卡」，亦令他印象深刻，事關短短三年間就升值了20倍， 「400 美元購入，如今已升值至約 8000 美元。」

⁠⁠Kenneth 的部分珍稀收藏 （簡皓賢攝）

有趣的是，理論上雖然卡牌狀況愈完美，估值就會愈高，但近年一些錯版（Misprint）卡亦掀起了另一道熱潮，同樣備受炒家追捧。Kenneth分享指：「近年日本印刷出現輕微錯版的情況，不知是否策略性安排，但確實引發了新一輪追捧。」

1999 Pokemon Base Set Shadowless 1st Edition Holo Charizard #4 PSA 10 GEM MINT（Fanatics Collect）

而「1999 Pokemon Base Set Shadowless 1st Edition Holo Charizard」為例，這張可說是 Pokémon 卡牌收藏界最具代表性的錯版卡之一，僅印製了約 3,000 張，但其後發現插圖右側欠缺陰影，因而被修正；而這些錯版卡中能獲得 PSA 10 完美評級的，更只有 121 張。加上噴火龍本身已是系列中最受歡迎的角色，全息版本又長期備受追捧，當這些因素與錯版疊加，竟然亦令其價值炒至約 420,000 美元 （約326萬港元）。

香港首個以Pokémon卡牌為主題的大型活動

PokeFest主辦方Leslie （簡皓賢攝）

事實上，近年卡牌熱潮的興起，亦令本地出現不少以卡牌為主題的活動。其中由 Leslie 主辦的《PokeFest》，就是香港首個以 Pokémon 卡牌為主題的活動。相對需要遵守嚴格規範的官方比賽，Leslie更希望PokeFest的形式像一場熱鬧的「粉絲聚會」。「我覺得現時香港沒有一個正式的平台做這件事，雖然官方都會舉辦比賽，但就沒有一個會像粉絲聚會。兩者其實是不同的，官方聚會和粉絲聚會就好像公司舉辦Annual Party，和同事自己出去玩，是兩回事。 」Leslie分享說。

「始終一群粉絲自己玩，那種感覺和氣氛可能會比較開心。 我們希望建立這個平台，將來可以慢慢將一群粉絲和不同的愛好者聚集在一起，慢慢演變成一個群體，以至一個Ecosystem。」

《PokeFest》活動融合展覽、對戰比賽與收藏賞析，針對不同類型的Pokemon卡愛好者，例如專注用Pokemon卡比賽的玩家、純粹的收藏家，以至發現卡牌具升值潛力的投資者。這樣的氛圍亦可以讓原本只著眼於炒卡的人，發現原來對戰亦充滿樂趣，另一方面亦讓純玩家體會到收藏背後的深度與意義。

Collector’s Dream TCG檔主Kenneth（左），Pokefest主辦人⁠Leslie（右）（簡皓賢攝）

辛苦籌備一場大型活動，Leslie最大心願是希望推廣Pokemon卡牌文化：「我覺得是讓大家意識到，原來香港都有這麼大的Pokemon粉絲群體，因為往往香港玩卡的人是有，但聚在一起的機會非常少，展覽也真是少。」

展望未來，Leslie 表示團隊亦正積極籌劃更多跨地域、跨界別、跨媒體的合作，期望讓 Pokémon 文化突破現有框架，吸引更多人來玩。

