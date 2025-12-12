男士滑雪服裝推薦｜盤點5大潮流品牌 二千多元買到韓星著用滑雪服

冬季旅遊滑雪時，你是否也曾為配襯衣櫥裡那件單調配色的滑雪外套而感到苦惱，或第一次買雪服時面對一大堆款式，而無從入手？其實滑雪服裝亦可演繹出不同風格與態度，《一物》盤點5個名人親自著用，或時尚品牌推出的滑雪服飾，讓您在雪場的造型有更多選項！



滑雪要怎樣穿？

不少人將『洋蔥式穿法』視為隨意加層衣物，但實際上，它的每一層都有其獨特功能，底層貼身衣物須具備吸濕排汗、透氣防臭功能，以保持乾爽舒適；中層以保暖為主，並依活動強度及環境溫度調整，兼顧透氣與防風；外層則負責抵禦風雨及外部環境，確保內層乾燥安全。但要注意，滑雪運動由於容易流汗，不宜穿羽絨；加上室內外溫差大，用洋蔥式穿搭方便隨時穿脫。

此外，選擇有帽外套時應注意帽套大小，應盡量選擇可覆蓋頭盔的帽套；其他細節方面，亦可留意服飾上是否有具備透氣功能之拉鍊位，有助滑雪時散熱。選擇吊帶式雪褲，亦可避免於摔倒時雪水滲入衣物，影響運動表現及身體狀態。

名星示範滑雪穿搭

TXT 成員 Soobin 演繹韓國品牌 DOLL OUTERWEAR 的「FINO ANORAK」滑雪套裝，黑白配色俐落分明，上身風衣以Half Zip Pullover形式設計，配合同色系滑雪褲，整套造型同時兼具機能性與整體造型感，在滑雪場中依然無礙他展現率性魅力。

DOLL OUTERWEAR 是一個專做單板滑雪及雪地服飾的韓國品牌，主打「合理價格＋實用機能」的雪服套裝與外套。 品牌同時在剪裁與配色上偏向年輕、街頭感，讓入門玩家都可以用相對親民的價錢入手整套雪服。

高端時裝方面，被譽為「羽絨服之王」的Moncler自然亦是不少紅星名人的熱門選擇。李宰旭身穿 Moncler Grenoble 的「Fussen Ski Jacket」，外套採用防水防風的高性能科技物料打造，且搭載危急時可快速定位，方便搜救的 Recco®反射器，不僅確保長時間滑雪依然保持型格舒適，同時亦兼顧實質安全性，真正做到內外兼備。

Moncler曾為 1968 年法國冬季奧運代表隊提供滑雪裝備 （Moncler）

Moncler 於 1952 年創立於法國阿爾卑斯山麓小鎮 （Monestier-de-Clermont），早年以登山與滑雪羽絨裝備聞名，並曾為 1968 年法國冬季奧運代表隊提供裝備。 Moncler Grenoble 旗下的專門針對滑雪運動和高端戶外生活方式的功能性系列，於 2010 年正式推出。​

近年來，Grenoble 系列持續以技術面料與奢華材質的融合見稱。例如重塑日本牛仔布、羊毛華達呢（Wool Gabardine）、麂皮等，賦予防水、防風與保暖功能，同時保留剪裁線條與觸感的高級質感。系列廣泛採用高階保溫填充物與 RECCO 等安全科技，不僅活動自如，面料與剪裁更令人愛不釋手。最重要的是，它兼具輕薄與保暖，在確保專業機能的同時，透過色彩、結構與層次設計，貫穿整個系列。

至於SEVENTEEN 成員 Mingyu 則以 Arc'teryx Sabre SV GORE-TEX PRO 外套，演繹機能與美學兼備的冬季造型。黑色型格設計結合俐落剪裁，完美演繹Gorpcore風格。

Sabre 外套採用 80 丹尼超耐用面料打造，搭載 GORE-TEX ePE 薄膜，無需使用永久性化學物質即可實現全面防風防水，專為惡劣天氣與高強度使用而設計。Sabre 滑雪服的亮點在於其優異的合身度。相比 Arc'teryx 熱門款 Alpha SV，加長的下擺讓滑雪動作更流暢自然。即使內搭保暖層，外觀依然俐落不臃腫，兼具時尚感與舒適度，同時提供頂級防風雨保護。

腋下設有寬大的雙向拉鍊透氣孔，可快速散熱，並能依不同情況靈活調整通風量。整體設計兼顧機能、耐用與美學，展現 Arc'teryx 對高性能滑雪服的極致追求。

除了專業滑雪品牌之外，近年不少時裝品牌亦紛紛投入滑雪系列的研發。Balenciaga 繼 2023 年首次推出滑雪系列後，今年 11 月再度發表多款單品，包括雙面羽絨外套、搖粒絨外套、鋪毛羽絨、連帽衛衣與靴款。系列採用防水外層，並搭載 Aquazip® 技術及 Recco® 反射器，兼顧實用性與卓越防護。品牌更攜手義大利雪上裝備品牌 Briko，限量推出鏡面單板、雙板、頭盔與雪鏡，成為滑雪季節兼具時尚與機能的理想之選。

另一方面，Nike x Jacquemus Après Ski 首個系列則以技術材質結合前衛設計，焦點落在螢光色三合一 GORE-TEX 外套，以精緻剪裁及 Nike x Jacquemus 專屬細節，配合飽和度低的螢光黃色澤，在雪場內保持時尚型格；內層則配置可拆卸飛行員夾克，內襯 Primaloft 保暖棉，胸前飾有 Swoosh Logo，兼顧機能性與造型美感。