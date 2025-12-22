LAKH 攜手 Cambridge Audio 打造潮流耳機袋 港英品牌跨界聯乘！

英國音響品牌Cambridge Audio 攜手本地潮流品牌 LAKH ，推出期間限定的多功能耳機袋，為香港的耳機與潮流愛好者帶來兼具機能與設計感的全新配件。此次合作更邀請創作歌手李拾壹親身演繹，展現對原創精神的堅持與獨到的潮流品味。



是次別注版 A100 耳機便攜袋 Functional Mini Pouch，以完全防水的 X-PAC 物料製作，此材質透過多層貼合結構達致抗撕裂與耐用效果，配合香港都市生活常見的多變天氣，兼顧保護性與機能性。

袋身加入魔術貼搭帶以及兩組鈕扣系統，讓用家可按需要切換不同背負或掛載方式，並配合可調式肩帶，在通勤、外拍或休閒穿搭場景中均能靈活運用。

產品在設計上預留足夠空間收納 Cambridge Audio Melomania A100 等真無線耳機，同時具備日常小物收納功能，實現從音樂裝備延伸至生活配件的跨界定位。

現時購買更是入手最佳時機，由即日起至2026 年 1 月 4 日，於授權經銷商購買 Melomania A100 或 P100SE無線耳機，即可獲贈 Cambridge Audio x LAKH Functional Mini Pouch 一個（建議零售價 280 港元），數量有限，送完即止。同時，Melomania A100 無線耳機由原價 1,180 港元下調至 980 港元，P100SE 則由 2,380 港元降至 1,980 港元。。