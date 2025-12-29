CORTIS獨具慧眼再撐香港設計！成玹身上牛仔褸竟來自這品牌？

韓國新晉男子團體 Cortis 再度著用香港新晉潮流品牌！Cortis一直對亞洲各地有潛力的潮流品牌新銳青睞有加，例如早前CORITS全員登上高雄AAA舞台就以台灣品牌NAMESAKE打造的造型亮相；而成員 KEONHO 與 JAMES 於《GO!》MV中，更穿上了香港品牌 KARMEL YOUNG 單品，讓更多人認識到這些極具潛力的品牌。近日成員SEONGHYEON 嚴成玹出席 2025 SBS歌謠大戰時，他身穿的牛仔外套，原來同樣亦出自香港設計師之手！



今次獲CORTIS成員加持的品牌，是成立於2019年的新晉香港設計師品牌 PONDER.ER。SEONGHYEON身上的SHIRA牛仔外套來自品牌2025 年秋冬系列，以充滿美式復古感覺的TYPE-3洗水牛仔褸作為基礎，並加以改良換上立領設計，及採用PONDER.ER標誌性的腰部Smocking工藝，打造俐落腰線及立體廓形，加上不修邊處理的流蘇裝飾效果，將普通的牛仔外套煥發全新活力，與兼有搖滾街頭感覺及青春氣息的Cortis風格非常匹配，亦與SEONGHYEON的少年感相得益彰。

事實上，今次並非SEONGHYEON 首次著上PONDER.ER單品，他早於九月時就曾穿上品牌的"STREAM" Denim Trousers亮相舞台，褲腳位同樣以 Smocking技術製造菱形褶皺設計，為褲型增添蓬鬆感及結構層次，令造型更添特色。

以時裝挑戰性別定型

這個屢獲SEONGHYEON選中，上身著用單品的新晉香港品牌PONDER.ER，由兩位主理人 Alex Po 與 Derek Cheng 於2019年創立，品牌名字源自兩位主理人名字「Po」跟「Derek」的結合，同時該詞在法語亦有「平衡」的意思，代表他們之間創作關係的平衡。兩人於倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院相識，觀察到市場上缺乏挑戰性別定型的設計，因此共同創立品牌，希望挑戰既有性別刻板印象並解構社會規範。

PONDER.ER致力打破服飾上的性別定型，例如品牌標誌性的Smocking工藝技術，本來常見於女裝服飾，如今被用上在UNISEX單品上由當紅韓國男團CORTIS著用，亦成功帶來更多新鮮感。

其他單品方面，HUG 襯衫 為 PONDER.ER 首件開發之代表作，其結構源自傳統男士襯衫。設計上亦引入Smocking 工藝，透過褶皺處理與立體剪裁，將原本樸素的襯衫轉化為兼具彈性與可塑性的服飾，既保留經典輪廓，亦增添穿著時之包覆感與動態變化。

2022 年，PONDER.ER更獲得了 Yu Prize 創意大獎李寧大獎，目前PONDER.ER的單品亦於FARFETCH 與 SSENSE 等網購平台上架，顯見品牌已成功打入國際時尚市場。

PONDER.ER的Smocking元素貫穿品牌單品設計，從襯衫延伸至牛仔褲等單品，藉由波浪狀的紋理與結構變化，重新詮釋傳統性別下的服飾語彙，誰說波浪型效果的褶皺服飾只屬於女性？