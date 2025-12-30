Coach攜手陳冠希CLOT推出潮流服飾 連餃子及麻雀都變成趣味吊飾！

來自紐約的時尚品牌Coach宣佈，與由陳冠希創立的街頭潮流品牌CLOT攜手合作，推出聯乘系列，這次「雙C」組合將輕奢質感與街頭態度擦出創意火花，再次掀起話題熱潮。



+ 7

是次聯乘系列以Coach的率性格調與CLOT的東方美學為基礎，交織出一種兼具城市感與文化厚度的視覺風貌。CLOT 向來擅長結合傳統文化與現代潮流，常以東方面料結合「中西合璧」的理念，呈現獨特的設計語言。聯乘系列之中，T-shirt、衛衣與外套採用多樣材質組合，從皮革、麂皮到丹寧，層次感豐富，細節上融入中式盤扣及絲綢印花，於細膩之處彰顯匠心。多款外套的整體造型巧妙融合中式盤扣等東方元素，並使用皮革、麂皮及丹寧等多樣材質，亦展現對匠心工藝的追求。

該系列推出全新聯乘標誌印花 T 恤和衛衣，在滿足日常穿搭的同時亦不失前衛態度。經典設計如Tabby與Brooklyn手袋，配以特製馬車造型吊牌，融入了兩個品牌的經典標誌，形成創意與工藝兼具的視覺焦點。

而系列中運用絲綢印花、Coach 精湛的絎縫與刺繡工藝，以及標誌性的紅色調，連同品牌吉祥物「凝凝」，更加為系列注入中式文化元素及幽默感，呈現兩個品牌在創新與傳承之間的默契與平衡。而推出麻雀套裝更是進一步延伸時尚語彙至生活層面，強調聯乘而非僅止於服飾層次的表達。

Coach x CLOT的乘系列現已於JUICESTORE 及 Coach 官網有售，系列價錢由500港元至8,950港元不等。