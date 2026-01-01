1月波鞋新品速報｜ ASICS聯乘三宅一生新鞋 + NIGO 美式校園風AF3

2026 年已然來臨，對於 Sneakerheads 而言，新年首要願望當然是添置新鞋！《一物》精選多款1月推出的重磅新作，從兼具時尚與機能的 Asics x Issey Miyake全新波鞋支線的焦點之作，到New Balance為迎接馬年推出的限定款，每一款都各有特點。快來挑選你新一年鞋櫃的必備之選！



1. ASICS x ISSEY MIYAKE Foot“HYPER TAPING™”

率先登場的是早於巴黎男裝週亮相、並剛正式公布發售資訊的 Issey Miyake Foot 首款鞋履作品「HYPER TAPING™」。Issey Miyake Foot 是Issey Miyake 與 ASICS合作成立的最新支線，首個鞋款提供螢光綠、黑色及灰色三種配色，以運動貼布技術為靈感，結合 ASICS 經典摔跤鞋輪廓，並加入彈性帶結構以提升支撐與穩定性，同時配備全新楦型與 SPEVA 中底，帶來更適合日常着用的舒適腳感。

此番設計由 Miyake Design Studio 與 ASICS 聯手，旨在重新思考鞋履與足部的互動關係，探索設計語言與機能表現之間的平衡。「HYPER TAPING™」曾於 IM Men 2026 春夏時裝騷中率先曝光，現已確認日本地區將自 1 月 5 日起於 ASICS 官網、原宿及大阪專門店發售，香港上市詳情則有待官方進一步公布。

2. Nike Kobe 9 Low Protro “Purple Dynasty”

+ 4

Nike Kobe 9 Low Protro「Purple Dynasty」沿用 Kobe 第九代戰靴的核心設計語言，並加入 Protro 升級設定，在低筒剪裁之上強調靈活移動及場上爆發力。鞋款採用工程網布鞋面配合低筒鞋領，中底搭載 Lunarlon 緩震，兼顧回彈腳感與貼地感，適合講求節奏變速及細膩腳步的球員。

配色方面，「Purple Dynasty」以多層次紫色鋪陳全鞋，包括 Purple Dynasty、Fierce Purple 及 Sanded Purple 等色調，彷彿營造帝王般的氣質，呼應 Kobe 職業生涯的累積榮耀。側身 Swoosh、鞋舌及後跟以不同明度紫色點綴，在低調基調中保留醒目識別度。此配色預計 1 月 1 日於 Nike 官網發售，定價 190 美元。

3. Nike Book 2

來到另一款實戰向波鞋，Nike Book 2 作為 Devin Booker 第二代個人籃球鞋，以現代設計語言重塑經典籃球鞋輪廓，在美學與實戰性能之間取得平衡，既適合比賽着用，亦具備日常穿搭的簡潔風格。鞋款設計靈感來自滑板文化、復古汽車以及經典 Nike Sportswear 服飾，外觀延續低調、經典的視覺基調，將科技配置隱藏於乾淨鞋身之內。

結構上，Nike Book 2 採用貼地感低筒設計，結合前足 Air Zoom 氣墊、Cushlon 3.0 中底與柔軟泡棉鞋墊，營造兼具緩震與回彈的步伐體驗；中底經「減脂」調整，鞋身高度降低且重量減輕，令腳感更貼近場地。外底則借鑑 Air Force 1 的耐用基因，搭載具日光斑駁效果的人字形抓地紋，既向鳳凰城致敬，也提升變向、轉身與卡位時的穩定度；外擴撐托進一步加強橫向支撐，應付高強度防守。

鞋面分為兩套系統：一為承襲 Air Zoom Spiridon 的輕量網狀鞋面，透過籠架結構提供透氣與中足鎖定；另一為全新一體式模塑鞋面，營造更現代的視覺同時維持貼合支撐。鞋身細節亦融入 Booker 個人故事，包括象徵亞利桑那荒漠的仙人掌元素與他親手繪製的小星號圖案，為實戰鞋增添獨特識別。Nike Book 2 預計 1 月 1 日於 Nike 官網發售，定價 145 美元。

4. NIGO® x Air Force 3 Low SP College Pack

+ 1

nigo® 再度聯乘Nike重新演繹出 Air Force 3 Low SP，今次推出的「College Pack」配色以大學棒球外套為靈感，將 Air Force 3 粗獷的籃球鞋輪廓，轉化為充滿校園氣息的單品。這亦是 NIGO 與 Nike 自 2024 年起圍繞 Air Force 3 持續構築的文化敘事的一環——由糖衣漆皮、丹寧到金繼工藝，今次則聚焦於美式學院風格。

系列包括 Forest Green/Oatmeal 及 Midnight Navy/Off-White 兩款配色，對應經典綠金與海軍藍學院隊色，配以白色中底，分別搭配綠配色膠底及黑色外底；鞋面物料模仿 Varsity Jacket 拼接質感，以毛氈或羊毛主體結合皮革覆層，呼應羊毛身配皮袖的傳統棒球外套外型。標誌性的Swoosh 以毛絨呈現，如同隊徽與字母章的放大移植，忠實還原美式校園感覺。鞋舌「FORCE」刺繡呼應校隊布章，而右腳後跟亦保留了NIGO Force 聯名標識。

在保留 Air Force 3 低筒厚實鞋型與多層覆片的同時，College Pack 透過麂皮、平滑皮革與絎縫內裡等異材質拼接，塑造高級質感。Forest Green/Oatmeal 以深林綠配燕麥色與黃調點綴，重現老派校隊形象；Midnight Navy/Off-White 則以海軍藍配米白及灰調呈現更內斂的學院風。兩款皆加入 NIGO 小旗幟與 varsity「O」字母細節，完整落實「College Pack」概念，無論配牛仔褲、運動褲或西裝褲均非常適宜。鞋款預計於2026春季在Nike SNKRS 及指定零售店同步上架，售價為150 美元。

5. Air Jordan 3 Retro“We Outside”GS

+ 4

從成人款式轉到童裝鞋款，Air Jordan 3 Retro “We Outside” GS 以經典第三代鞋型為基礎，配搭專為 Grade School 尺碼調整的比例與配色，將戶外靈感注入城市日常穿搭。鞋面使用具季節感的 Olive Grey 橄欖灰磨砂皮／nubuck，結合鞋頭與後跟標誌性 elephant print 象紋，既保留 1988 年原版 AJ3 的傳統 DNA，同時增添更耐磨、適合日常外出的質感。

Teal、Sea Glass 與 Green Abyss 等偏藍綠色調點綴於領口襯裡、鞋帶扣與中底局部，營造鮮明但不過度張揚的對比效果，呼應“We Outside”主題所強調的戶外活力氛圍。性能配置上，鞋款沿用 AJ3 經典中底結構，搭載 Air 氣墊提供輕盈緩震；耐用橡膠外底配合多方向刻紋，加強在戶外場地的抓地力與穩定性，讓小朋友在跑跳、變向及戶外活動時更具安全感。

此外，鞋側「Jordan」字樣小標籤、斑點中底細節及附送「We Outside」石塊風格貼紙進一步加強戶外主題，亦為年輕鞋迷增添收藏與玩味元素。此款將於 1 月 1 日在美國 Nike、Foot Locker 官網及指定零售商發售，定價 155 美元。

6. Salehe Bembury x New Balance 992

+ 1

至於New Balance，今次與Salehe Bembury 聯乘的新作就以經典 992 為藍本，結合 MADE in USA 規格與設計師標誌性「大自然」配色語言，塑造一雙兼具戶外意象與生活感的聯乘作品。鞋面以鮮明電光藍網眼為基底，象徵湖水或山間溪流的反光層次，上方覆以森林綠及苔蘚綠 hairy suede 與綠色皮革片段，構築濃厚的自然景致；灰色麂皮與中底細節則平衡視覺，避免配色過於飽和。

物料上，大量絨毛感強烈的 Hairy Suede 配合網布與皮革，強化 992 一向重視的觸感與立體輪廓，也延續 Bembury 在 2002R 等合作款中對紋理與自然靈感的設計。鞋墊採用軟木材質並印有專屬標識，側身外露標籤進一步凸顯聯乘身份，使其更接近「設計作品」而非一般配色。中底沿用招牌 ABZORB 緩震與穩定結構，保留厚實舒適腳感及長時間穿著支撐力。此款預計 1 月 1 日於英國 Offspring 官網發售，定價 220 英鎊。

7. New Balance ABZORB 2000、ABZORB 2010、204L & 574「Year of the Horse」

New Balance 亦為2026 馬年系列推出六雙主題鞋款，延續品牌農曆新年企劃一貫路線，透過物料與色調而非大面積圖騰來詮釋生肖，主打適合日常穿著的成熟生活感。系列涵蓋 ABZORB 2000、ABZORB 2010、204L 及經典 574，配色多取材自馬匹與馬具相關的大地色——棕、卡其、灰及黑白——僅以少量紅色或金屬色作點題，呈現「遠看百搭、近看有主題」的設計。

ABZORB 2000 以黑色鞋面配以銀色與紅色點綴，營造 90 年末至 2000 年初跑鞋的層次與結構，ABZORB 中底配合多層合成材質令整體輪廓更具機能感。ABZORB 2010 則以棕配銀為主軸，加入皮革、網布與絨面拼接，鞋舌與後跟採用帶紋理或編織感處理，氛圍更接近復古戶外或馬具靈感。

204L 以兩雙低筒生活鞋姿態出現，分別採用棕色與白色鞋面，後跟加入仿馬毛（pony hair / faux horse-hair）拼接，成為系列中最直接突出「馬」主題的設計；同時搭配全黑外底增加耐穿度與穩定視覺。簡潔鞋型配合局部毛感物料，令 204L 更適合作為城市日常與新年應節的低調之選。

壓軸的 574 帶來兩雙「一色到底」設計：一雙由頭到尾皆為奶油／米白，另一雙則自鞋領至中底覆以純黑，只以紅色 N 字及標籤作為點綴，營造強烈但不喧賓奪主的對比。物料沿用絨面與網布的經典組合，維持 NB 一貫舒適與耐穿，同時呼應品牌在 Lunar New Year 系列中，以細節與配色而非圖案呈現節日氛圍的取向。整個系列預定 1 月 1 日率先在亞洲市場（包括 atmos 及指定 NB 店舖）發售，價格約為 15,950 至 25,300 日圓不等。

8. adidas Originals x Liberty London Samba OG Comfort Elastic Laces Kids

+ 3

adidas Originals x Liberty London 再度攜手，延續雙方歷來在 Gazelle、Stan Smith、Campus、Samba 等經典鞋型上重塑 Liberty 花卉印花的合作脈絡。今次 Samba OG Comfort Elastic Laces Kids 將 Liberty 標誌性繁花圖案應用於童裝版 Samba OG 輪廓之上，把復古足球鞋線條與英倫印花美學結合，打造兼具設計感與實穿性的兒童休閒鞋。

鞋面採用紡織與合成物料組合，配合順滑皮革或合成皮革觸感與經典 T 字鞋頭結構，再輔以鋸齒狀 3-Stripes，完整保留 Samba 的標誌性輪廓，同時以 Liberty 招牌花卉印花點綴鞋身與內襯，令整體視覺活潑醒目。此款採用 Comfort Closure 彈性鞋帶設計，方便小朋友自行穿脫，又能保持良好貼合，減少鞋帶鬆脫困擾；外底則沿用耐用膠質大底與經典紋路，提供穩定抓地與耐磨表現。鞋款預計 1 月 1 日於 adidas 官網及指定零售商發售，定價 85 美元。

9. Converse SHAI 001 “Clean Slate”

而Converse SHAI 001 “Clean Slate” 以全白三重單色設計，為 Shai Gilgeous-Alexander 的個人系列寫下全新篇章。在極簡視覺之下，強調鞋款雕塑感線條與高機能結構，象徵以「歸零重啟」心態迎接新賽季與場上挑戰。

鞋款沿用 SHAI 001 系列標誌性的低筒流線輪廓，採用無外露明線的平滑皮革與合成物料結構，外覆拉鍊式鞋面罩層將鞋帶隱藏其中，營造未來感與俐落輪廓；自鞋舌至中底及外底皆以純白覆蓋，令拉鍊結構、層次線條與後跟 Star Chevron 標誌自然浮現，既具造型感，也易於搭配各類球衣及街頭穿搭。

值得一提的是，「Clean Slate」延續 SHAI 001 系列自首發以來的單色主題傳統。早前已推出 Butter、Charm Black、Hail Clay 及 Masi Blue 等多款純色配色，這些配色址以 Shai 家人為靈感，將情感故事融入鞋款設計。在這些前作奠基下，「Clean Slate」以全白進一步精簡色彩語言，同時保留系列一貫的時裝感與實戰功能，成為可遊走場上與場下的多場景簽名鞋選擇。此款預計 1 月 2 日於 Converse 官網發售，定價 130 美元。

10. ASICS X HAL STUDIOS GEL-NYC 2.0 SSHS “Shaolin ’93” &“Queens ’94”

ASICS 在首代 GEL‑NYC 與 AWAKE NY 合作後，於全新 GEL‑NYC 2.0 找來澳洲 HAL Studios，以「The Architecture of Everyday Life」為題，將 代表90 年代紐約的文化元素轉化為可穿著的鞋款。沿用 GEL‑NYC 系列機能中底，延續品牌擅長的緩震與支撐表現；鞋面則透過多層結構與異材質拼接，以線條與紋理呼應棚架、金屬格柵、鋼樑與路面等日常城市構件，呈現兼具都市感與功能性的當代風格。

“Shaolin ’93” 以黑、黃與大地色為主，令人聯想起一代經典嘻哈樂團Wu-Tang Clan黑色基底上輔以黃色與反光細節，亦令人聯想到工地警示色與夜間城市燈光，再配合皮革壓紋與打孔元素，造厚重而粗獷的街頭氛圍造厚重而粗獷的街頭氛圍。

相對地，“Queens ’94” 則採用更多灰階與淺大地色組合，象徵皇后區日常生活與公共設施的冷調景象，視覺更內斂，偏向都市機能風。鞋身以不同深淺灰、仿舊處理與金屬感細節模擬混凝土、氧化金屬及街道設施表面，在層次豐富的同時保持易搭特質，適合通勤、城市步行與機能穿搭。兩款配色預計於 1 月內發售，售價則有待官方公布。

11. Nike Mind 001 “Red”

最後一雙鞋款則打破傳統，這款Nike Mind 001 是專為賽前與賽後時段打造的 Pregame Mules，透過結合神經科學研究與創新鞋底結構，旨在協助運動員調整心態、提升專注與身體覺察，重新定義「熱身」不只是肌肉伸展，更包括大腦與感知的啟動。

鞋款由 Nike Mind Science Department 及 Nike Sport Research Lab 歷經十多年研究開發，每隻鞋底配置 22 個獨立泡棉節點，這些節點以類似活塞與萬向接頭的方式隨步伐上下移動，針對足底不同區域施加壓力，刺激大量機械感受器並活化大腦相關感覺區域，協助用家將注意力拉回當下。

配色方面，首波將推出包括「Solar Red / Light Smoke Grey / Black」在內的多款配色，其中 Solar Red 與 Light Smoke Grey 兩色率先登場，預計於 1 月 8 日發售，定價 95 美元。