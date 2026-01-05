MONDO 推出升級版頭戴式藍牙耳機 延續復古外表+硬件技術全面進化

以復古美學設計及出色音質見稱的瑞典音響品牌MONDO by Defunc，繼早前推出的 MONDO ON-EAR Freestyle 貼耳式藍牙耳機成為潮人愛用單品後，品牌再度將復古美學融合現代科技，推出MONDO ANC Headphones 主動降噪頭戴式藍牙耳機。



MONDO ANC Headphones延續品牌經典的 80年代風格外型，外觀揉合現代設計及復古味道；而磁吸式可換耳罩更可配上 4 種顏色或物料選擇，分別為石墨、透明、黑色及米灰，充分表現出延續充滿復古懷舊風的設計美學，令外觀可更貼合個人風格。其中透明款更能夠看到內構零件，充滿舊年代電子產品獨有的科技感。

此外，機身還有其他細節，例如在耳機側面收音咪加上金屬柵格作點綴。而 80 年代產品中常見、靈感均來自音樂工作室內元素的滑動式音量調校。而選擇曲目、播放音樂和接聽電話的旋鈕等經典設計，亦充分表現出MONDO 對復古美學的堅持。

而內在技術規格方面，來自瑞典的音響工程團隊的在延續品牌美學的同時，亦全力將技術規格推向全新高度。首度加入最受期待的 ANC 主動式降噪功能，提供四段降噪模式，用家能按照需要及使用場景自由增減隔音，無論於室內、戶外或車廂中均能提供寧靜的背景，將最新音響科技融入復古美學中。

全機身共設有 6 支收音咪克風，用作收集及分析環境聲，無論是降噪效果或通話品質均表現出色，確保能在嘈雜的環境下依然保持清晰，為用家與通話中的對方都一樣能獲得更清晰音質。

而考慮到聲音還原度，MONDO ANC 亦採用了全新 40mm Creative Carbon Nano BiologicMembrane 碳納米生物振膜單元。這種注入了碳納米的生物振膜能夠呈現純淨、高響應的音色表現，中頻忠實、高頻清脆，處理動態表現遊刃有餘，帶來更清晰多樣的音色層次，三頻平均自然，豐富低音，調音適合播放不同年代的音樂。

此外，MONDO ANC 亦升級至最新藍牙 6.0 技術,提供更穩定且低功耗的超低延遲無線連接；而在提升技術規格的同時，仍可保持長達 55 小時的使用時間，即使開啟 ANC 降噪功能，依然能夠滿足長時間使用需求。

MONDO ANC Headphones 產品重點

• 品牌首款搭載 ANC 主動式降噪技術產品,全天侯享受寧靜私人空間

• 四段降噪模式自由控制隔音效果

• 4 款顏色選項、石墨色頭帶耳墊換上防汗尼龍布料

• 透明版能透視機件內構

• 全機設 6 組咪高峰,提供出色降噪、通話表現

• 磁吸式耳罩設計,更換 / 清潔 / 轉色更方便

• 機身加入金屬點綴,操作手感全面升級

• 全新 40mm 碳納米生物振膜單元帶來源源不絕強勁低音

• 藍牙 6.0 穩定連接,播放時間長達 60 小時

• 支援 MONDO 專用手機應用程式,自訂 EQ 及降噪設定