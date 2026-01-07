LEGO全新「SMART Brick」面世 內置芯片可感應及發聲與玩家互動

LEGO於美國拉斯維加斯的CES 2026，發佈了可感應並與玩家互動的「SMART Brick」智能積木。LEGO形容，SMART Brick是LEGO近50年來最具突破性的創新，而SMART Brick更可連同SMART Tags和SMART Minifigures，組成「LEGO SMART Play」互動系統，在毋須螢幕輔助或應用程式的情況下，讓實體積木能感知並即時回應玩家的操作。



這些SMART Brick的外觀與一般標準2x4積木無異，但內部核心卻搭載了一顆由LEGO自行研發、比積木凸點還小的專用芯片，內置多種感應器、速度計、迷你揚聲器及無線充電功能，令SMART Brick具有空間感知能力並作出即時反應的能力。

SMART Brick採用無線充電設計，而為顧及隱私問題未有搭載鏡頭，內建的米高風僅用於感知環境聲音以觸發互動，並不會進行錄音或具備AI功能。LEGO強調SMART Brick與既有的LEGO積木系統完全相容，玩家可將其融入原有收藏中。

此外，SMART Brick可配合同步推出的SMART Tags和SMART Minifigures。 SMART Tags可告訴 SMART Brick 如何模仿不同車輛、太空船、動物、角色和特效的聲音；而SMART Minifigures 則內置標記與 SMART Brick 配對，當玩家移動物件或角色時，系統就可即時反應。換言之，玩家可發揮無限創意，透過SMART Bricks對光、顏色、聲音的感應，創造新的玩法，以想像力創作屬於自己的LEGO故事世界。

為配合新技術的面世，LEGO將推出3款以《Star Wars星球大戰》為主題的「All-in-One」套裝，包括Luke Skywalker的Red Five X-wing（美金99.99元）、黑武士Darth Vader的TIE Fighter（美金69.99元），當玩家移動裝有SMART Bricks的X-wing時，可即時產生引擎轟鳴的聲效；而Darth Vader人偶接近特定標籤時，可觸發光劍對決的音效。另外亦有Throne Room Duel & A-wing套裝（美金159.99元），可重現《Return of the Jedi》中Luke與Darth Vader在Emperor Palpatine面前對決的經典場景。

這3項套裝將於2026年1月9日開放預購，並在3月1日正式上市。