CORTIS身穿同一新晉品牌亮相金唱片舞台！解構5子最新穿搭巧思

CORTIS 作為「怪物新人男團」， 繼在 2025 MAMA大獎（MAMA Awards 2025） 勇奪新人獎後，在剛過去的周末亦再下一城，於台北大巨蛋舉行的金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）榮獲新人獎，展現強勁的音樂實力及超高人氣！當日他們穿上了同一品牌的單品，以標誌性的街頭風格穿搭亮相，配合勁歌熱舞炸爆舞台，令全場氣氛升至高點。



今次他們在舞台演唱《What You Want》 時，全員身著英國新銳時裝品牌 Charlie Constantinou 的服飾。這個來自倫敦的時裝品牌新銳，設計師Charlie Constantinou 的創作深受解構主義大師 Junya Watanabe 與 Maison Margiela 的啟發，力圖展現出強烈的未來感與機能美學。他的設計巧妙融合冰島壯麗的自然景觀與北倫敦多元文化的城市氛圍，將這些元素轉化為源源不絕的靈感泉源，形成獨樹一幟的時尚語言，亦呼應品牌對極端氣候的反思。

今次CORTIS的穿搭同樣體現了Charlie Constantinou 的設計精粹，以層次堆疊與立體剪裁為主軸，搭配深綠、淡紫與藍色等冷色調，呼應品牌對極端環境的適應性思考。讓我們一同回顧各位成員的造型吧！

Martin 造型（IG: charlieconstantinou）

隊長 Martin 以經洗水造舊處理的綠色貼身長袖T-Shirt，搭配淺色無袖羽絨背心，金屬鈕扣與壓線細節突顯軍事機能感，下身則選用水洗藍寬鬆七分牛仔褲，形成上窄下寬的倒三角輪廓；而腰間的黑色鍋釘皮帶及金屬wallet chain，正好與上身扣飾細節呼應，展現典型既街頭又叛逆的CORTIS 風格。另外，其Louis Vuitton 孔雀石 Color Blossom 耳環亦成為造型的點睛之筆，加上腳上的 Telfar x Timberland 聯乘靴款，完美展現專屬於「CORTIS 風」的前衛態度。

Keonho 造型（IG: charlieconstantinou）

團中「忙內」Keonho 以深藍丹寧外套，並內搭條紋Knit Hoodie，以同色調異材質疊穿增添造型的層次感，同時亦不失和諧。最內層的米白色內襯束進深啡色的羊毛與尼龍拼接長褲內，既可突出充滿叛逆感覺的金屬鍋釘皮帶，亦有助拉長腿部線條，上下身比例更加俐落，突出了Keonho的穿搭巧思。

James 造型（IG: charlieconstantinou）

金屬拉鏈是James今次的配襯重點，他身穿的Charlie Constantinou深藍色Bomber Jacket，外套上的多口袋設計及立體剪裁令造型增加質感；下身搭配的藍色牛仔褲，褲腳兩側同樣飾有拉鏈及拼接設計，除了呼應外套風格外，上下身的金屬拉鍊細節亦可在舞台燈光下照射下格外突出。

Seong Hyeon造型（IG: charlieconstantinou）

Seonghyeon的拼接連帽衛衣以修身剪裁勾勒出俐落輪廓，胸前多組垂直式設計的金屬拉鏈及圓圈形拉鏈扣營造了叛逆的街頭視覺。最吸睛之處，莫過於兩側手袖兩側的拼接設計，以鮮明的螢光黃羅紋針織袖，與主體形成撞色效果，設計大膽搶眼而充滿創意。

Juhoon 造型（IG: charlieconstantinou）

Juhoon 身著啡色印花外套，內搭青綠色斑點 T-Shirt，兩種不同的圖紋設計在Juhoon 配襯下拼撞出奇和諧的效果，可見Juhoon的穿搭功力。下身則選擇合身剪裁的藍色洗水牛仔褲，將街頭氛圍與舞台張力巧妙融合，充分展現他對服裝細節與舞台形象的精準掌握。

這個受到CORTIS賞識、來自倫敦的新晉設計師Charlie Constantinou，畢業於中央聖馬丁藝術與設計學院，並於2023年入圍享有盛譽的 LVMH Prize 半決賽。他的設計理念以「適應性」與「功能性」為核心，風格前衛而富有思辨性。喜歡機能服飾但又厭倦單一配色的您，不妨考慮入手Charlie Constantinou吧！