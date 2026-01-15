致敬希臘時間之神！Jacob & Co.新錶配備4秒轉一圈全球最快陀飛輪

Jacob & Co.絕對是近年新近崛起，同時又最備受注目的製錶品牌，它憑藉其大膽又令人眩目的設計、複雜到令人驚嘆的製錶技巧及頂級珠寶工藝，加上不時與G-Dragon、C朗拿度等全球最具知名度的巨星合作推出訂製款式，令品牌迅速崛起。Jacob & Co.最近新推出的「God of Time」腕錶，搭載,可每四秒完成一圈運轉的陀飛輪，比傳統一分鐘才轉完一圈的陀飛輪足足快十五倍，堪稱全球最快陀飛輪，是品牌業界頂尖製錶工藝的最新代表作。



以希臘神話為設計靈感

「God of Time」的錶徑為 44.5 mm、厚度 18.25 mm，全錶以 18K 玫瑰金打造，份量感與視覺衝擊感兼具。設計以希臘神話中的掌管時間之神Chronos為靈感，錶殼兩側的設計了借鑑希臘神殿常見的愛奧尼柱式（Ionic Order）柱身造型，盡顯古典優雅。

而錶盤中央陣安置一尊手工立體雕刻、以18K玫瑰金製成的Chronos雕像，高37毫米，最厚處僅1.5毫米，雕工精細，氣勢恢宏，其肌肉線條、鬍鬚與無瞳孔的眼眸皆刻畫入微，工匠團隊精細的手工雕刻和潤飾技術可見一斑。而雕像後的背景則以深藍色東菱石（Dark Blue Aventurine）及極為微細的金色沙粒打造，描繪出氛圍莊嚴而神秘的靜謐星空，每一個細節設計都延續 Jacob & Co. 一貫的奢華美學。

「God of Time」亦可搭配緞面處理的錶帶，防水深度達 30 m，配備鱷魚皮錶帶與玫瑰金摺疊扣，細節與材質同樣講究。錶背的藍寶石水晶玻璃上更刻上創辦人Jacob Arabo的親筆簽名及肖像，紀念他創作了這枚腕錶，而這款錶亦只限量推出 60 枚，是向Jacob Arabo的六十歲生日致敬。

史上最快的陀飛輪

此款「God of Time」搭載 JCAM60 機芯，內含 282 組件，振頻為 3Hz（21,600 次/小時），並配備4秒完成一次運轉的陀飛輪及藍寶石穹頂。以往標準陀飛輪的轉速為每1分鐘一轉，一般而言低於60秒一轉的都已被視為較快的陀飛輪。以往紀錄最快的陀飛輪是由Franck Muller製造，每5秒轉一圈，如今Jacob & Co.的最新作品無疑已超越以往這些陀飛輪的標準。

陀飛輪採用鈦合金結構，重量僅 0.27 克，同時整合恆定力機制以穩定輸出。JCAM60 機芯由四個發條盒驅動，實現長達 60 小時 的驚喜動力儲備。但上鍊需透過錶背的撥片手動完成，操作相對繁複；而時間校正則由左側錶冠負責。

定價及錶款詳情

Jacob & Co. 時間之神

手錶型號： JA060.40.AA.AA.A

錶殼尺寸：44.5 mm

材質：18K 玫瑰金

防水深度：30 m

機芯型號： JCAM60 手動上鍊

功能：時、分、4秒陀飛輪

頻： 每小時21,600次（3赫茲）

動力儲存： 60小時

錶帶：鱷魚皮錶帶，搭配18K玫瑰金折疊扣

數量：限量 60 枚

零售價：360,000 美元（約2,807,164港元）