Ralph Lauren兩系列米蘭時裝周同步亮相 完美演繹Old Money老錢風
Ralph Lauren 暌違24年，終於回歸米蘭時裝周舞台，時裝騷選址於米蘭的 Palazzo Ralph Lauren 別墅內舉行，在富有生活氣息的沙龍氛圍中，Purple Label 與 Polo Ralph Lauren 兩大系列的新作在鎂光燈下徐徐步出，從不同角度詮釋品牌創辦人對優雅與真實生活美學的理解。多位重量級嘉賓亦現身現場，包括韓國人氣男團 NCT 的 Mark Lee、美國歌手 Nick Jonas、兩位香港影帝梁家輝及張家輝，Jeffrey魏浚笙等，共同見證 Ralph Lauren 的華麗回歸。
本季Polo Ralph Lauren 的靈感來自當代男性多元化的生活面貌，男士不時遊走於商務與休閒、城市與自然之間自由切換， 因而以此為靈感，利用現代設計語彙重塑經典美式工裝精神，從羊絨針織到格紋夾棉外套，熟悉的單品在飽和的色彩與俐落的比例中煥然一新。寬鬆線條的西裝剪裁延續品牌一貫的美式優雅底蘊，而滑雪靴與 Heritage Collection 包款則讓造型更添活力與層次。
至於作為品牌最頂級支線的 Purple Label 系列，則延續了 Ralph Lauren 一貫的細膩工藝與優雅底蘊。利用頂級面料與精準剪裁，描繪出一種帶有「Old Money」氣息的紳士風格，令人感受到其低調、從容，卻無法忽視的魅力。
而且，西部風格的元素自然銜接其中，為整體造型增添品牌經典的鮮明特色。模特們頭戴牛仔帽，身著剪裁俐落的牛仔外套或駝色大衣，手提皮革公事包或大型托特袋，以造舊、及洗水處理營造充滿歷練的經典美式風格。雙排扣外套亦以俐落線條，展現沉穩氣勢。系列讓正裝跳脫拘謹的框架，融入日常生活，展現內斂而自信的態度，延續Ralph Lauren一貫的美學。
值得一提的是，品牌再次與 Chiricahua Apache Nation 藝術家 Neil Zarama 攜手合作，以手工打造的皮帶扣與綠松石銀飾為服飾系列畫龍點睛，成為全場亮點並貫穿兩大系列，為經典賦予新的故事與態度。