Valentino Garavani逝世 回顧他如何以「Valentino Red」定義時尚
意大利殿堂級設計師Valentino Garavani在家人陪伴下，於羅馬寓所安詳離世，享年93歲。他1960年就於羅馬創立同名品牌，終其一生創作無數經典時尚作品，其逝世正正標誌著一個華麗時代的終結。這位定義了半個多世紀優雅風範時裝界大師Valentino Garavani，四十多年創作生涯中留給時尚界的最重要遺產，並非單一禮服，而是一整套圍繞「女性、儀式與美」所構築的設計語言。世人將銘記他深入民心、那抹永恆的「Valentino Red」，和對純粹之美的執著信仰。
Valentino的成名之路是怎樣開始的？
Valentino在1962年於佛羅倫斯皮蒂宮（Palazzo Pitti）發表第一個高級訂製系列，即一鳴驚人，奠定自己在國際舞台上的位置。 自此之後，他的時裝以極其一貫的設計哲學聞名：線條乾淨、輪廓穩定、剪裁貼服，卻又在細節處藏匿大量褶飾、蕾絲與刺繡，營造出一種「遠看簡潔、近看繁複」的效果。 這種處理方式，既承襲了傳統高訂對手工的尊崇，又刻意避免視覺上的浮誇，將女性身體呈現為一種被「雕刻」，而非被「裝飾」的存在。簡而言之，女士在他的設計中不是誇張的戲劇角色，而是帶有尊嚴與節奏感的現代女主角。
「Valentino Red」如何誕生的？
在Valentino Garavani眾多的創作之中，「Valentino Red」無疑是整個傳奇故事的起點。1959年，他推出的經典小紅裙「Fiesta」在時裝騷伸展台上出現時，這抹紅色為他日後的世界埋下伏筆。
「Valentino Red」的傳奇源於 1950 年代的巴塞隆拿，當時年輕的 Valentino 在巴塞隆拿歌劇院觀賞演出時，目光被一位身著紅色絲絨禮服的女觀眾深深吸引。那一刻的震撼，成為他一生難忘的記憶。他在後來的回憶錄中寫道：「就在那瞬間，我深信，除了紅色，世上再沒有任何色彩能讓女性展現如此優雅與力量。」
後來，隨著Valentino Garavani在1962年首個高訂系列大獲成功，他進一步將紅色從單一色調，拓展為一整套色階系統，從橙紅、罌粟紅到偏酒紅的深色，各有不同氣質，形成今日人們所說的「Rosso Valentino」— 一種足以與品牌名稱畫上等號的專屬色彩。
與「Valentino Red」同樣具象徵意義的，還有 1968 年誕生的「All‑White」系列，也被稱為「White Collection」。這一系列亦被視為 Valentino 設計生涯的重大轉捩點之一。當時，他幾乎完全抽離色彩，以純白與象牙色為主調，專注於輪廓的雕塑感、層次的變化，以及材質的細膩質感。代表作品包括帶荷葉袖口的套裝、點綴細小花飾的輕盈套裙，以及以立體剪裁支撐的晚禮長裙，更為他贏得了當年的 Neiman Marcus Award （表揚奢侈品界傑出人物的時尚獎項）。
Valentino 的設計理念是怎樣的？
Valentino諾對輪廓的拿捏，是其設計真正巧妙之處。他擅長利用略高的腰線、纖細但非緊束的腰部、自然垂墜的裙襬，讓身體在服裝中保持舒適與流動。 在許多經典高訂造型中，他喜歡以斗篷式外套配合直筒長裙，或在肩線與背部做出柔和的披覆效果，既延長身形，又保留動作時的戲劇感。在布料選擇上，他偏愛雙面羊毛、薄紗、柯根紗（organza）、絲緞與精細喱士，並常以立體手工花飾、蝴蝶結或精微珠繡作為點綴。
有甚麼名人曾穿過Valentino ？
在1960至1990年代之間，Valentino的許多作品藉由影星與政要夫人的身影，成為時尚史上的代表性畫面。例如，Audrey Kathleen Hepburn 以其1968年白色系列中的精緻套裝登上封面，將那種細膩的白色美學帶入大眾視野。
就連前美國第一夫人「Jackie」Jacqueline Kennedy Onassis 亦錯穿上 Valentino 1968 年白色系列的婚紗，當中又以她與希臘船王 Aristotle Onassis 再婚時所穿的那件最令人印象深刻。其膝上長度、立領設計與滿佈蕾絲的衣身，既輕巧俏麗，又流露古典優雅。
除了紅與白這兩大代表顏色，Valentino在其職業生涯後期亦透過回顧式與告別式的系列，為自己的美學做出總結。1999年，他在羅馬西班牙階梯（Spanish Steps）舉辦品牌四十週年慶典時，以「四十件紅裙」向自己的紅色宇宙致敬，將歷年月度的紅色造型濃縮成一場露天時裝詩篇。
而在2008年春夏系列——也是他退休前的最後一場時裝騷上，他以超過七十個造型回顧了自己生涯的主要元素：雙面斗篷、剪裁精準的cocktail套裝、以與珠繡堆疊的晚裝，最後再以一連串紅色晚禮服作結，甚至讓過往經典紅裙投影在場館牆面，形成現場與記憶交錯的畫面。
他在紅地毯上的地位同樣不容忽視。多年來，他為 Julia Roberts、Gwyneth Paltrow 等巨星設計的奧斯卡戰袍，令「Valentino Red」幾乎成為紅毯的代名詞，甚至常被冠以「紅毯之王」的美譽。
Valentino在2008年離開品牌創意總監之職，但他的美學卻成為後繼設計師不斷對話與致敬的基礎。 後來的創意總監Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli曾在2014年於紐約發表全白高訂系列「Sala Bianca 945」，明確向1968的白色系列致敬，以現代的喱士、皮革細節與Cashmere針織重述白色語言。
回望Valentino Garavani的傳奇一生從早期的「Fiesta」小紅裙，到1968年的全白系列，再到1999年的四十件紅裙與2008年的告別大秀，他始終圍繞同一命題不斷推演：如何讓一件衣服，在尊重身體結構的前提下，承載情感、歷史與儀式感。 他將紅色塑造成品牌的「情緒代碼」，將白色提升為近乎哲學的象徵，又在無數斗篷、喱士與蝴蝶結之間，建構出一個關於高訂與女性的完整時裝宇宙，突顯女性既柔軟又堅定，既浪漫又自持的特質。這或許正是Valentino Garavani設計與眾不同之處：華麗從不只是外觀，而是對穿著者生命場景最溫柔而堅決的想像。