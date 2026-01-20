Valentino Garavani逝世 回顧他如何以「Valentino Red」定義時尚

意大利殿堂級設計師Valentino Garavani在家人陪伴下，於羅馬寓所安詳離世，享年93歲。他1960年就於羅馬創立同名品牌，終其一生創作無數經典時尚作品，其逝世正正標誌著一個華麗時代的終結。這位定義了半個多世紀優雅風範時裝界大師Valentino Garavani，四十多年創作生涯中留給時尚界的最重要遺產，並非單一禮服，而是一整套圍繞「女性、儀式與美」所構築的設計語言。世人將銘記他深入民心、那抹永恆的「Valentino Red」，和對純粹之美的執著信仰。



Valentino Garavani (Getty Images)

Valentino的成名之路是怎樣開始的？

Valentino在1962年於佛羅倫斯皮蒂宮（Palazzo Pitti）發表第一個高級訂製系列，即一鳴驚人，奠定自己在國際舞台上的位置。 自此之後，他的時裝以極其一貫的設計哲學聞名：線條乾淨、輪廓穩定、剪裁貼服，卻又在細節處藏匿大量褶飾、蕾絲與刺繡，營造出一種「遠看簡潔、近看繁複」的效果。 這種處理方式，既承襲了傳統高訂對手工的尊崇，又刻意避免視覺上的浮誇，將女性身體呈現為一種被「雕刻」，而非被「裝飾」的存在。簡而言之，女士在他的設計中不是誇張的戲劇角色，而是帶有尊嚴與節奏感的現代女主角。

Valentino 在 1959 年推出的首條經典紅裙「Fiesta」 （Getty Images）

「Valentino Red」如何誕生的？

在Valentino Garavani眾多的創作之中，「Valentino Red」無疑是整個傳奇故事的起點。1959年，他推出的經典小紅裙「Fiesta」在時裝騷伸展台上出現時，這抹紅色為他日後的世界埋下伏筆。

Valentino Garavani (Getty Images)

「Valentino Red」的傳奇源於 1950 年代的巴塞隆拿，當時年輕的 Valentino 在巴塞隆拿歌劇院觀賞演出時，目光被一位身著紅色絲絨禮服的女觀眾深深吸引。那一刻的震撼，成為他一生難忘的記憶。他在後來的回憶錄中寫道：「就在那瞬間，我深信，除了紅色，世上再沒有任何色彩能讓女性展現如此優雅與力量。」

後來，隨著Valentino Garavani在1962年首個高訂系列大獲成功，他進一步將紅色從單一色調，拓展為一整套色階系統，從橙紅、罌粟紅到偏酒紅的深色，各有不同氣質，形成今日人們所說的「Rosso Valentino」— 一種足以與品牌名稱畫上等號的專屬色彩。

Valentino 1968年的秋冬系列 (Getty Images)

Valentino 1968年的秋冬系列 (Getty Images)

與「Valentino Red」同樣具象徵意義的，還有 1968 年誕生的「All‑White」系列，也被稱為「White Collection」。這一系列亦被視為 Valentino 設計生涯的重大轉捩點之一。當時，他幾乎完全抽離色彩，以純白與象牙色為主調，專注於輪廓的雕塑感、層次的變化，以及材質的細膩質感。代表作品包括帶荷葉袖口的套裝、點綴細小花飾的輕盈套裙，以及以立體剪裁支撐的晚禮長裙，更為他贏得了當年的 Neiman Marcus Award （表揚奢侈品界傑出人物的時尚獎項）。

Valentino 的設計理念是怎樣的？

Valentino 45周年在羅馬舉行的時裝秀 (Getty Images)

Valentino諾對輪廓的拿捏，是其設計真正巧妙之處。他擅長利用略高的腰線、纖細但非緊束的腰部、自然垂墜的裙襬，讓身體在服裝中保持舒適與流動。 在許多經典高訂造型中，他喜歡以斗篷式外套配合直筒長裙，或在肩線與背部做出柔和的披覆效果，既延長身形，又保留動作時的戲劇感。在布料選擇上，他偏愛雙面羊毛、薄紗、柯根紗（organza）、絲緞與精細喱士，並常以立體手工花飾、蝴蝶結或精微珠繡作為點綴。

Audrey Kathleen Hepburn以其1968年白色系列中的精緻套裝登上封面 (Getty Images)

有甚麼名人曾穿過Valentino ？

在1960至1990年代之間，Valentino的許多作品藉由影星與政要夫人的身影，成為時尚史上的代表性畫面。例如，Audrey Kathleen Hepburn 以其1968年白色系列中的精緻套裝登上封面，將那種細膩的白色美學帶入大眾視野。

Jacqueline Kennedy Onassis 也選擇穿上 Valentino 1968 年白色系列的婚紗 (Getty Images)

就連前美國第一夫人「Jackie」Jacqueline Kennedy Onassis 亦錯穿上 Valentino 1968 年白色系列的婚紗，當中又以她與希臘船王 Aristotle Onassis 再婚時所穿的那件最令人印象深刻。其膝上長度、立領設計與滿佈蕾絲的衣身，既輕巧俏麗，又流露古典優雅。

Valentino Garavani (Getty Images)

除了紅與白這兩大代表顏色，Valentino在其職業生涯後期亦透過回顧式與告別式的系列，為自己的美學做出總結。1999年，他在羅馬西班牙階梯（Spanish Steps）舉辦品牌四十週年慶典時，以「四十件紅裙」向自己的紅色宇宙致敬，將歷年月度的紅色造型濃縮成一場露天時裝詩篇。

Valentino 2008年春夏系列 (Getty Images)

而在2008年春夏系列——也是他退休前的最後一場時裝騷上，他以超過七十個造型回顧了自己生涯的主要元素：雙面斗篷、剪裁精準的cocktail套裝、以與珠繡堆疊的晚裝，最後再以一連串紅色晚禮服作結，甚至讓過往經典紅裙投影在場館牆面，形成現場與記憶交錯的畫面。

Gwyneth Paltrow 的奧斯卡戰袍來自Valentino之手(Getty Images)

Julia Roberts 的奧斯卡戰袍來自Valentino之手(Getty Images)

他在紅地毯上的地位同樣不容忽視。多年來，他為 Julia Roberts、Gwyneth Paltrow 等巨星設計的奧斯卡戰袍，令「Valentino Red」幾乎成為紅毯的代名詞，甚至常被冠以「紅毯之王」的美譽。

Valentino Garavani (Getty Images)

Valentino Sala Bianca 945高訂系列 (Getty Images)

Valentino Sala Bianca 945高訂系列 (Getty Images)

Valentino Sala Bianca 945高訂系列 (Getty Images)

Valentino在2008年離開品牌創意總監之職，但他的美學卻成為後繼設計師不斷對話與致敬的基礎。 後來的創意總監Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli曾在2014年於紐約發表全白高訂系列「Sala Bianca 945」，明確向1968的白色系列致敬，以現代的喱士、皮革細節與Cashmere針織重述白色語言。

Valentino Garavani (Getty Images)

回望Valentino Garavani的傳奇一生從早期的「Fiesta」小紅裙，到1968年的全白系列，再到1999年的四十件紅裙與2008年的告別大秀，他始終圍繞同一命題不斷推演：如何讓一件衣服，在尊重身體結構的前提下，承載情感、歷史與儀式感。 他將紅色塑造成品牌的「情緒代碼」，將白色提升為近乎哲學的象徵，又在無數斗篷、喱士與蝴蝶結之間，建構出一個關於高訂與女性的完整時裝宇宙，突顯女性既柔軟又堅定，既浪漫又自持的特質。這或許正是Valentino Garavani設計與眾不同之處：華麗從不只是外觀，而是對穿著者生命場景最溫柔而堅決的想像。