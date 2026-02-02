2月波鞋新品速報｜Vans Chanel風新鞋 + AJ4情人節版+全皮英製991

來到2月，相信不少Sneakerhead都想趕在農曆新年前入手新鞋。《一物》精選2月多款重磅新作，從洋溢浪漫節日氛圍的情人節限定Air Jordan 4 “Valentine’s Day” ，Vans Premium以Chanel經典袋款為靈感推出的Authentic “Charms”，到話題度爆棚的 Air Jordan 1 x fragment design x Union LA 三方聯乘，以至更多其他鞋款，無論你偏好籃球鞋的重型硬朗感覺，還是聯名款的矚目型格，今個月你都定能找到一雙值得在新一年上腳的必買之選。



1. Vans' Premium Authentic「Charms」Pack

Vans Authentic Premium「Charms」系列以經典 Authentic 鞋型為基礎，設計靈感源自 Chanel 2016/17 系列的 La Habana 手袋，將高級時裝語彙融入 Vans 一貫的滑板文化之中。

鞋款提供 Green/Blue、Black/White、Red/Navy 三種鮮明配色，其中紅藍組合以Vans Authentic鞋款的最經典配色，融合 Chanel 美學。鞋身以結實帆布打造，側身加入條紋亮片裝飾，鞋頭輔以具藝術感的油漆潑墨效果，中底亦採用預先做舊處理，營造復古且富個性的視覺層次。

鞋跟位置點綴金屬鉚釘，以呼應 La Habana 手袋的標誌性金屬五金細節，而高飽和度傘繩鞋帶配合可拆卸金屬鑰匙圈吊飾，吊飾上包含骰子、地球儀等多款小物，強化 Charms 主題與客製化 DIY 氛圍。 Vans Authentic Premium「Charms」系列售價為 105 美元，現已於品牌美國官網正式發售，但香港區的發售消息仍有待官方公布。

2. NikeSKIMS Rift Mesh

NikeSKIMS Rift Mesh以 1995 年誕生的經典分趾鞋 Air Rift 為藍本，由 Kim Kardashian 主理的 NikeSKIMS 支線重新演繹， 新作以高級緞面布料取代傳統運動網布，呼應近年於女裝運動及 Athleisure 領域持續升溫的芭蕾風格趨勢，同時保留 Rift 標誌性的分趾輪廓與極簡繫帶系統，強調兼具涼鞋透氣感與運動鞋支撐力的混種定位。

此次系列共推出兩款配色，分別為沉穩百搭的黑色及低飽和、偏粉調的 Silt Red，兩者以同色系處理營造內斂高貴4氣質，完整呼應 SKIMS 一貫的單色美學路線。

Skims x Nike Air Rift Mesh售價為 160 美元， 並將於 2 月 5 日登陸Nike SNKRS 及 SKIMS 官網。

3. Air Jordan 1 x Fragment x UNION

今個月波鞋界其中一大焦點，莫過於Air Jordan 1 、Fragment 及 UNION的三方聯乘「今次推出的 「Black/White/Varsity Red/Sport Royal」以經典 Air Jordan 1 High OG 為藍本，融合 fragment design 於 2014 年首次亮相的代表性配色語彙，以及 Union LA 招牌解構美學，打造 2026 年其中一對最受矚目的夢幻逸品。

鞋身以經典 「Black Toe」 佈局為基礎，後跟與外底換上 Fragment 標誌性的 Royal Blue，鞋領則採用鮮明 Varsity Red，並以金色皮革滾邊勾勒拼接區塊。Union 代表性的外露車線與雙鞋帶配置完整保留，鞋側壓印藤原浩標誌性「閃電」圖樣，鞋墊則印上街頭感十足的品牌字樣，細節到整體皆展現高度收藏價值。

此款 Air Jordan 1 x Fragment x UNION 售價預計 205 美元，將於 2 月 14 日 在 Nike 官網正式發售。

4. ASICS SportStyle GEL-KAYANO 12.1 "RADEN(螺鈿)"

ASICS SportStyle GEL-KAYANO 12.1 "RADEN(螺鈿)" 以 2006 年首度登場的 GEL-KAYANO 12.1 為基礎，延續鞋款源自歐洲哥德式甲冑的結構線條與金屬感輪廓，全黑的鞋面細節下融入日本傳統「螺鈿工藝」靈感，物料表面隨光線與角度折射出低調虹彩光澤。鞋墊亦以多彩光影圖案呼應主題，將日本美學與現代街頭風格完美融合，令鞋款在日常搭配與收藏層面同樣具備亮點。

鞋底搭載與 GEL-NIMBUS 17 同級的現代化中底系統。透過雙層 GEL 科技嵌件結合 FLUIDRIDE 緩震結構，帶來優異腳感與穩定支撐表現。

ASICS SportStyle GEL-KAYANO 12.1「Black/Black」將於 2 月 13 日 率先於 ASICS 原宿店、大阪店等指定專門店發售；並於 2 月 18 日 登陸 ASICS 日本官網，同步於 atmos 等指定零售商販售。

5. Air Jordan 4 Valentine's Day

Air Jordan 4「Valentine’s Day」以經典 Air Jordan 4 鞋型為基礎，整體採用白色與米白色皮革構成鞋身，並以充滿情人節氛圍的紅色細節點綴。配色布局介乎「Alternate ’89」與多款「Military」配色之間，既保留復古籃球鞋的硬朗輪廓，同時注入浪漫節日氣息。 隨鞋附上的放大心形吊飾更進一步凸顯情人節主題，無論作為禮物或情侶裝搭配單品都十分合適。

鞋款將於2 月 7 日在 Nike SNKRS 及指定 Jordan Brand 零售商正式發售。售價為 220 美元。

6. New Balance 991 All Leather M991LB1

全皮製的New Balance 991v1「Chocolate Plum/Caramel Cafe」，延續 2001 年首度登場的經典 991 輪廓，於英國 Flimby 工廠製造，整體造型散發英倫休閒及皮革帶來的高貴質感，兼具日常穿搭與收藏價值。

鞋面以 Chocolate Plum 皮革覆蓋關鍵支撐部位，並配以 Caramel Cafe 皮革作為底層結構，透過不同材質質感營造層次感；米色網布與細節貫穿中段與鞋舌位置，鞋跟亦呼應同色調。內襯採用白色皮革，提升整體質感與舒適度；中底以白色搭配棕色外底收結，延續 991 一貫穩重耐看的視覺比例。

New Balance 991v1「Chocolate Plum/Caramel Cafe」定價 270 美元，將於 2 月 5 日 起透過 New Balance 官網正式發售。

7. Adidas Adistar XLG 2.0

被稱為「平民版Jellyfish」的adidas Adistar XLG 2.0，繼上次推出全黑配色後，將於2月一口氣帶來"Solar Orange"、"Grey"以及“Semi Screaming Green ” 3款配色。

鞋款以 2005 年登場的 Adistar Cushion 3 為靈感核心，保留以緩震為主導的中底結構，並於鞋面上融入多層次合成物料與流線型 TPU 細節，承接 Adistar 家族的厚底科科技感定位，同時呼應近年大熱的誇張比例設計，帶來輪廓更飽滿、視覺更具存在感的「Chunky Tech Runner」美學。

Adistar XLG 2.0 與 Pharrell 主導的 adidas Jellyfish 同樣源自 Adistar Cushion 3 的設計語言，但 Jellyfish 在三條線膨脹感、TPU 結構與物料選用上更為誇張，並以聯乘限定身份登場；而 Adistar XLG 2.0 則以一般市售型號形式推出，旨在為未能入手機會較低的 Jellyfish 提供一個價格相對親民、風格相近的替代選擇。

adidas Adistar XLG 2.0 售價為 150 美元，將於 2 月 5 日 起透過 Adidas官網正式發售。

8. Air Jordan 5 “Wolf Grey”

Air Jordan 5「Wolf Grey」以 2011 年初代配色為藍本，沿用 Light Graphite/White-Wolf Grey 配色組合，整體視覺依然以多層次灰調為主，保留工業感濃厚的軍事戰機靈感線條。 鞋面採用高質感灰色麂皮及 tumbed 皮革拼接，配合白色反差車線、半透明網布側窗及標誌性反光 3M 鞋舌，營造出低調卻不失細節層次的復古氣質，鞋跟外側刺繡「23」字樣作為經典身份標記，鞋底則配上冰藍色半透明外底，承襲當年大熱設計。

Air Jordan 5「Wolf Grey」將於 2 月 28 日在Nike SNKRS 及指定 Jordan Brand 零售商上架正式發售，售價為 210 美元。

9. Levi's x Air Jordan 3「Black Denim」

Levi’s x Air Jordan 3「Black Denim」以經典 Air Jordan 3 鞋型為基礎，將牛仔工藝與籃球傳奇元素結合，鞋身以柔軟黑色荔枝紋皮革配搭黑色牛仔布覆蓋鞋頭檔泥板、側身下層及後跟位置，營造低調而具質感的層次表現，同時在鞋舌加入紅色 Jumpman logo，右腳中足外側縫上標誌性紅色 Levi’s 布標，令聯乘身份一目了然。

中底與鞋跟位置延續 Air Jordan 3 標誌性「大象紋」視覺語言，並以黑灰調處理呼應整體配色，外底則選用深色橡膠加強日常著用耐磨度，整體設計在街頭感與時裝感之間取得平衡，適合搭配寬身牛仔褲、工裝或運動造型。

Levi’s x Air Jordan 3「Black Denim」售價為 230 美元，預計於 2月下旬在Nike SNKRS 及指定 Jordan Brand、Levi’s 部分門市發售。

10. Adidas Hrmy/Samba/Campus x BAPE

adidas Originals 攜手 BAPE 於 2026 年 2 月正式推出全新「Football Collective」聯乘企劃，今次鞋履陣容鎖定三款不同風格的經典輪廓，分別為主打 Y2K 科技感的 adistar HRMY BAPE、延續場邊 terrace 文化的 Samba BAPE，以及帶有濃厚街頭味的 Campus 00’s BAPE。透過全新迷彩圖案及細節配置，將日本潮流符號帶進世界盃年氛圍之中。

adistar HRMY BAPE 以經典 Harmony 跑鞋為藍本，鞋面全面覆蓋 BAPE 代表性的 ABC CAMO 綠色迷彩，配合 Trefoil 細節與中底「鯊魚齒」圖案，視覺張力十足；Samba BAPE 則以奶油米白鞋身配搭白色三間和啡色中底，左右鞋側分別置入 BAPE 星標與 adidas 三間標誌，營造對稱卻不失玩味的設計；Campus 00’s BAPE 採用黑色「鱷魚紋」質感物料打造鞋面，配以白色三間、BAPE 後跟標籤及金色鞋孔與猿人頭鞋帶扣，呈現更偏向 VIP 座位的低調奢華調性。

BAPE x adidas「World Cup Pack」將於2月7日透過 CONFIRMED、指定零售商BAPE 官網同步發售。

11. NIKE Book 2 x Fragment Design

fragment design x Nike Book 2 聯名籃球鞋採用全新 Book 2 簽名鞋型為基礎，以低調的黑色為主調，鞋面以全新尼龍物料打造，質感細膩，同時帶來輕巧及貼服腳感。

鞋身兩側配置一黑一藍對比 Swoosh，營造不對稱視覺焦點，中底外側加入外露產品資訊細節，展現工業風格設計語言。 鞋舌位置印上帶有閃電圖案的「BOOK」logo，呼應 fragment design 標誌性設計元素，而招牌皇家藍色亦延伸至外底日輪靈感的紋路之上，並以兩個圓形藍色貼片作點綴，進一步突顯聯名身份。

fragment design x Nike Book 2 預計於 2 月 12 日正式於Nike官網發售，建議售價為 150 美元。