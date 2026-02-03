2026馬年美酒推薦｜拜年送禮必備！6款馬年限量珍藏版佳釀推薦

農曆新年將至，為親朋戚友選對一款酒禮，可能比送出任何套裝禮盒都更能體現心思與品味。無論是商務往來、家族飯局，還是為自己年度酒櫃添置藏品，一瓶帶有馬年限定設計的佳釀，無疑既應節又體面。Johnnie Walker、Hennessy、Don Julio、馬爹利、半島酒店以及Penfolds 等各大品牌今年紛紛以駿馬為題，推出別注包裝與跨界合作。一物精選六款 2026 馬年酒禮之選，帶你從設計、風味以至收藏價值逐一了解，助你選出最佳心水。



2026馬年美酒推薦1：JOHNNIE WALKER × ROBERT WUN馬年新春限量版設計

今年 Johnnie Walker 的馬年限量版包裝確實很有看頭，以「駿馬奔騰」為主題，推出Blue Label及XR 21兩款。Blue Label 向來以稀有酒液和「幽靈酒廠」原酒聞名，每一萬桶才挑出一桶入選，香氣集中在雲呢拿、蜂蜜與香料，入口帶焦糖、榛子及黑朱古力，尾段更有細緻煙燻調，純飲或加少量冰水即可展現層次，特別適合作為團年飯後的壓軸佳釀。相比之下，XR 21 則以三階段調和工藝匯聚至少 21 年陳釀，口感圓潤易入口，蜂蜜、香料與熱帶水果味並行，適合喜歡高階調和威士忌，但未必喜愛重度煙燻口味的你。

高級訂製服設計師 Robert Wun （Johnnie Walker）

值得一提的是，今次 Johnnie Walker 邀請香港出身、活躍倫敦的高級訂製服設計師 Robert Wun 操刀設計，以其標誌性雕塑輪廓與強烈對比色，為 Blue Label 及 XR 21 創作「駿馬奔騰」限量版包裝。瓶身上昂然向前的駿馬與身穿高訂服飾的人影並置，線條流動、構圖戲劇化，視覺效果極具張力，足以在新年酒桌上成為焦點。

2026馬年美酒推薦2：Hennessy軒尼詩馬年限量版系列禮盒

軒尼詩馬年限量版系列（Hennessy）

Hennessy 今個馬年延續與中華文化逾 160 年的淵源，推出以東方哲學為靈感的馬年限量瓶身，系列涵蓋 V.S.O.P、X.O 及 百樂廷三款經典酒款。整體以「視角、能量與自由」為主題，透過雕塑感線條與留白營造開放的視覺空間，為傳統歐陸奢華的干邑包裝注入一層東方哲思。 設計以燦亮銅色配合深礦物色調，並以飽滿紅色勾勒駿馬輪廓，視覺上呈現力量與優雅並存的氣質

2026馬年美酒推薦3：馬爹利Martell馬年特別版禮盒

馬爹利邀請中國藝術書法家賀大田提字（MARTELL)

至於馬爹利MARTELL，以自家中文譯名首字「馬」與生肖馬的巧合為切入點，並邀請擅長描繪馬匹的中國藝術書法家賀大田，為 VSOP、名仕 Noblige 及藍帶 Cordon Bleu 創作全新書法與水墨圖案。

馬爹利馬年節慶包裝（MARTELL)

VSOP 以層疊奔騰駿馬呼應其果香豐富、風格奔放；名仕則以騰躍姿態凸顯干邑的鮮活；藍帶上的駿馬則在疾速轉向中象徵品牌經典酒款的非凡軌跡。 包裝主色調選用紅與電光藍，加上金色點綴，極為搶眼，同時與新年色彩連結緊密，禮盒的「面子功夫」可謂做得相當徹底。

馬爹利日本手工玻璃杯 (MARTELL)

品牌亦在多間連鎖酒窖及百貨推出消費禮遇，購買指定酒款可獲贈酒辦、利是封或酒杯禮盒；另外亦有酒辦套裝或日本手工玻璃杯贈送。

2026馬年美酒推薦4：半島 × The Glenrothes威士忌

半島聯乘格蘭路思28年單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌 （The Peninsula）

半島聯乘格蘭路思The Glenrothes的 28 年單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌亦是非常矚目的送禮必備之選。由 1879 年創立的The Glenrothes（格蘭路思）與 1928 年開業的半島酒店攜手推出，以「28」這個吉祥數字作為連結——一邊是 28 年雪莉桶熟成，一邊是半島自1928年以來近一世紀待客傳統，彷彿將酒店與酒廠兩段傳奇壓縮在同一瓶酒之中。

風味上，這款單桶威士忌由首席調酒師 Laura Rampling 親自甄選，主調是柑橘與印度香料，再帶出拖肥糖、堅果及橡木香氣，入口可嚐到焦糖與成熟核果，伴隨甜杏仁、柔和香料與淡雅橡木，餘韻偏向柔和甜潤及果仁調性，配合深琥珀色澤，屬於典型「雪莉控」會一見傾心的類型。 全球僅限量 200 瓶。​​

半島斯佩塞14年單一麥芽蘇格蘭威士忌（新春系列）（The Peninsula）

相比 28 年的高門檻，半島酒店 14 年單一麥芽蘇格蘭威士忌（新春系列）則是較為經濟、同時保留收藏感的選擇。 酒款由首注 Oloroso 雪莉桶熟成，限量少於 300 瓶，每瓶均有獨立編號，配以特製禮盒與駿馬新春包裝。

半島斯佩塞14年單一麥芽蘇格蘭威士忌（新春系列）（The Peninsula）

香氣方面，酒體呈琥珀色，散發葡萄乾、無花果與焦糖氣息，入口則有牛油酥餅、馥郁香料及絲滑牛奶朱古力，並以未經冷凝過濾方式裝瓶，保留更完整的油脂感與風味層次。​​​

2026馬年美酒推薦5：Don Julio 1942馬年限量珍藏禮盒系列

Don Julio 1942馬年限量珍藏版 （Don Julio）

若想跳脫傳統威士忌或干邑的框框，不訪考慮Don Julio 1942 馬年限量版。此酒以百分之百藍色龍舌蘭釀製，並於美國白橡木桶陳釀至少兩年，酒體順滑、尾韻綿長，向來是高級雞尾酒吧的常備之選。今季賀歲瓶身將墨西哥傳統 Ikat Rebozo 編織圖案與中國生肖馬的氣勢結合，設計既具玩味又富敘事性，同時呼應品牌創辦人於 1942 年開啟釀酒旅程的歷史脈絡，無論收藏或送禮皆宜。

另外，Don Julio亦與長期人龍店的酒吧 COA 展開跨界合作，推出期間限定雞尾酒 「Golden Horse」，以金桔與荸薺入酒，寓意「金玉滿堂」與「馬到功成」，並以飾有水墨駿馬圖案的中式攢盒搭配新年糖果上桌。此款「Golden Horse」僅於 2 月 10 日至 2 月 22 日 在 COA 限量供應。

2026馬年美酒推薦6：Penfolds馬年限量版禮盒系列

Penfolds馬年限量版禮盒系列 （Penfolds）

Penfolds 今年以「駿馬之年系列」推出一系列限量禮盒，涵蓋旗艦 Grange、Bin 707 Cabernet Sauvignon、St Henri Shiraz、Bin 389 Cabernet Sauvignon Shiraz 及 FWT 585 等經典酒款。整體視覺以大紅、金色與碧玉色為主調，透過層次分明的色塊與動感構圖，將「力量、速度與堅韌」的生肖意象轉化為節慶禮盒上的視覺裝置，既具節慶張力亦保留品牌的高雅氣質。

其中 Grange 禮盒更將傳統剪紙概念融入包裝設計，隨盒附贈特製小工具與圖卡，買家可親手按圖裁剪、疊出層次圖案；完成後的小工具還能轉換為 Penfolds 鎖匙扣，增添其互動性與收藏價值。