RIMOWA經典行李箱增推新色 全新鈦金色以溫暖而沉穩展示優雅

RIMOWA 行李箱增添全新鈦金色配色，在光影流動下以溫暖而沉穩的光澤為每位出行者營造永不過時的優雅感覺。鈦金色將成為 Classic 系列行李箱永久配色之一，為Classic 系列注入全新魅力。



鈦金色象徵著堅韌與永不過時的優雅，於鋁鎂合金材質的表面上，展現出流暢的線條質感，精湛的拋光工藝令細節更顯雅緻；同時與精心打造的鋁鎂合金材質工藝相互輝映，無懼時光的沉澱，將美好的旅途故事蘊藏其中。

Classic 系列鈦金色行李箱於品牌標誌性的歷史工廠中匠心打造，其溝槽式設計與考究的皮革裝飾，是對品牌深厚的工藝歷史致敬。配合黑色皮革手柄與飾邊、鍍鈀鎖具，以及鐫刻著標誌性飛機圖案的銀色鉚釘，每項細節皆向RIMOWA 卓越工藝致敬。

此外，每件行李箱均配備了無段式伸縮拉桿、創新的Multi-Wheel 滾輪系統、TSA 認證密碼鎖，確保旅途中的舒適與安全。箱內配備可調校活動式隔板，滿足個性化的收納需求。

除精心打造的行李箱之外，每件 Classic 系列鈦金色行李箱均附贈皮革行李牌，可壓印名字縮寫以進行個性化定制。同時亦更可選購 RIMOWA Unique 系列，為 Classic 系列鈦金色行李箱增添更多個性細節。Unique 系列為手柄、皮革行李牌以及滾輪配飾均提供豐富色彩選擇，讓用家發揮創意，創造專屬自己的個人風格。

另外，自 2022 年 7 月 25 日起購買的所有 RIMOWA 行李箱，包括 Classic 系列鈦金色行李箱，均享有終生質保服務，彰顯了品牌對產品耐用性的承諾。