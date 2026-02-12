賀年服飾推薦2026｜11款潮流時尚品牌馬年服飾 輕鬆襯出開運造型

迎來馬年，各大潮流及時尚品牌紛紛推出限定系列，從街頭頹廢、簡約優雅、可愛趣味以至未來感設計，設計師各施各法以「馬」為靈感演繹出不同風格，為你的拜年服飾帶來新意思。無論你想以復古洗水灰調衛衣打造街頭感的型格新年造型，還是以奢華羊絨針織穿出氣息，一物為你獻上既應節又時尚的穿搭提案。



2026 賀年服飾推薦1 ：LU'U DAN Gray 'Year of the Horse' Oversized Hoodie

LU'U DAN 的 Year of the Horse oversized 衛衣採用復古灰黑色調，大面積的馬年主題圖案型格而突出，背面更印有19世紀以來每一個馬年的年份，切合馬年主題；寬鬆剪裁適合配闊腳牛仔或軍褲，輕鬆打造今年流行的頹廢街頭風，既舒適又有型，讓你穿得應節又時尚。

2026 賀年服飾推薦2：Diesel Hoodie tie-dye with horse graphic print

Diesel 以火焰馬為靈感推出馬年膠囊系列，而當中最搶眼的是那款 tie‑dye 駿馬圖案衛衣：火焰馬與漂染效果完美融合，散發搖滾叛逆的街頭能量。系列採用紅調 over‑dye 與仿舊洗水，色調比傳統新年的節慶紅更有個人風格。

2026 賀年服飾推薦3：On Running Performance Jacket Year of the Horse

+ 2

On 的馬年限定 Performance Jacket 結合功能與設計，採用 On GuardTec™ 科技面料，具備防風、防水且高透氣性，四向彈性布料讓跑步與日常活動都更自在。外觀以白色為基調，並以紅色 logo與馬年圖案作為低調的點綴，在維持一貫風格時亦增添新年喜慶氛圍。

2026 賀年服飾推薦4：Maison Kitsune YEAR OF THE HORSE COMFORT HOODIE

Maison Kitsuné 以超可愛的小狐狸logo而聞名，今年推出「Year of the Horse」Comfort Hoodie，以米白色為基調，將本來的小狐狸改為趣味的馬年限定圖案，既溫暖又可愛。

2026 賀年服飾推薦5：KENZO "Lunar New Year" quilted jacket

+ 3

KENZO 的Lunar New Year絎縫外套以馬年為靈感，以亂中有序的馬型紋理貫穿整件外套，既有保暖度，短身設計亦易於配襯闊腳褲或高腰下身比例，獨特的pattern亦非常引人注目。

2026 賀年服飾推薦6 ：AMI Paris White Wool Crewneck Sweater

+ 1

AMI Paris 的 White Wool Crewneck Sweater 採用全白設計，前方的駿馬跨欄圖案充滿朝氣活力；搭配經典 crewneck、長袖與羅紋收邊，靠精準剪裁與優質用料突顯低調質感。背後則點綴小巧的 Ami de Coeur 愛心logo，為簡約造型注入一抹法式情調。

2026 賀年服飾推薦7：Stone Island 4100001 NYLON METAL IN ECONYL®

+ 4

Stone Island 為慶祝馬年特別推出的這款外套，相信是最為樸實的一款。Nylon Metal 立領外套以 ECONYL® 再生尼龍紗線製成，整個設計並沒有像其他品牌一樣，採用紅色或馬匹圖案等節慶元素，只是延續一貫的設計語言，以亮金色調與品牌標誌性布料的金屬光澤相互呼應，呈現強烈的未來感。外套採用立體拉鍊口袋與膠帶裝飾，細節設計富有層次；同時以回收再造尼龍製作，將美學與可持續發展理念完美結合。

2026 賀年服飾推薦8：AMIRI Horses Baggy Jeans

除了上衣外，其實下身褲裝設計亦可以巧妙運用馬年元素，例如AMIRI 的 Horses Baggy Jeans 是馬年造型中下身的亮點之一，採用 cloud blue 淺藍牛仔布並以馬匹奔跑的圖案點綴，圖案設計生動而細緻，配合寬鬆 baggy 剪裁呈現濃厚美式街頭風格，適合鍾情大膽配色及造舊風格的您。

2026 賀年服飾推薦9 ：BODE Diamond Corral Cardigan

BODE 這件 Diamond Corral Cardigan 以1960年代手織馬圖案開胸冷衫為靈感，重新演繹馬與紅白菱形圖案。 復古西部風味配上以傳統美式風格重塑的馬年圖案，是今年最具故事性的新年針織之選。

2026 賀年服飾推薦10 ：Burberry EKD Wool Cashmere Blend Fleece

Burberry 於馬年膠囊系列推出的 EKD Wool Cashmere Blend Fleece，以柔軟絨面結合高領設計，正面及背面均有加入金屬感紗線的馬術騎士（EKD）刺繡，沉黑色的低調色澤中帶一絲閃亮的光澤感。 其休閒版型比標準剪裁更寬鬆，配合雙向拉鏈、側面拉鏈口袋及抽繩下擺，穿起來既保暖又方便調節輪廓。

2026 賀年服飾推薦11：Hermès Cashmere "Cheval tangram" crewneck sweater

Hermès 的 Cashmere "Cheval Tangram" crewneck sweater是本次清單中最奢華的一款，以七巧板拼出的馬圖案將幾何藝術與馬年主題巧妙結合。採用全羊絨面料與品牌一貫的精緻剪裁，質感與細節俱佳，沉實色調中流露貴氣。