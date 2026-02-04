GROCERY與選物店及水泥品牌三方聯乘 推出洗水服飾及水泥擺設

潮流選物店General Purpose / ，夥拍潮流品牌 GROCERY 及本地水泥手作品牌 MUDLAB（泥社），於銅鑼灣以「LOST and HOPE」（失落與重生）為設計主題設期間限定店，推出三方聯乘單品。



今次三方跨界合作，設計主軸以「失落與重生」為敘事核心，各自把三方最具代表性的美學相互融合：MUDLAB以水泥構築的灰黑寧靜、GROCERY 擅長的軍事復古洗水質感，配合 General Purpose / 的城市選物語境，三方共同以格言「Good Luck Good Things」為連結，將水泥的冷峻質感、洗水布料的陳舊紋理與空間美學的交織。

今次聯乘推出的四款限定單品包括灰色重磅洗水拉鏈有帽衛衣，洗水褪色紋理宛如時間磨礪過的肌理，領口刺繡符號展現理性與感性的平衡；重磅洗水Tee則以經典版型，結合立體毛絨圖像與“Good Luck Good Things” 圖案；加上洗水帽及日常紋織襪套裝，均以細節回應今次合作主題，希望引導參與者在靜默中重新凝視自我，將「希望」轉化為一份足以在黑暗中前行的溫柔陪伴。

今次「LOST and HOPE」限定店將於即日起至2月26日於銅鑼灣 General Purpose / 進行，現場另外亦有售賣MUDLAB分別為GROCERY及UMBRO創作的特色玩物，包括MUDLAB x GROCERY 的專屬水泥招財貓，以傳統招財貓造型再戴上 GROCERY 標誌性的洗水 「GRO」字母帽子，像象徵堅硬水泥質感與舒適柔軟的貓咪意象結合。而另一款MUDLAB x UMBRO 的水泥擴香黑松盆景，設計以 UMBRO lucky star OG 鞋款為藍本，重塑了鞋身成承載黑松的盆器，呈現出仛寂之美。