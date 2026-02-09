行李箱推介2026︱從RIMOWA到Samsonite 10款旅行拖篋型格之選

旅行時用的行李箱，對注重外觀打扮的男士們來說無疑是造型的一部分。對經常外遊的旅客來說，行李箱不只要有型、輕便，更要耐用抗撞，甚至拖篋時的順暢程度都非常重要。適逢新年是港人外遊的高峰時期，一物精選來自不同品牌，今年值得留意的 行李箱，涵蓋德國、意大利、北歐到日本品牌，讓你在出行前換上新篋，迎來一個更美滿如意的旅程。



1. 行李箱推介2026：RIMOWA Essential 系列 Trunk Plus

RIMOWA Essential 系列的 Trunk Plus 是專為長途旅行而設計的大型行李箱，外殼採用高性能聚碳酸酯，在同級別中算是偏輕的一款。搭配 RIMOWA 一貫順暢的Multiwheel® 多輪系統與無段式拉桿，拖行手感舒適，容易操控。

內部採雙層分隔：一側為全拉鍊隔層與網袋，另一側則有可調高度的 Flex Divider 壓縮板，能把衣物壓實固定，對長途旅行或需要攜帶多件外套的人特別實用。順帶一提，RIMOWA為所有22 年 7 月 25 日後購買的行李箱提供終生質保服務，對消費者而言非常有保障。

2. 行李箱推介2026：Floyd Trunk Tarmac Grey

來自德國的 Floyd 以「滑板輪行李箱」打出名號，Floyd Trunk 採用 100% Macrolon® 聚碳酸酯外殼，Tarmac Grey 搭配鮮橙色內襯，打開行林箱即可見強烈對比。

最大亮點是八顆超靜音滑板輪，支援 360° 旋轉，拖行時的順滑感明顯不同於一般行李箱。內籠以再生聚酯緞製成，配置雙層拉鍊隔層、網袋與手提電腦夾層，並附鞋袋與防塵袋；Fidlock® 磁扣壓縮帶則讓收納更為俐落。

3. 行李箱推介2026：TUMI 19 Degree Aluminum Rolling Trunk

TUMI 19 Degree Aluminum 系列一向被視為品牌的旗艦線，以鋁金屬外殼配合流線型「19度」斜紋。 Rolling Trunk 版本容量比一般登機箱大，同樣主打長途行程，以鋁框加TSA鎖組合，提供較高抗撞與防偷拉鍊優勢。

4. 行李箱推介2026：Montblanc #MY4810 Trunk行李箱

Montblanc 除了鋼筆與皮具外，MY4810 行李箱系列也逐漸成為品牌的一大重點。Trunk 款以直身比例與低調設計語彙示人，外殼走簡潔路線，配上經典 Montblanc 標誌。箱體採用耐用硬殼材質，配備多輪系統與 TSA 鎖，內裡延續歐系品牌的簡潔實用風格，備有壓縮帶與分層間隔，方便收納衣物與文件。

5. 行李箱推介2026：D__b__™ Ramverk Pro Check-in Luggage Large

來自北歐的 Db（前稱 Douchebags）以滑雪、滑板與攝影玩家為核心，Ramverk Pro Check‑in Luggage Large 延續品牌標誌性的模組化設計。外殼採硬殼結構，搭配金屬邊框與 TSA 鎖，整體設計偏向工具箱風格。

Ramverk Pro 系列強調與品牌背囊、攝影內膽等協同使用，對需要同場帶上攝影器材、戶外裝備的用家特別友好。若你常登山、滑雪或進行外拍，想要一套能系統化收納所有裝備的行李方案，Ramverk Pro 是名單中最貼近戶外文化與功能需求的選擇。

6. 行李箱推介2026：FPM MILANO BANK TRUNK ON WHEELS

意大利品牌 FPM MILANO 以高級鋁製行李箱聞名，Bank Trunk on Wheels 看起來像會移動的金屬家具：四角包邊、粗獷鉚釘與金屬鎖扣，將復古箱櫃語彙轉化為現代行李。箱體以鋁鎂合金打造，配備 TSA 鎖與多輪系統，整體質感偏向收藏品。內裡常見皮革飾邊與交叉壓縮帶，部分版本還提供可拆式內袋，視覺與觸感遠勝一般尼龍內襯。

7. 行李箱推介2026：Samsonite LITE-BOX ALU TRUNK

Samsonite Lite‑Box ALU Trunk 採用鋁合金箱體與金屬框架，主打堅固防護，外型線條比傳統方箱更俐落。多輪設計搭配可調拉桿，拖行時兼具穩定性與機動性。 內裡配置雙面分隔、壓縮帶與拉鍊隔層，內籠採用黑色調，保持低調氛圍的同時，又兼具時髦的現代感。

8. 行李箱推介2026：Hartmann Luggage Reserve Medium Trunk

擁有逾百年歷史的 Hartmann，在美國市場向來與高級行李箱畫上等號，Reserve Medium Trunk 則側重長途旅行的容量與保護力，行李箱擁有更深的隔層，可容納更多體積較大的物品， 適合在新年歐遊的行程。

內籠以質感較佳的面料鋪陳，並配置壓縮帶與多重分隔，兼顧「低調奢華」與實用性；最特別的是附有防壓壓縮收納袋與鞋袋，提升可用容量與收納彈性。

9. 行李箱推介2026：CARL FRIEDRIK Hybrid Trunk

英國品牌 Carl Friedrik 的 Hybrid Trunk 名如其義走「混合」路線：外殼以堅固聚碳酸酯結合鋁合金框架，並點綴皮革細節，視覺介於全屬箱與全 PC 箱之間。而內籠配有可收放的分隔板與三個旅行收納袋，讓收納更有條理。行李箱還配備三組 TSA 鎖、360° 靜音輪，是旅行的理想選擇。

10. 行李箱推介2026：LOJEL Cubo Large

來自日本的 LOJEL 以實用主義著稱，Cubo Large 為系列中的大型款，箱體採用聚碳酸酯，強調耐用與抗刮表現。Cubo 系列標誌性的前開式設計讓你在狹窄的酒店房間亦能輕鬆打開行李箱，提升實用性。

內裡配置多個收納間隔與壓縮帶，便於分類收納衣物、個人護理用品與電子配件。而且LOJEL 價錢更為親民，對追求高性價比且重視實用性的城市旅人來說，LOJEL 系列相當值得你的關注。