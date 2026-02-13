情人節與伴侶一同穿心心圖案單品！盤點5個大玩心形圖案潮流品牌

來到情人節，代表愛的心心元素不只在空氣間流動，也在各品牌的設計時隱時現。由日本到歐美，從街頭潮流到高端時尚品牌，不同的品牌在其標誌而至單品運用的圖案均會用上心心元素。從 NIGO 主理的 Human Made、以長了一雙眼睛的心心為標誌的 COMME des GARÇONS Play，法式浪漫代表 Ami Paris、曾一度以心型圖案作為品牌LOGO的工裝品牌 Carhartt，以及將BAPE與心型元素融合Gen Z 少女街頭風的新銳品牌 APEE，各大品牌以「心心」為靈感，透過不同風格詮釋愛與自家設計風格的交匯。



1. Human Made

說到近年在街頭上最常看到的心型潮流單品，由日本潮流教父 NIGO 主理的 Human Made 恐怕是不二之選，其品牌LOGO本身就用上了心型設計外，而以此心型圖案推出不同配色的TEE，在中港台地區出現機率更是極高。

這件一度是每個潮人必定擁有一件的Human Made 心型圖案Tee，其圖案設計源自對20世紀中葉美式復古文化的致敬。Human Made在其官網介紹中明確指出，所有品牌運用的符號背後都有深意，其中愛心標誌與人與人之間的接觸息息相關，是真誠（Sincerity）與關係（Relationship）的象徵。作為Human Made最標誌性的圖案，這個圖案不只出現在服飾上，更廣泛應用於品牌推出咕臣、地毯等各種生活周邊產品。而心型圖案後來亦出現了設計略有不同的變奏版本。

21年推出的「Louis Vuitton² MADE」版本。（Stock X）

在NIGO成功將Human Made的心心圖案發揚光大後，後來與Louis Vuitton在2021年合作，推出「Louis Vuitton squared (LV²)」系列，亦將Human Made的心心圖案「二次創作」，沿用美式復古圖案設計，但字眼改為「Louis Vuitton² made」；去年在Pharrell接掌LV後，又加推「LV Lovers made」版本。

Louis Vuitton男裝創意總監Pharrell Williams攜手Human Made主理人Nigo，帶來2025秋冬演繹。(Getty Images)

甚至最近與J HOPE@BTS 合作推出的「HUMAN HOPE」版本，及與POKÉMON聯乘的「POKÉMON MADE」亦同樣大收旺場。

2. COMME des GARÇONS Play

另一個潮流界最深入民心的心型圖案，COMME des GARÇONS PLAY的招牌心心一定榜上有名。COMME des GARÇONS 的副線CdG PLAY於2002年創立，與主線 Comme des Garçons 的實驗性前衛風格相反，CdG PLAY是一個面向大眾的系列，設計簡約而辨識度高。

不過其招牌愛心圖案（Heart-and-eyes）其實並不是出自川久保玲的手筆，而是波蘭插畫家 Filip Pagowski的作品。他於 1990 年為 CdG 一個未推出的企劃而設計，後來被川久保玲無意間看到並採用，因而爆紅，意外地成為CdG PLAY的經典符號，而PLAY的單品V@BTS、銀赫以及Timothée Chalamet都曾著用。

Filip 曾解釋說，這個設計只是靈光一現，而略為瘦削的紅色心型圖案加上一雙眼睛，來得畫龍點睛。相較於主線 CDG 的前衛實驗風格，PLAY 的心形 logo 帶有頑皮、可愛與俏皮的休閒氣息，因此迅速成為品牌中最具辨識度、同時也是最受歡迎的系列之一。後來除了紅色心心外，亦加推黑色及其他顏色的心型版本。

3. Ami Paris

歐美代表方面，來自法國的Ami Paris是近年新崛起的品牌，由法國設計師 Alexandre Mattiussi 於2011年創立。

品牌的LOGO融合了心型圖案及Ami的首個字母A，設計可愛，其實是創辦人年少時的塗鴉簽名。A既代表了創辦人Alexandre Mattiussi，同時亦代表了Ami即法語中朋友的意思，因此這個標誌的設計正好表達了愛、友誼與快樂。

Ami Paris起初以簡約、休閒且高品質的男裝為主，直到 2017 年推出具高度識別度的 Ami deCoeur 系列，以一個心型圖案連結品牌名字的第一個字母A，大量出現在T恤、毛衣、和各式各樣的單品上，才真正打開知名度。後來連Netflix的Emily in Paris，以至崔宇植、朴寶劍與許光漢等名人的日常穿搭，都不時出現Ami這個心型標誌的蹤影，成為今日時尚界法式浪漫的象徵之一。

4. Carhartt

過百年歷史的Carhartt至今仍歷久不衰，絕對是工裝穿搭的殿堂級經典品牌。雖然今日品牌以黃色C字作為LOGO，但你知道原來Carhartt最初的標誌是心型圖案嗎？

Carhartt Logo的演變。（1000 Logos）

回到百年前，Carhartt於1920年代時的LOGO由一個醒目的紅色心形及電車車廂組成，設計靈感與Carhartt發音的聯想有關。其中心形圖案上方的兩條弧線，分別寫上內白色的“union made”字樣，下方則寫上「pants, overalls & gloves」（褲子、工裝褲和手套），可見品牌與藍領階段密不可分的關係。而心型圖案的核心位置是一個藍白色的電車車廂，巧妙回應發音「Car」及「Heart」的聯想。

到了40 年代，Carhartt LOGO亦進行了革新，設計變得較為簡潔，亦放大了心形圖案中心處的藍白色電車比例，品牌名稱Carhartt改為草書寫法，顯得更為搶眼，開始增添了多一分潮流感覺；心型設計則略為變得柔和圓潤。文字部分則改為“MASTER CLOTH”，原本的UNION MADE則搬至下方。

自1970年代起，Carhartt就將LOGO改為今日處處可見的黃色C字LOGO，下方小字為方正Conradi字體，現代感十足。不過，Carhartt WIP 自 2023 年起以心型元素致敬原始 Logo，SS25 系列更以浮雕等手法重新演繹心形標誌，呈現現代感新貌。

5. APEE

BAPE® 旗下的副線 AAPE可能大家都會聽過，但你知道其實他們還有另一個專攻女性市場的支線叫「APEE BY A BATHING APE®」嗎？

APEE 是A BATHING APE®旗下專為年輕女孩而打造的女性服飾系列，其實早於2006年就已成立，後來一度銷聲匿跡，後來於2021年春夏強勢回歸。系列以 Y2K 美學為靈感，結合少女的甜美與 GIRL CRUSH 的強勢個性主打全球流行的甜美清新風格，為年輕女孩提供展現青春活力的單品，因此亦不時用上心心元素，例如將BAPE的招牌猿人迷彩變奏成APEE的版本，推出如Tote Bag的心形LOGO的單品；又或者將猿人頭改成心形，

令原來潮味十足的猿人品牌元素，變成甜美率性的時尚語言。除了風格多變的服裝系列外，品牌亦延伸至設計感鮮明的飾品與潮流配件，全面展現少女街頭美學的新篇章。