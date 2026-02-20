「勞力士」級數的G-SHOCK腕錶？日本職人手工打造鳳凰雕刻錶款

G-SHOCK 推出限量 800 隻 的MRG-B2000KT-3A腕錶，每枚的錶圈均由日本金屬工藝大師小林正雄，以精湛手藝親手刻上飛翔的鳳凰雕刻，象徵吉祥、高貴、無上幸福與長壽，錶盤環的漸層色彩亦捕捉了鳳凰優雅振翅的動態美感。



日本金屬匠人小林正雄 （G-SHOCK）

CASIO G-SHOCK 旗艦系列MR-G 一直以 MADE IN JAPAN 為製作核心，高耐用度的工具錶結構，推向更精細的金屬加工層次。MRG-B2000KT-3A錶圈出自日本

滋賀縣的金屬匠人小林正雄之手，他是家族中的第三代金屬匠人，日常製作神社與寺廟的莊嚴器具、修復歷史文化遺產，以及鍛造精密的茶道用具，亦曾為 G‑SHOCK 打造 40 週年紀念款 MRG‑B2000SG 《衝擊丸：皚》。

這次他拿起鎚與鑿，在鈦金屬上一刀一刻地刻出栩栩如生的鳳凰紋；那些不完全對稱的刻痕和起伏，正是手工的溫度，讓每枚錶圈都帶著獨一無二的細節。這些明顯可見的手工痕跡，正是作品最打動人的細節之處。

至於四顆螺絲鑲嵌祖母綠寶石，像是點睛之筆，象徵智慧與洞察；錶盤外圈的漸層色彩捕捉鳳凰振翅時的光影動感，將日本傳統美學融入現代高級運動腕錶設計之中。

MRG‑B2000KT‑3A 的錶殼以純鈦金屬為基底，經過特殊熱處理後呈現獨特的結晶花紋，靈感取自日本刀上的「沸」紋理。這種紋路在武具美學中象徵刃文的生命力與光影流動；透過熱處理與拋光工序，錶殼表面展現出細膩而變化的光澤。隨後再進行深層硬化處理以提升硬度，並覆以棕色 AIP（Arc Ion Plating）塗層，使表面同時具備高耐磨性與豐富的色調層次。

錶盤的漸層色彩捕捉鳳凰振翅的動感；深綠 Dura Soft 橡膠錶帶刻有「毘沙門龜甲」紋，象徵長壽、必勝、疫病消退與招財，兼具舒適與耐用。功能方面配備 Tough Solar 太陽能、Bluetooth功能 、多頻電波校時與 200 米防水，兼顧工藝美學與實用性。

全球限量 800 隻的Casio G‑SHOCK MRG‑B2000KT‑3A 每枚皆附獨立序號，定價 54,880港元，幾乎可以買到一隻勞力士，現已於官網上市。