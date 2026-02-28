過百年前供應Levi's牛仔布傳奇布廠 Amoskeag以服裝品牌姿態重生

對古著牛仔服飾的資深玩家，可能有機會聽過Amoskeag Manufacturing Company（AMC） 的名字。這個在過百年前一度是供應Levi’s牛仔布料的主力廠商，一度歸於沉寂，如今被日本公司Bug Company收購後得以重生，以服裝品牌「AMOSKEAG MFG. CO」全新姿態回歸，並於 2026 年春夏推出服飾系列，現時其單品已被多間日本知名選物店如 1LDK、Dice & Dice等選中上架。隨著Amoskeag新品亮相，不妨先回顧這個品牌的歷史，重新認識這個曾經影響深遠的名字。



Amoskeag百多年前的歷史是怎樣的？

1901年Amoskeag工廠（THE HISTORICAL MARKER DATABASE）

Amoskeag是一家位於美國新罕布什爾州的布料製造商，早於1830年代就開始活躍， 19世紀末更曾是世界上最大的紡織廠。根據歷史學家 George Waldo Browne 在 1915 年出版的《Amoskeag Manufacturing Co. of Manchester, New Hampshire: A History》記載，Amoskeag 在 1831 年正式成立後，管理層直接買下了Merrimack River（梅里馬克河）沿岸超過 15,000 英畝的土地（約8,500 個標準足球場）。他們在興建布廠的同時，還規劃整個城市的街道格局，設立員工宿舍、學校、教堂，甚至創辦了當地第一家銀行，以支援在Amoskeag工作的員工的日常生計。

直至 1910 年代，Amoskeag 倚靠梅里馬克河的水力發電進入全盛時期。紅磚廠房綿延一英里，員工人數高達 17,000。根據《大英百科全書》記載，他們每週可生產 500 萬碼布料——換算下來，相當於每天織出 756 公里長的布。如此龐大的規模，使 Amoskeag 當時穩坐世界最大棉紡織廠的寶座，幾乎無人能敵。

Amoskeag 為何衰落？

1901年Amoskeag工廠（Wikipedia）

其時作為19世紀美國最大布料製造商的AMC，專為礦工、鐵路工人與勞動階層供應高耐用度的牛仔布料，但後來形勢急轉直下，部分原因在於它未能跟上技術革新的腳步。例如預縮處理（避免布料縮水）和防扭曲處理（防止布料變形）這些技術，本是為了大規模生產而設計的，但 AMOSKEAG 沒有採用，結果難以穩定大批生產高品質的布料。

後來受1929年的經濟大蕭條影響，這家紡織廠進一步衰退，加上美國各地湧現許多使用新能源的紡織廠，在劇烈競爭下促使Levi's轉投另一已停產的傳奇布廠Cone Mills White Oak懷抱，正式取替AMC的地位。AMC銷售量因而下降，意味着工人被迫減薪，最終促使他們罷工，廠房陷入惡性循環，最終於1935年聖誕節前夕突然關門並申請破產。

AMOSKEAG重生後的焦點單品是？

雖然跟不上技術創新的步伐，導致AMC被時代洪流淘汰，但對喜愛收藏美式古著的日本收藏家來說，Amoskeag布料帶有獨特粗糙度及豐富紋理，質感難以形容令他們念念不忘。

在日本的Bug Company收購後，該公司利用現代的木畑（キバタ，一種未經加工的織物）物料來重現十九世紀布料的質感，並重新設計了生產流程，包括在面料階段進行加工和直接洗滌，成功重新推出自家生產的Chambray青年布、Denims牛仔布、Moleskin、Canvas帆布、Sulfurdrill及Herringbone人字紋布等不同顏色的12種布料，製成涵蓋大衣、外套、襯衫與短褲等不同單品。

其中"SOUTIEN COLLAR COAT"採用極細線織成的光滑絨面革為物料，經水洗處理，觸感柔軟蓬鬆，帶有獨特光澤，看起來和摸起來更像絲綢或人造絲。同時以復古物料融合至現代的版型，整體剪裁寬鬆。另外其領口第一顆扣鈕的位置較高，減少了一般Open Collar設計時常見的鬆垮感，感覺更謹慎而精細。另外精細的縫線設計亦體現了品牌的精緻工藝。

至於美式古著常見的“EARLY WORK TROUSERS”，以經典工裝為靈感，透過 AMOSKEAG 的語彙重新演繹，展現品牌對歷史服飾的當代表達。Indigo 配色採用純棉赤耳丹寧布（cotton greige selvedge denim），先漂白再染色；而黑色則選用高密度棉麻帆布（cotton-linen canvas），並以生物酵素加工呈現獨特質感。兩種布料經水洗後皆展現自然的色落與舊化效果。