Salomon再聯乘意大利Slam Jam 推出XA PRO 3D GORE-TEX及服飾系列

Salomon攜手意大利街頭潮流單位Slam Jam推出全新聯乘系列。今次雙方再度合作，延續了Salomon的山系運動性能，與Salmon代表的意式都會文化之間的對話，呈現一場融合機能、風格與態度的跨界創作，推出的單品除了涵蓋連帽上衣、長袖上衣、毛帽，當中焦點亦包括XA PRO 3D GORE-TEX SLAM JAM。



作為聯乘的核心單品XA PRO 3D GORE-TEX ，這款經典越野跑鞋經由Slam Jam的文化視角重新演繹，結合Slam Jam的街頭氣質與Salomon的越野科技，搭配 GORE-TEX® 防水透氣技術，兼具全天候機能與城市節奏的靈活性，完美契合都市生活紛繁複雜的節奏。

服飾方面亦強調結構性機能設計與大膽的圖像細節，將現代化的運動風格融入Slam Jam的都市活力和Y2K美學，並以雙方品牌識別貫穿整體視覺語言，帶來充滿街頭感的Hoodie、及Double-sleeve T-shirt及冷帽。

近年先後Nike、Stüssy 、Umbro等品牌聯乘的Slam Jam，由Luca Benini 於 1989 年在意大利Ferrara成立，多年來一直以其獨樹一幟的美學視角與文化語言，連結世界各地志同道合的社群，將性能與風格融為一體，展現雙方對社群、創意與自我表達的共同熱愛。